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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5247524852495250 Додано: Нед 19 січ, 2020 01:31 budivelnik написав: .....

Бачення,закони,менталітет - залежать від інформ.яку людтина отримує

На російській мові людина отримує інформацію від кісєльова і раши тудення

Чи залежить менталітет, відношення до законів і так далі людини у випадку коли вона отримує інформацію від раші тудей в порівнянні від інформації від Сороса чи Меркель на англійській чи німецькій .....Бачення,закони,менталітет - залежать від інформ.яку людтина отримуєНа російській мові людина отримує інформацію від кісєльова і раши туденняЧи залежить менталітет, відношення до законів і так далі людини у випадку коли вона отримує інформацію від раші тудей в порівнянні від інформації від Сороса чи Меркель на англійській чи німецькій

Вы, вероятно, неплохой строитель и, возможно, ещё лучший предприниматель. Но на основе этого Вы считаете, что так же хорошо разбираетесь во всех остальных вопросах.

К сожалению, это не так.

"Наши люди" не получают "інформацію від Сороса чи Меркель на англійській чи німецькій", т.к. в подавляющем большинстве её не знают. В советские слушали всякие "голоса" на русском, украинском. Считаете "раша тудей" не могла бы повторить этот опыт и вещать по-украински? Кроме того, сегодня все знают русский, т.е. помешать людям получать информацию из росс. СМИ вы никак не сможете. Добиться этого незнанием русского языка, во-первых, если и удастся, то очень нескоро, во-вторых, в любом случае дикость. можно было бы ещё многое сказать, но смысла нет.



Так що дурником можете прикидатись - правда виходить у вас це поганенько , більше змахує на проплаченого розумного ніж примітивного дурника.

Вам не надоело?



Я ж також не проти російської Пушкіна , але проти російської Путіна.

А все тому , що це різні російські

Как Вы их разделите? Гёте и Гитлер писали и говорили на одном языке.

Язык один. Идеи разные.



Успіх країни - залежить не від мови, а від її зовнішньої і внутрішньої політики

Абсолютно верно!

Так, может, нам не надо зацикливаться на проблемах языка, в заняться экономикой? Вы, вероятно, неплохой строитель и, возможно, ещё лучший предприниматель. Но на основе этого Вы считаете, что так же хорошо разбираетесь во всех остальных вопросах.К сожалению, это не так."Наши люди" не получают "інформацію від Сороса чи Меркель на англійській чи німецькій", т.к. в подавляющем большинстве её не знают. В советские слушали всякие "голоса" на русском, украинском. Считаете "раша тудей" не могла бы повторить этот опыт и вещать по-украински? Кроме того,все знают русский, т.е. помешать людям получать информацию из росс. СМИ вы никак не сможете. Добиться этого незнанием русского языка, во-первых, если и удастся, то очень нескоро, во-вторых, в любом случае дикость. можно было бы ещё многое сказать, но смысла нет.Вам не надоело?Как Вы их разделите? Гёте и Гитлер писали и говорили на одном языке.Язык один. Идеи разные.Абсолютно верно!Так, может, нам не надо зацикливаться на проблемах языка, в заняться экономикой? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15126 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4307 раз. Подякували: 4007 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 січ, 2020 01:45 Козак-характерник написав: budivelnik написав: бандерівці у Львові плодяться та так, що ОРДЛОвцям і не снилось бандерівці у Львові плодяться та так, що ОРДЛОвцям і не снилось

Українці. Українці.

Да нет. Он говорит именно о бандеровцах. В политическом смысле этого слова. Да нет. Он говорит именно о бандеровцах. В политическом смысле этого слова. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15126 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4307 раз. Подякували: 4007 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 січ, 2020 01:49 zРадио написав: budivelnik написав: 1 Якщо здається - треба хреститись

2 Якщо в тебе стріляють, а ти перестаєш відстрілюватись - то жити тобі зовсім мало.

3 Якби ми напали на Кубань , а вони захопили ОРДЛО

То формула Зеленського працювала б як для них так і для нас . а поки анекдот про бандерівців

Хто такі бандерівці

Це страшні люди , вони вбивали росіян

Де в Москві чи Новосибірску

Ні в Західній Україні

А що там робили росіяни?

1 Якщо здається - треба хреститись2 Якщо в тебе стріляють, а ти перестаєш відстрілюватись - то жити тобі зовсім мало.3 Якби ми напали на Кубань , а вони захопили ОРДЛОТо формула Зеленського працювала б як для них так і для нас . а поки анекдот про бандерівцівХто такі бандерівціДе в Москві чи НовосибірскуА що там робили росіяни?



Так мы ж обсуждаем не кто агрессор. Здесь разных мнений нет - РФ. А что имел в виду Зеленский, произнеся фразу. "Технически" он прав - мир достигается только когда обе стороны перестают стрелять. Но мысль слишком инфантильна и примитивна, чтобы объяснить, как этого достичь.



Точно так же, как и твоя про подъезды... Так мы ж обсуждаем не кто агрессор. Здесь разных мнений нет - РФ. А что имел в виду Зеленский, произнеся фразу. "Технически" он прав - мир достигается только когда обе стороны перестают стрелять. Но мысль слишком инфантильна и примитивна, чтобы объяснить, как этого достичь.Точно так же, как и твоя про подъезды...

Не так.

Для того, чтобы "просто перестать стрелять" надо договориться с одним Пу, а для того, чтобы "просто перестать гадить в подъездах" надо перевоспитать миллионы.

Так что мысль о "подъездах" гораздо более инфантильна. Не так.Для того, чтобы "просто перестать стрелять" надо договориться с одним Пу, а для того, чтобы "просто перестать гадить в подъездах" надо перевоспитать миллионы.Так что мысль о "подъездах" гораздо более инфантильна. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15126 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4307 раз. Подякували: 4007 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 5247524852495250 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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