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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 19 січ, 2020 01:31
budivelnik написав:
.....
Бачення,закони,менталітет - залежать від інформ.яку людтина отримує
На російській мові людина отримує інформацію від кісєльова і раши тудення
Чи залежить менталітет, відношення до законів і так далі людини у випадку коли вона отримує інформацію від раші тудей в порівнянні від інформації від Сороса чи Меркель на англійській чи німецькій
Вы, вероятно, неплохой строитель и, возможно, ещё лучший предприниматель. Но на основе этого Вы считаете, что так же хорошо разбираетесь во всех остальных вопросах.
К сожалению, это не так.
"Наши люди" не получают "інформацію від Сороса чи Меркель на англійській чи німецькій", т.к. в подавляющем большинстве её не знают. В советские слушали всякие "голоса" на русском, украинском. Считаете "раша тудей" не могла бы повторить этот опыт и вещать по-украински? Кроме того, сегодня
все знают русский, т.е. помешать людям получать информацию из росс. СМИ вы никак не сможете. Добиться этого незнанием русского языка, во-первых, если и удастся, то очень нескоро, во-вторых, в любом случае дикость. можно было бы ещё многое сказать, но смысла нет.
Так що дурником можете прикидатись - правда виходить у вас це поганенько , більше змахує на проплаченого розумного ніж примітивного дурника.
Вам не надоело?
Я ж також не проти російської Пушкіна , але проти російської Путіна.
А все тому , що це різні російські
Как Вы их разделите? Гёте и Гитлер писали и говорили на одном языке.
Язык один. Идеи разные.
Успіх країни - залежить не від мови, а від її зовнішньої і внутрішньої політики
Абсолютно верно!
Так, может, нам не надо зацикливаться на проблемах языка, в заняться экономикой?
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Додано: Нед 19 січ, 2020 01:45
Козак-характерник написав: budivelnik написав:
бандерівці у Львові плодяться та так, що ОРДЛОвцям і не снилось
Українці.
Да нет. Он говорит именно о бандеровцах. В политическом смысле этого слова.
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Додано: Нед 19 січ, 2020 01:49
zРадио написав: budivelnik написав:
1 Якщо здається - треба хреститись
2 Якщо в тебе стріляють, а ти перестаєш відстрілюватись - то жити тобі зовсім мало.
3 Якби ми напали на Кубань , а вони захопили ОРДЛО
То формула Зеленського працювала б як для них так і для нас . а поки анекдот про бандерівцівХто такі бандерівціЦе страшні люди , вони вбивали росіянДе в Москві чи НовосибірскуНі в Західній УкраїніА що там робили росіяни?
Так мы ж обсуждаем не кто агрессор. Здесь разных мнений нет - РФ. А что имел в виду Зеленский, произнеся фразу. "Технически" он прав - мир достигается только когда обе стороны перестают стрелять. Но мысль слишком инфантильна и примитивна, чтобы объяснить, как этого достичь.
Точно так же, как и твоя про подъезды...
Не так.
Для того, чтобы "просто перестать стрелять" надо договориться с одним Пу, а для того, чтобы "просто перестать гадить в подъездах" надо перевоспитать миллионы.
Так что мысль о "подъездах" гораздо более инфантильна.
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