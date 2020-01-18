Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Что касается выступления Барны. Не надо в очередной раз заниматься демагогией. Это чёткое проявление ксенофобии, антисемитизма и клерикализма. Да, Зеленский еврей и не христианин. Но Барна не приводит это просто как факт. Он перечисляет это в ряду с тем, что Зе не разбирается в экономике и украинофоб, т.е. как доказательство того, что Зеленский враг Украины и не годится в президенты. Т.е. еврей и не христианин не может быть украинским президентом.
Если это не ксенофобия, антисемитизм и клерикализм, то как это назвать? Или как назвать его защитников?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Як тільки 50% церков які сьогодні знаходяться в Україні і де-юре є під протекторатом москви - перейдуть в ПЦУ - так відразу Російське православя перетвориться в третьосортне гімнеце для внутрішнього використання виключно в педерації і з часом буде повністю мусульманізоване.