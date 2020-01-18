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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5247524852495250
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 02:36

  budivelnik написав:...........
От тільки Французи останній раз зашкварювались в 1975 , німці в 1945 .... а москалики в 2014
Ти припускаєш що німці/французи/бельгійці вже перехворіли - а москалі ні?

Перехворіти цим не можливо.
Можно вылечиться как от гриппа. Но грипп не корь, пожизненного иммунитета не даёт.

Ми ж їх останні років 300 - не чіпали...

Останні років 300 ми жили разом з ними.

правда це не говорить про те .що якщо вони ще років зо 5 будуть нам дошкуляти - ми не поміняємо свою думку і разом з прибалтами, османами і поляками в черговий раз спалимо москву

:shock:
Не увлекаетесь? Времена не путаете? Боюсь сегодня это не выйдет.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 02:58

Что касается выступления Барны.
Не надо в очередной раз заниматься демагогией.
Это чёткое проявление ксенофобии, антисемитизма и клерикализма.
Да, Зеленский еврей и не христианин.
Но Барна не приводит это просто как факт. Он перечисляет это в ряду с тем, что Зе не разбирается в экономике и украинофоб, т.е. как доказательство того, что Зеленский враг Украины и не годится в президенты. Т.е. еврей и не христианин не может быть украинским президентом.

Если это не ксенофобия, антисемитизм и клерикализм, то как это назвать?
Или как назвать его защитников?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 03:41

Re: Політичні дискусії

  budivelnik написав:Але при цьому ПЦУ залишилась і відкусує по 500 церков від МП в рік

Конечно, можно написать и так, немного лукавя, т.к. ПЦУ создана чуть более года назад:

С оффсайта ПЦУ:
9 січня [2019] на Томосі поставили свої підписи всі члени Синоду Константинопольського Патріархату, чим було формально завершено процес здобуття автокефалії Помісною Українською Православною Церквою.

https://www.pomisna.info/uk/tserkva/istoriya/

А фактически на данный момент в ПЦУ перешли 516 парафиальных храмов и 2 кафедральных собора (онлайн Карта переходів до ПЦУ з УПЦ МП (модерує РІСУ) - https://www.google.com/maps/d/viewer?mi ... CH5l2LJu-o)

*РІСУ = Релігійно-Інформаційна служба України.
РІСУ є проектом Інституту Релігії та Суспільства
Українського Католицького Університету

Адреса редакції РІСУ:
РІСУ-УКУ, вул. Свєнціцького, 17
Львів 79011 УКРАЇНА

https://risu.org.ua/ua/index/about_us/contacts
Можете подойти туда и спросить напрямую, почему они так мало переходов показывают

Зображення

https://www.wikiwand.com/uk/%D0%9F%D0%B ... 0%A6%D0%A3

*Различие 518 и 549 видимо потому, что 549 по карте, модерируемой активистами (https://www.google.com/maps/d/viewer?mi ... 000002&z=8) которыми в состав "переходов в ПЦУ" включены и отдельные священники (без церкви), а также те церкви, которые перешли в ПЦУ еще в декабре 2018, т.е до создания самой ПЦУ. Пример - http://orthodox.vinnica.ua/novini/novin ... /4113.html. См. также в таблице выше - 35 церквей в декабре 2018 перешли в ПЦУ, хотя ПЦУ на тот момент еще не было.
Подробности на самой карте.

Як тільки 50% церков які сьогодні знаходяться в Україні і де-юре є під протекторатом москви - перейдуть в ПЦУ - так відразу Російське православя перетвориться в третьосортне гімнеце для внутрішнього використання виключно в педерації і з часом буде повністю мусульманізоване.


На 15.02.2019 в Украине насчитывалось более 11 тыс. приходов УПЦ МП (https://24tv.ua/ru/skolko_prihodov_imee ... y_n1111266). Там же карта количества парафий по областям.
Или можно посмотреть в "Урядовом кур'ере" (https://ukurier.gov.ua/media/files/2019 ... SYEQNoTNtk).

Даже если в год будет переходить по 550 церквей из МП в ПЦУ, то этот процесс (50%) займет (вы ведь обожаете арифметику!)

11 000 : 550 x 0,5 = 10 лет.

10 лет, а за это время "Либо осел сдохнет, либо падишах умрет" (с).
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 07:24

  ЛАД написав:Что касается выступления Барны.
Не надо в очередной раз заниматься демагогией.
Это чёткое проявление ксенофобии, антисемитизма и клерикализма.
Да, Зеленский еврей и не христианин.
Но Барна не приводит это просто как факт. Он перечисляет это в ряду с тем, что Зе не разбирается в экономике и украинофоб, т.е. как доказательство того, что Зеленский враг Украины и не годится в президенты. Т.е. еврей и не христианин не может быть украинским президентом.

Если это не ксенофобия, антисемитизм и клерикализм, то как это назвать?
Или как назвать его защитников?

Кому не подобається свобода слова, може метнутися кабанчиком до РФ.
А щодо нацизму, то ольгінським тролям не тре шукати чорної кішки в темному підвалі, особливо, якщо її там нема.

А "знавцям мови і язика" нагадую, що з англійської nationality переводиться як "громадянство" , але українською "національність" - це приналежність до етносу. Так що не тре натягувати сову на глобус.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 07:30

  ЛАД написав:Что касается выступления Барны.
Не надо в очередной раз заниматься демагогией.
Это чёткое проявление ксенофобии, антисемитизма и клерикализма.
Да, Зеленский еврей и не христианин.
Но Барна не приводит это просто как факт. Он перечисляет это в ряду с тем, что Зе не разбирается в экономике и украинофоб, т.е. как доказательство того, что Зеленский враг Украины и не годится в президенты. Т.е. еврей и не христианин не может быть украинским президентом.

Если это не ксенофобия, антисемитизм и клерикализм, то как это назвать?
Или как назвать его защитников?

Примитивные порохоботы использующие любые "аргументы" чтобы полить нынешнюю власть.
Бывший учитель-гуманитарий надувая щеки рассказывает о экономике в которой якобы разбирается лучше нынешнего президента.
То, что в очередной раз разыгрывается антисемитская карта, ничего нового, это тема для Украины вечная.
Ведь так хочется найти простое обьяснение своим неудачам в построении экономики, социума, государства.
Тем более что у Гитлера и его многочисленных предшественников это получалось.
Такая мелочь что в это время на порохоботском кривом канале работает львовский еврей Ганапольский говорит о том что и местные евреи в отличие от израильтян мало чему научились
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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