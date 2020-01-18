Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Что касается выступления Барны. Не надо в очередной раз заниматься демагогией. Это чёткое проявление ксенофобии, антисемитизма и клерикализма. Да, Зеленский еврей и не христианин. Но Барна не приводит это просто как факт. Он перечисляет это в ряду с тем, что Зе не разбирается в экономике и украинофоб, т.е. как доказательство того, что Зеленский враг Украины и не годится в президенты. Т.е. еврей и не христианин не может быть украинским президентом.
Если это не ксенофобия, антисемитизм и клерикализм, то как это назвать? Или как назвать его защитников?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Як тільки 50% церков які сьогодні знаходяться в Україні і де-юре є під протекторатом москви - перейдуть в ПЦУ - так відразу Російське православя перетвориться в третьосортне гімнеце для внутрішнього використання виключно в педерації і з часом буде повністю мусульманізоване.
ЛАД написав:Что касается выступления Барны. Не надо в очередной раз заниматься демагогией. Это чёткое проявление ксенофобии, антисемитизма и клерикализма. Да, Зеленский еврей и не христианин. Но Барна не приводит это просто как факт. Он перечисляет это в ряду с тем, что Зе не разбирается в экономике и украинофоб, т.е. как доказательство того, что Зеленский враг Украины и не годится в президенты. Т.е. еврей и не христианин не может быть украинским президентом.
Если это не ксенофобия, антисемитизм и клерикализм, то как это назвать? Или как назвать его защитников?
Кому не подобається свобода слова, може метнутися кабанчиком до РФ. А щодо нацизму, то ольгінським тролям не тре шукати чорної кішки в темному підвалі, особливо, якщо її там нема.
А "знавцям мови і язика" нагадую, що з англійської nationality переводиться як "громадянство" , але українською "національність" - це приналежність до етносу. Так що не тре натягувати сову на глобус.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
ЛАД написав:Что касается выступления Барны. Не надо в очередной раз заниматься демагогией. Это чёткое проявление ксенофобии, антисемитизма и клерикализма. Да, Зеленский еврей и не христианин. Но Барна не приводит это просто как факт. Он перечисляет это в ряду с тем, что Зе не разбирается в экономике и украинофоб, т.е. как доказательство того, что Зеленский враг Украины и не годится в президенты. Т.е. еврей и не христианин не может быть украинским президентом.
Если это не ксенофобия, антисемитизм и клерикализм, то как это назвать? Или как назвать его защитников?
Примитивные порохоботы использующие любые "аргументы" чтобы полить нынешнюю власть. Бывший учитель-гуманитарий надувая щеки рассказывает о экономике в которой якобы разбирается лучше нынешнего президента. То, что в очередной раз разыгрывается антисемитская карта, ничего нового, это тема для Украины вечная. Ведь так хочется найти простое обьяснение своим неудачам в построении экономики, социума, государства. Тем более что у Гитлера и его многочисленных предшественников это получалось. Такая мелочь что в это время на порохоботском кривом канале работает львовский еврей Ганапольский говорит о том что и местные евреи в отличие от израильтян мало чему научились