ЛАД написав: Что касается выступления Барны.

Не надо в очередной раз заниматься демагогией.

Это чёткое проявление ксенофобии, антисемитизма и клерикализма.

Да, Зеленский еврей и не христианин.

Но Барна не приводит это просто как факт. Он перечисляет это в ряду с тем, что Зе не разбирается в экономике и украинофоб, т.е. как доказательство того, что Зеленский враг Украины и не годится в президенты. Т.е. еврей и не христианин не может быть украинским президентом.



Если это не ксенофобия, антисемитизм и клерикализм, то как это назвать?

Кому не подобається свобода слова, може метнутися кабанчиком до РФ.

А щодо нацизму, то ольгінським тролям не тре шукати чорної кішки в темному підвалі, особливо, якщо її там нема.



