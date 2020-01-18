Додано: Нед 19 січ, 2020 03:41

budivelnik написав: Але при цьому ПЦУ залишилась і відкусує по 500 церков від МП в рік Але при цьому ПЦУ залишилась і відкусує по 500 церков від МП в рік

С оффсайта ПЦУ

9 січня [2019] на Томосі поставили свої підписи всі члени Синоду Константинопольського Патріархату, чим було формально завершено процес здобуття автокефалії Помісною Українською Православною Церквою.

РІСУ є проектом Інституту Релігії та Суспільства

Українського Католицького Університету



Адреса редакції РІСУ:

РІСУ-УКУ, вул. Свєнціцького, 17

Львів 79011 УКРАЇНА

549 по карте, модерируемой активистами

Як тільки 50% церков які сьогодні знаходяться в Україні і де-юре є під протекторатом москви - перейдуть в ПЦУ - так відразу Російське православя перетвориться в третьосортне гімнеце для внутрішнього використання виключно в педерації і з часом буде повністю мусульманізоване.

(вы ведь обожаете арифметику!)

Конечно, можно написать и так, немного лукавя, т.к. ПЦУ создана чуть более года назад:А фактически на данный момент в ПЦУ перешлипарафиальных храмовкафедральных собора (онлайн Карта переходів до ПЦУ з УПЦ МП (модерує РІСУ) -*РІСУ = Релігійно-Інформаційна служба України.Можете подойти туда и спросить напрямую, почему они так мало переходов показывают*Различие 518 и 549 видимо потому, что) которыми в состав "переходов в ПЦУ" включены и отдельные священники (без церкви), а также те церкви, которые перешли в ПЦУ еще в декабре 2018, т.е до создания самой ПЦУ. Пример -. См. также в таблице выше - 35 церквей в декабре 2018 перешли в ПЦУ, хотя ПЦУ на тот момент еще не было.Подробности на самой карте.На 15.02.2019 в Украине насчитывалось более 11 тыс. приходов УПЦ МП (). Там же карта количества парафий по областям.Или можно посмотреть в "Урядовом кур'ере" ().Даже если в год будет переходить по 550 церквей из МП в ПЦУ, то этот процесс (50%) займет11 000 : 550 x 0,5 = 10 лет.10 лет, а за это время "Либо осел сдохнет, либо падишах умрет" (с).