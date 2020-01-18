Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Что касается выступления Барны. Не надо в очередной раз заниматься демагогией. Это чёткое проявление ксенофобии, антисемитизма и клерикализма. Да, Зеленский еврей и не христианин. Но Барна не приводит это просто как факт. Он перечисляет это в ряду с тем, что Зе не разбирается в экономике и украинофоб, т.е. как доказательство того, что Зеленский враг Украины и не годится в президенты. Т.е. еврей и не христианин не может быть украинским президентом.
Если это не ксенофобия, антисемитизм и клерикализм, то как это назвать? Или как назвать его защитников?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Як тільки 50% церков які сьогодні знаходяться в Україні і де-юре є під протекторатом москви - перейдуть в ПЦУ - так відразу Російське православя перетвориться в третьосортне гімнеце для внутрішнього використання виключно в педерації і з часом буде повністю мусульманізоване.
ЛАД написав:Что касается выступления Барны. Не надо в очередной раз заниматься демагогией. Это чёткое проявление ксенофобии, антисемитизма и клерикализма. Да, Зеленский еврей и не христианин. Но Барна не приводит это просто как факт. Он перечисляет это в ряду с тем, что Зе не разбирается в экономике и украинофоб, т.е. как доказательство того, что Зеленский враг Украины и не годится в президенты. Т.е. еврей и не христианин не может быть украинским президентом.
Если это не ксенофобия, антисемитизм и клерикализм, то как это назвать? Или как назвать его защитников?
Кому не подобається свобода слова, може метнутися кабанчиком до РФ. А щодо нацизму, то ольгінським тролям не тре шукати чорної кішки в темному підвалі, особливо, якщо її там нема.
А "знавцям мови і язика" нагадую, що з англійської nationality переводиться як "громадянство" , але українською "національність" - це приналежність до етносу. Так що не тре натягувати сову на глобус.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
yanyura написав:Даже если в год будет переходить по 550 церквей из МП в ПЦУ, то этот процесс (50%) займет (вы ведь обожаете арифметику!)
11 000 : 550 x 0,5 = 10 лет.
10 лет, а за это время "Либо осел сдохнет, либо падишах умрет" (с).
Арифметика на самом деле совсем другая, подавляющая часть из этих 500 приходов перешла до президентских выборов 21 апреля, потом как по свистку процесс замедлился во много раз. Поэтому предложенная формула явно не подходит.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
ЛАД написав:Кроме того, сегодня все знают русский, т.е. помешать людям получать информацию из росс. СМИ вы никак не сможете. Добиться этого незнанием русского языка, во-первых, если и удастся, то очень нескоро, во-вторых, в любом случае дикость. можно было бы ещё многое сказать, но смысла нет.
Ви забули що я ще й бувший військовий специфічного військового формування.... Дуже часто на полігонах моя рота захищала штаби і дядьків з великими зірками. А від мене , як від старшини цієї роти , залежало їх харчування і не тільки...Тому я отримав море інформації по тактиці та стратегії. Тактично ми програємо.Наше населення розуміє мову з допомогою якої нам вішають лапшу на вуха. Тому ми прийняли стратегічне рішення а - Законом про мову збурили суспільство таким чином ,що воно обговорюючи сам закон розуміє що російська мова це інструмент агресії і підсвідомо в головах створюється логічний ланцюжок російське(мова,релігія,громадянин) =ворог б - Законом про освіту ми знову ж забиваємо цвяхами в голову населенню-дитина яка буде вчитись на російській(=ворожій) в майбутньому буде мати гірші стартові позиції для навчання у ВУЗах, а значить програє у своїх можливостях розвитку...
А далі Ви праві, книжки ми не палимо ,мову не забороняємо - говоріть до усрачки.
ПС Ми 25 років не проводили ніяких дій щоб протистояти росії(ні проти російської церкви ,ні проти російської мови , ні проти російського капіталу)-за що нас і наказали. Тепер ми прийняли рішення Хто ми , Хто росія і хто для нас Партнер а хто постійний віковічний ворог.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
yanyura написав:Даже если в год будет переходить по 550 церквей из МП в ПЦУ, то этот процесс (50%) займет (вы ведь обожаете арифметику!)
11 000 : 550 x 0,5 = 10 лет.
А Ви думаєте що процес реінтеграції ОРДЛО ( я вже мовчу про Крим)займе менший проміжок часу? І при цьому-що таке для Церкви - 10 років? Вона тільки 300 років визначалась правильно чи ні спалила Коперніка.
Так що Якщо перейдуть за 10 років - це супероптимістичний результат...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik написав:1 Якщо здається - треба хреститись 2 Якщо в тебе стріляють, а ти перестаєш відстрілюватись - то жити тобі зовсім мало. 3 Якби ми напали на Кубань , а вони захопили ОРДЛО То формула Зеленського працювала б як для них так і для нас . а поки анекдот про бандерівців Хто такі бандерівці Це страшні люди , вони вбивали росіян Де в Москві чи Новосибірску Ні в Західній Україні А що там робили росіяни?
Так мы ж обсуждаем не кто агрессор. Здесь разных мнений нет - РФ. А что имел в виду Зеленский, произнеся фразу. "Технически" он прав - мир достигается только когда обе стороны перестают стрелять. Но мысль слишком инфантильна и примитивна, чтобы объяснить, как этого достичь.
Точно так же, как и твоя про подъезды...
Не так. Для того, чтобы "просто перестать стрелять" надо договориться с одним Пу, а для того, чтобы "просто перестать гадить в подъездах" надо перевоспитать миллионы. Так что мысль о "подъездах" гораздо более инфантильна.
Для того щоб Чекатило - перестав вбивати - треба було просто домовитись з одним Чекатило , а не переконати 40 млн населення вішати замки на дверях....Переконати не вийшло... Вийшло знищити Так само й з вованом пітерським Його вже не переконаєш... в нього або ГААГА або Мавзолей. Тепер про мільйони Мільонам вигідно щоб вони і їх сусіди поміняли свою поведінку. стали більше поважати свою роботу, і як наслідок збільшення цієї поваги - вони стануть поважати спочатку роботу своїх родичів,потім сусідів. а потім і чиновників... Таким чином якось непомітно засраний підїзд перетвориться в підїзд з вазонками квітів... а якщо квіти - значить двері в нього (з вікнами) закриваються щільно щоб квітки не змерзли , а щільно двері закриваються в підїзді-значить і в квартирі щільно перекриваються крани і в унітазах вода не тече... і так поступово до скучної Німеччини.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69