Додано: Нед 19 січ, 2020 09:27

ЛАД написав: Кроме того, сегодня все знают русский, т.е. помешать людям получать информацию из росс. СМИ вы никак не сможете. Добиться этого незнанием русского языка, во-первых, если и удастся, то очень нескоро, во-вторых, в любом случае дикость. можно было бы ещё многое сказать, но смысла нет. Кроме того, сегодня все знают русский, т.е. помешать людям получать информацию из росс. СМИ вы никак не сможете. Добиться этого незнанием русского языка, во-первых, если и удастся, то очень нескоро, во-вторых, в любом случае дикость. можно было бы ещё многое сказать, но смысла нет.

Ви забули що я ще й бувший військовий специфічного військового формування....Дуже часто на полігонах моя рота захищала штаби і дядьків з великими зірками.А від мене , як від старшини цієї роти , залежало їх харчування і не тільки...Тому я отримав море інформації по тактиці та стратегії.Тактично ми програємо.Наше населення розуміє мову з допомогою якої нам вішають лапшу на вуха.Тому ми прийняли стратегічне рішенняа - Законом про мову збурили суспільство таким чином ,що воно обговорюючи сам закон розуміє що російська мова це інструмент агресії і підсвідомо в головах створюється логічний ланцюжок російське(мова,релігія,громадянин) =ворогб - Законом про освіту ми знову ж забиваємо цвяхами в голову населенню-дитина яка буде вчитись на російській(=ворожій) в майбутньому буде мати гірші стартові позиції для навчання у ВУЗах, а значить програє у своїх можливостях розвитку...А далі Ви праві, книжки ми не палимо ,мову не забороняємо - говоріть до усрачки.ПСМи 25 років не проводили ніяких дій щоб протистояти росії(ні проти російської церкви ,ні проти російської мови , ні проти російського капіталу)-за що нас і наказали.Тепер ми прийняли рішення Хто ми , Хто росія і хто для нас Партнер а хто постійний віковічний ворог.