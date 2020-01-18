і глисти в річній воді плавають
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 19 січ, 2020 10:20
і глисти в річній воді плавають
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Нед 19 січ, 2020 10:21
Будивельник
Ваши ответы не по предмету, о котором Вам говорят оппоненты.
Вы многократно зачем-то повторяете -- миллионам выгодно, чтобы...
Речь же идёт о факте -- миллионы людей мусорят и т.д.
Это факт.
Ваше представление выгодно или не выгодно им, почему, по-Вашему, они поступают иррационально, никоим образом не изменяет наличие данного факта --- мусорят и т.д.
Задача, цель --- чтобы они не мусор или и т.д.
И если в странах с работающими в интересах государства-общества власть имущими эти задачи решаются --- Джулиани стеклит окна, янки - жёсткая ответственность по налогам, скандинавы - воспитание; и т.д. и т.п.
В итоге результат такого выполнения своих прямых функций-обязанностей --- гадящие не мусорят; электрики вкручивают лампочки; контролирующие наливайки и казино закрывают оные; и т.д., то у нас --
Вы и норвежка предлагаете что????
Я такой фигни наслушался ...
Пришедшим вовремя на построение *умный* начальник целый час долбит мозг и рассказывает, как это плохо опаздывать, не выходить на работу, бухать и т.д.
Не постоянно опаздывающим и бухающим, а нормальным!!!
Вместо выполнения своей прямой работы --- в разный способ (от кнута до пряника) добиться, чтобы ЭТИ не бухали, не опаздывали, не мусорили и т.д., он занимается не тем.
Причины разные: от выгоды с этих му-ков, неумения-незнания своей работы и до банальной лени.
И никто за него эту его обязанность-функцию не выполнит...
В государстве и обществе функции, места распределены.
Воспитывать же через коллектив --- это инструмент из советского прошлого))
К тому же неуместный.
Ведь коллектива-то нет.
Додано: Нед 19 січ, 2020 10:25
flyman Цель крещения в ледяной воде - отсев нежизнеспособных в результате естественного отбора.В Иорданской воде температура иная то была.Был я там-болото по колено,напоминает мне всё это "целебные источники" на Арабатке с кучей больных людей в одной воде
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Додано: Нед 19 січ, 2020 10:31
согласно МАХа, зРадіва, фріза та решти посіпак Мордора - це нациські методи, дайте іншу ПЦ, ця поломалася (томас за починку не канає).
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Нед 19 січ, 2020 10:32
Зеленський може послати СБУ і до Барни, як послав до Звіробій, якщо йому щось не подобається. Невже так важко зрозуміти, що перша особа в країні не простий пересічний, що на його адресу буде багато різних слів?
І не треба його захищати - в нього морда вже починає звично округлюватись, по стандартам голови колгоспу. Так що йому і без захистників добре, дякуючи 73-ох відсотковим.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Нед 19 січ, 2020 10:33
Re: Політичні дискусії
дали,хай приходять))
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Додано: Нед 19 січ, 2020 10:34
Re: Політичні дискусії
Слушай долбодятел подвальный, ты уже утомил своей тупостью. Нищий неудачник.
Прости Господи за сквернословие в праздничный день.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 19 січ, 2020 10:38
Re: Політичні дискусії
freeze
як там твій зігокактус, зігує ?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Нед 19 січ, 2020 10:43
Иди работай ленивец
Когда заработаешь на свой зимний сад, отпишись, а пока хоть диван почини
По 8 часов он работает, тунеядец, я в твои годы по 15 часов учился и работал
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 19 січ, 2020 10:44
Re: Політичні дискусії
Подруга відомого персонажа на багатьох форумах,перебуваючи у Львові поділилась фото "ЗБ ЗГ"
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
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