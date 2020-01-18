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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 52495250525152525253>
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 10:20

  Мизантрóп написав:
  19yuriy91 написав:кто из форумчан окунается в "прорубь" на Крещение?
я в прошлом году сказал себе - "всё, в последний раз"

опасно и не модно окунаться нонче :lol:
Зображення

і глисти в річній воді плавають
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 10:21

Будивельник
Ваши ответы не по предмету, о котором Вам говорят оппоненты.

Вы многократно зачем-то повторяете -- миллионам выгодно, чтобы...

Речь же идёт о факте -- миллионы людей мусорят и т.д.
Это факт.
Ваше представление выгодно или не выгодно им, почему, по-Вашему, они поступают иррационально, никоим образом не изменяет наличие данного факта --- мусорят и т.д.


Задача, цель --- чтобы они не мусор или и т.д.
И если в странах с работающими в интересах государства-общества власть имущими эти задачи решаются --- Джулиани стеклит окна, янки - жёсткая ответственность по налогам, скандинавы - воспитание; и т.д. и т.п.
В итоге результат такого выполнения своих прямых функций-обязанностей --- гадящие не мусорят; электрики вкручивают лампочки; контролирующие наливайки и казино закрывают оные; и т.д., то у нас --

Вы и норвежка предлагаете что????


Я такой фигни наслушался ...
Пришедшим вовремя на построение *умный* начальник целый час долбит мозг и рассказывает, как это плохо опаздывать, не выходить на работу, бухать и т.д.
Не постоянно опаздывающим и бухающим, а нормальным!!!

Вместо выполнения своей прямой работы --- в разный способ (от кнута до пряника) добиться, чтобы ЭТИ не бухали, не опаздывали, не мусорили и т.д., он занимается не тем.

Причины разные: от выгоды с этих му-ков, неумения-незнания своей работы и до банальной лени.

И никто за него эту его обязанность-функцию не выполнит...
В государстве и обществе функции, места распределены.


Воспитывать же через коллектив --- это инструмент из советского прошлого))
К тому же неуместный.
Ведь коллектива-то нет.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 10:25

flyman Цель крещения в ледяной воде - отсев нежизнеспособных в результате естественного отбора.В Иорданской воде температура иная то была.Был я там-болото по колено,напоминает мне всё это "целебные источники" на Арабатке с кучей больных людей в одной воде :mrgreen:
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 10:31

  Мизантрóп написав:flyman Цель крещения в ледяной воде - отсев нежизнеспособных в результате естественного отбора.В Иорданской воде температура иная то была.Был я там-болото по колено,напоминает мне всё это "источники" на Арабатке с кучей больных людей в одной воде :mrgreen:

согласно МАХа, зРадіва, фріза та решти посіпак Мордора - це нациські методи, дайте іншу ПЦ, ця поломалася (томас за починку не канає).
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 10:32

  ЛАД написав:Что касается выступления Барны.
Не надо в очередной раз заниматься демагогией.
Это чёткое проявление ксенофобии, антисемитизма и клерикализма.
Да, Зеленский еврей и не христианин.
Но Барна не приводит это просто как факт. Он перечисляет это в ряду с тем, что Зе не разбирается в экономике и украинофоб, т.е. как доказательство того, что Зеленский враг Украины и не годится в президенты. Т.е. еврей и не христианин не может быть украинским президентом.

Если это не ксенофобия, антисемитизм и клерикализм, то как это назвать?
Или как назвать его защитников?

Зеленський може послати СБУ і до Барни, як послав до Звіробій, якщо йому щось не подобається. Невже так важко зрозуміти, що перша особа в країні не простий пересічний, що на його адресу буде багато різних слів?
І не треба його захищати - в нього морда вже починає звично округлюватись, по стандартам голови колгоспу. Так що йому і без захистників добре, дякуючи 73-ох відсотковим.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 10:33

Re: Політичні дискусії

  flyman написав:дайте їм іншу ПЦ
дали,хай приходять)) https://www.unian.net/society/843136-v- ... nstra.html
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 10:34

Re: Політичні дискусії

flyman написав:согласно МАХа, зРадіва, фріза та решти посіпак Мордора - це нациські методи, дайте іншу ПЦ, ця поломалася (томас за починку не канає).


Слушай долбодятел подвальный, ты уже утомил своей тупостью. Нищий неудачник.
Прости Господи за сквернословие в праздничный день.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 10:38

Re: Політичні дискусії

freeze
як там твій зігокактус, зігує ?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 10:43

  flyman написав:freeze
як там твій зігокактус, зігує ?



Иди работай ленивец :lol: :lol:
Когда заработаешь на свой зимний сад, отпишись, а пока хоть диван почини :lol: :lol:
По 8 часов он работает, тунеядец, я в твои годы по 15 часов учился и работал :roll:
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 10:44

Re: Політичні дискусії

  lapay написав:дякуючи 73-ох відсотковим
Подруга відомого персонажа на багатьох форумах,перебуваючи у Львові поділилась фото "ЗБ ЗГ" https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =3&theater
Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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