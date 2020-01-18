Додано: Нед 19 січ, 2020 10:21

Будивельник

Ваши ответы не по предмету, о котором Вам говорят оппоненты.



Вы многократно зачем-то повторяете -- миллионам выгодно, чтобы...



Речь же идёт о факте -- миллионы людей мусорят и т.д.

Это факт.

Ваше представление выгодно или не выгодно им, почему, по-Вашему, они поступают иррационально, никоим образом не изменяет наличие данного факта --- мусорят и т.д.





Задача, цель --- чтобы они не мусор или и т.д.

И если в странах с работающими в интересах государства-общества власть имущими эти задачи решаются --- Джулиани стеклит окна, янки - жёсткая ответственность по налогам, скандинавы - воспитание; и т.д. и т.п.

В итоге результат такого выполнения своих прямых функций-обязанностей --- гадящие не мусорят; электрики вкручивают лампочки; контролирующие наливайки и казино закрывают оные; и т.д., то у нас --



Вы и норвежка предлагаете что????





Я такой фигни наслушался ...

Пришедшим вовремя на построение *умный* начальник целый час долбит мозг и рассказывает, как это плохо опаздывать, не выходить на работу, бухать и т.д.

Не постоянно опаздывающим и бухающим, а нормальным!!!



Вместо выполнения своей прямой работы --- в разный способ (от кнута до пряника) добиться, чтобы ЭТИ не бухали, не опаздывали, не мусорили и т.д., он занимается не тем.



Причины разные: от выгоды с этих му-ков, неумения-незнания своей работы и до банальной лени.



И никто за него эту его обязанность-функцию не выполнит...

В государстве и обществе функции, места распределены.





Воспитывать же через коллектив --- это инструмент из советского прошлого))

К тому же неуместный.

Ведь коллектива-то нет.