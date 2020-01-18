Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
ЛАД написав:Что касается выступления Барны. Не надо в очередной раз заниматься демагогией. Это чёткое проявление ксенофобии, антисемитизма и клерикализма. Да, Зеленский еврей и не христианин. Но Барна не приводит это просто как факт. Он перечисляет это в ряду с тем, что Зе не разбирается в экономике и украинофоб, т.е. как доказательство того, что Зеленский враг Украины и не годится в президенты. Т.е. еврей и не христианин не может быть украинским президентом.
Если это не ксенофобия, антисемитизм и клерикализм, то как это назвать? Или как назвать его защитников?
Зеленський може послати СБУ і до Барни, як послав до Звіробій, якщо йому щось не подобається. Невже так важко зрозуміти, що перша особа в країні не простий пересічний, що на його адресу буде багато різних слів? І не треба його захищати - в нього морда вже починає звично округлюватись, по стандартам голови колгоспу. Так що йому і без захистників добре, дякуючи 73-ох відсотковим.
Да Вы прикалываетесь?!
Речь-то не о защите ЗЕли. А о применяемых инструментах.
И если к президенту запросто применяется публично такой подход и не просто каким-то неизвестным и не значимым лицом в курилке, а Барной и в СМИ, то ... данный факт, как минимум, достоин обращения на него внимания.
З.Ы. увод в сторону формализации высказывания -- это из серии *ихтамнетов*. Из контекста очень ясно следует в каком смысле говорилось *не украинец*.
Понятно, что чудаки хотят назад к власти. Уже очевидно, что ЗЕ такой же чудак оказался, как и они. Конечно очень удобно этим барнам указать на отличие ЗЕ от себя -- не украинец)))
Но инструмент не просто гнилой. Он запрещенный.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 19 січ, 2020 10:53, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Понятно, что чудаки хотят назад к власти. Уже очевидно, что ЗЕ такой же чудак оказался, как и они. Конечно очень удобно этим барнам указать на отличие ЗЕ от себя -- не украинец)))
Но инструмент не просто гнилой. Он запрещенный.
Барна і раніше слів не підбирав, як і Звіробій. Якщо зебіли почнуть роздмухувати цю історію, то Барна почне, на свій захист, всім розповідати про геніалогію Зеленського, аж до першопрохідця Мойші. Воно їм треба?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
freeze Я вот гадаю, как так могло получиться, что какая-то дама с Донбасса вот так запросто и быстро смогла стать ВРИО главы налоговой в целой Одесской области?
Ведь всё поделено, все повязаны. На посаду родичи-шмодичи уже застолблены.
Приходит только одна версия -- видно предлагала настолько большой куш, что не смогли устоять. Естественно, что и куш обусловлен степенью беспредела-наглости.
Кстати, насчёт якобы трудности борьбы с наливайками, лотереями и т.д. За один день (когда захотели ... видно кого-то к чему-то принуждают) не просто закрыли все лотереи, а даже надписи убрали, опечатали.
Было бы желание и уровень негативных явлений можно снизить в разы. До приемлемого.