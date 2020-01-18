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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5250525152525253>
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 10:45

  freeze написав:
  flyman написав:freeze
як там твій зігокактус, зігує ?



Иди работай ленивец :lol: :lol:
Когда заработаешь на свой зимний сад, отпишись, а пока хоть диван почини :lol: :lol:
По 8 часов он работает, тунеядец, я в твои годы по 15 часов учился и работал :roll:
та ясно, що в тебе при СРСР і хєр стояв і баби давали, а при незалежній показує на півшостої уже 28 рік, нациками пороблено, біда.

— Деда, а когда лучше жилось: сейчас или при Сталине?
— Ну, дык, ента, при Сталине конечно!
— А почему, деда?
— Ну так, внучек, при Сталине у меня .. стоял!
Востаннє редагувалось flyman в Нед 19 січ, 2020 10:50, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 10:47

  flyman написав:так в тебі при СРСР і хєр стояв і баби давали, а при незалежній показує на півшостої уже 28 рік, нациками пороблено, біда.


Неудачник, работай, учись, с такими тунеядцами как ты в стране прогресса не будет :lol:

Кто много про секс публично говорит тот скорее всего импотент как ты.
А у меня дети все в 21 веке родились )))
А у тебя сколько детей, дружок подвальный :lol:
Востаннє редагувалось freeze в Нед 19 січ, 2020 10:52, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 10:48

  lapay написав:
  ЛАД написав:Что касается выступления Барны.
Не надо в очередной раз заниматься демагогией.
Это чёткое проявление ксенофобии, антисемитизма и клерикализма.
Да, Зеленский еврей и не христианин.
Но Барна не приводит это просто как факт. Он перечисляет это в ряду с тем, что Зе не разбирается в экономике и украинофоб, т.е. как доказательство того, что Зеленский враг Украины и не годится в президенты. Т.е. еврей и не христианин не может быть украинским президентом.

Если это не ксенофобия, антисемитизм и клерикализм, то как это назвать?
Или как назвать его защитников?

Зеленський може послати СБУ і до Барни, як послав до Звіробій, якщо йому щось не подобається. Невже так важко зрозуміти, що перша особа в країні не простий пересічний, що на його адресу буде багато різних слів?
І не треба його захищати - в нього морда вже починає звично округлюватись, по стандартам голови колгоспу. Так що йому і без захистників добре, дякуючи 73-ох відсотковим.

Да Вы прикалываетесь?!

Речь-то не о защите ЗЕли.
А о применяемых инструментах.

И если к президенту запросто применяется публично такой подход и не просто каким-то неизвестным и не значимым лицом в курилке, а Барной и в СМИ, то ... данный факт, как минимум, достоин обращения на него внимания.

З.Ы. увод в сторону формализации высказывания -- это из серии *ихтамнетов*.
Из контекста очень ясно следует в каком смысле говорилось *не украинец*.

Понятно, что чудаки хотят назад к власти. Уже очевидно, что ЗЕ такой же чудак оказался, как и они.
Конечно очень удобно этим барнам указать на отличие ЗЕ от себя -- не украинец)))

Но инструмент не просто гнилой.
Он запрещенный.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 19 січ, 2020 10:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 10:53

  Мизантрóп написав:
  lapay написав:дякуючи 73-ох відсотковим
Подруга відомого персонажа на багатьох форумах,перебуваючи у Львові поділилась фото "ЗБ ЗГ" https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =3&theater

Ну так скоро ж весна почнеться, а зелені обіцяли почати сільгоспроботи. Не вийшло з попередниками - доведеться самих себе.:)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 10:54

  M-A-X написав:Кто может сказать, как так вышло, что к Зеленскому примазались соросята?
Они же во втором туре поддерживали однотурового.

freeze, перелогиньтесь :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 10:58

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Понятно, что чудаки хотят назад к власти. Уже очевидно, что ЗЕ такой же чудак оказался, как и они.
Конечно очень удобно этим барнам указать на отличие ЗЕ от себя -- не украинец)))

Но инструмент не просто гнилой.
Он запрещенный.

Барна і раніше слів не підбирав, як і Звіробій. Якщо зебіли почнуть роздмухувати цю історію, то Барна почне, на свій захист, всім розповідати про геніалогію Зеленського, аж до першопрохідця Мойші. Воно їм треба? ;)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 11:02

  freeze написав:
  flyman написав:freeze
як там твій зігокактус, зігує ?



Иди работай ленивец :lol: :lol:
Когда заработаешь на свой зимний сад, отпишись, а пока хоть диван почини :lol: :lol:
По 8 часов он работает, тунеядец, я в твои годы по 15 часов учился и работал :roll:

И продолжаете не жалеть себя.
В праздники и выходные на форуме строчите
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 11:02

нет трудовой книжки-статья за тунеядство, получите, распишит

  freeze написав:
  flyman написав:так в тебі при СРСР і хєр стояв і баби давали, а при незалежній показує на півшостої уже 28 рік, нациками пороблено, біда.


Неудачник, работай, учись, с такими тунеядцами как ты в стране прогресса не будет :lol:

Кто много про секс публично говорит тот скорее всего импотент как ты.
А у меня дети все в 21 веке родились )))
А у тебя сколько детей, дружок подвальный :lol:

про совкодрочерів

https://www.cosmo.ru/lifestyle/society/a-v-sssr-u-menya-stoyal-pochemu-vse-nostalgiruyut-po-soyuzu/

Еще можно было быть уверенной в том, что тебе нельзя не работать и даже фрилансером быть нельзя: нет трудовой книжки — есть статья за тунеядство, получите, распишитесь.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 19 січ, 2020 11:03, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 11:03

freeze
Я вот гадаю, как так могло получиться, что какая-то дама с Донбасса вот так запросто и быстро смогла стать ВРИО главы налоговой в целой Одесской области?

Ведь всё поделено, все повязаны. На посаду родичи-шмодичи уже застолблены.

Приходит только одна версия -- видно предлагала настолько большой куш, что не смогли устоять.
Естественно, что и куш обусловлен степенью беспредела-наглости.

Кстати, насчёт якобы трудности борьбы с наливайками, лотереями и т.д.
За один день (когда захотели ... видно кого-то к чему-то принуждают) не просто закрыли все лотереи, а даже надписи убрали, опечатали.

Было бы желание и уровень негативных явлений можно снизить в разы. До приемлемого.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 11:03

  pesikot написав:
  M-A-X написав:Кто может сказать, как так вышло, что к Зеленскому примазались соросята?
Они же во втором туре поддерживали однотурового.

freeze, перелогиньтесь :)


:D А я тут причём ?
Кстати термин Соросята стал уже полностью общеупотребительным, даже сам Гончарук в присно памятных потаённых опубликованных плёнках употребляет его.

Как-то так по памяти -

"Нам говорят - Вы, соросята, ухайдакали экономику." (С)

И это не вызывает у него негативных эмоций :roll: В смысле и слово соросята, и то что ухайдакали экономику :roll: Человек на позитиве, делает свою работу.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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