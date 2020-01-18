Додано: Нед 19 січ, 2020 10:48

lapay написав: ЛАД написав: Что касается выступления Барны.

Не надо в очередной раз заниматься демагогией.

Это чёткое проявление ксенофобии, антисемитизма и клерикализма.

Да, Зеленский еврей и не христианин.

Но Барна не приводит это просто как факт. Он перечисляет это в ряду с тем, что Зе не разбирается в экономике и украинофоб, т.е. как доказательство того, что Зеленский враг Украины и не годится в президенты. Т.е. еврей и не христианин не может быть украинским президентом.



Если это не ксенофобия, антисемитизм и клерикализм, то как это назвать?

Или как назвать его защитников? Что касается выступления Барны.Не надо в очередной раз заниматься демагогией.Это чёткое проявление ксенофобии, антисемитизма и клерикализма.Да, Зеленский еврей и не христианин.Но Барна не приводит это просто как факт. Он перечисляет это в ряду с тем, что Зе не разбирается в экономике и украинофоб, т.е. как доказательство того, что Зеленский враг Украины и не годится в президенты. Т.е. еврей и не христианин не может быть украинским президентом.Если это не ксенофобия, антисемитизм и клерикализм, то как это назвать?Или как назвать его защитников?

Зеленський може послати СБУ і до Барни, як послав до Звіробій, якщо йому щось не подобається. Невже так важко зрозуміти, що перша особа в країні не простий пересічний, що на його адресу буде багато різних слів?

І не треба його захищати - в нього морда вже починає звично округлюватись, по стандартам голови колгоспу. Так що йому і без захистників добре, дякуючи 73-ох відсотковим. Зеленський може послати СБУ і до Барни, як послав до Звіробій, якщо йому щось не подобається. Невже так важко зрозуміти, що перша особа в країні не простий пересічний, що на його адресу буде багато різних слів?І не треба його захищати - в нього морда вже починає звично округлюватись, по стандартам голови колгоспу. Так що йому і без захистників добре, дякуючи 73-ох відсотковим.

Да Вы прикалываетесь?!Речь-то не о защите ЗЕли.А о применяемых инструментах.И если к президенту запросто применяется публично такой подход и не просто каким-то неизвестным и не значимым лицом в курилке, а Барной и в СМИ, то ... данный факт, как минимум, достоин обращения на него внимания.З.Ы. увод в сторону формализации высказывания -- это из серии *ихтамнетов*.Из контекста очень ясно следует в каком смысле говорилось *не украинец*.Понятно, что чудаки хотят назад к власти. Уже очевидно, что ЗЕ такой же чудак оказался, как и они.Конечно очень удобно этим барнам указать на отличие ЗЕ от себя -- не украинец)))Но инструмент не просто гнилой.Он запрещенный.