flyman
Детей у тебя сколько, сексуальный гигант, ты не ответил )))
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 19 січ, 2020 11:04
flyman
Детей у тебя сколько, сексуальный гигант, ты не ответил )))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 19 січ, 2020 11:09
Провальная кадровая политика, ниже плинтуса, свои проталкивают своих, позор позорный.
Достаточно было почитать переписку Гончарука с главой таможни Нефёдовым, слитую в сеть. Опустим, что они там друг друга перецеловали неоднократно, но то как они обсуждают кадровую политику и кандидатов на посты на таможне - это лютый трэш. Мой человек, не мой человек, у него контейнера на рынке, у того фирма.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 19 січ, 2020 11:15
Шта?
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