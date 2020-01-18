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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 11:04

flyman

Детей у тебя сколько, сексуальный гигант, ты не ответил )))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 11:09

  detroytred написав:freeze
Я вот гадаю, как так могло получиться, что какая-то дама с Донбасса вот так запросто и быстро смогла стать ВРИО главы налоговой в целой Одесской области?


Провальная кадровая политика, ниже плинтуса, свои проталкивают своих, позор позорный.
Достаточно было почитать переписку Гончарука с главой таможни Нефёдовым, слитую в сеть. Опустим, что они там друг друга перецеловали неоднократно, но то как они обсуждают кадровую политику и кандидатов на посты на таможне - это лютый трэш. Мой человек, не мой человек, у него контейнера на рынке, у того фирма.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 11:15

  budivelnik написав:
  Козак-характерник написав:
  budivelnik написав: бандерівці у Львові плодяться та так, що ОРДЛОвцям і не снилось

Українці.
З точки зору м-а-х у Львові живуть тільки бандерівці
А в ОРДЛО-тільки новорАсійці

Шта?
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