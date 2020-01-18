Додано: Нед 19 січ, 2020 11:41

M-A-X написав: budivelnik написав: Тепер ми прийняли рішення Хто ми , Хто росія і хто для нас Партнер а хто постійний віковічний ворог. Тепер ми прийняли рішення Хто ми , Хто росія і хто для нас Партнер а хто постійний віковічний ворог.

И кто же наш партнер? И кто же наш партнер?

flyman написав: Kudrjavuy написав: M-A-X написав: Что майдан был зря? Что майдан был зря?

Немножко не корректно.

- Не выполнено основное

Украина не стала Государством.

Под шумок "стали разводить кроликов".

Уде к концу 15го возвратилась на свои места вся "чума", что ожидала за свои дела вышки без суда и следствия.

Но уже сегодня они в фаворе.

Внешняя агрессия не дала восстановить Конституционный строй в Украине.

Наиболее активная часть была выведена и уничтожена.

Под шумок разраблено последнее...



Например по земле - ни что более, как на данный момент её "монетизируют".

Через 5 лет нас ожидают незворотні экологические проблемы - ... будет рости одна амброзия... Немножко не корректно.- Не выполнено основноеУкраина не стала Государством.Под шумок "стали разводить кроликов".Уде к концу 15го возвратилась на свои места вся "чума", что ожидала за свои дела вышки без суда и следствия.Но уже сегодня они в фаворе.Внешняя агрессия не дала восстановить Конституционный строй в Украине.Наиболее активная часть была выведена и уничтожена.Под шумок разраблено последнее...Например по земле - ни что более, как на данный момент её "монетизируют".Через 5 лет нас ожидают незворотні экологические проблемы - ... будет рости одна амброзия...

Кудрявий, не жени фуфло фуфлижне.

Не стісняйся, напиши що государство 404, чи сциш що забанять? Кудрявий, не жени фуфло фуфлижне.Не стісняйся, напиши що государство 404, чи сциш що забанять?

"Партнёров" - не бывает по определению.- Есть заинтересованные, интегрированные экономики.Что бы люди работали и получали З/ПНеобходимо ликвидировать расходы на недееспособные "правительства"Что бы Люди работали и получали З/ПНеобходимо рассчитаться с внутренними и внешними долгами.Что бы Люди работали и получали З/П необходимо прежде всегоЛиквидировать непроизводственные расходы в лице тех, кто отбирает и делит.Что бы Люди работали и получали З/П, пенсии необходимо прежде всегоЛиквидировать расходы на администрирование - что уже превзошли размер производства, доходов.Что бы Люди работали и получали З/П, пенсии необходимо прежде всегоНеобходимо прекратить экономический грабёж и вывод средств из страны, это когда под предлогом кредита МВФ - финансируется приобретение недвиги, активов, ... - именно за пределами Украины.......................................................................................Не "Государство", а организованный криминал в управлении Государством.И чем больше население упирается на сохранение Государства, его территории, экономики,..... - тем сильнее паразиты его уничтожают.