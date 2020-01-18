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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5250525152525253>
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 11:03

  pesikot написав:
  M-A-X написав:Кто может сказать, как так вышло, что к Зеленскому примазались соросята?
Они же во втором туре поддерживали однотурового.

freeze, перелогиньтесь :)


:D А я тут причём ?
Кстати термин Соросята стал уже полностью общеупотребительным, даже сам Гончарук в присно памятных потаённых опубликованных плёнках употребляет его.

Как-то так по памяти -

"Нам говорят - Вы, соросята, ухайдакали экономику." (С)

И это не вызывает у него негативных эмоций :roll: В смысле и слово соросята, и то что ухайдакали экономику :roll: Человек на позитиве, делает свою работу.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 11:09

  detroytred написав:freeze
Я вот гадаю, как так могло получиться, что какая-то дама с Донбасса вот так запросто и быстро смогла стать ВРИО главы налоговой в целой Одесской области?


Провальная кадровая политика, ниже плинтуса, свои проталкивают своих, позор позорный.
Достаточно было почитать переписку Гончарука с главой таможни Нефёдовым, слитую в сеть. Опустим, что они там друг друга перецеловали неоднократно, но то как они обсуждают кадровую политику и кандидатов на посты на таможне - это лютый трэш. Мой человек, не мой человек, у него контейнера на рынке, у того фирма.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 11:15

  budivelnik написав:
  Козак-характерник написав:
  budivelnik написав: бандерівці у Львові плодяться та так, що ОРДЛОвцям і не снилось

Українці.
З точки зору м-а-х у Львові живуть тільки бандерівці
А в ОРДЛО-тільки новорАсійці

Шта?
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 11:24

  budivelnik написав:Тактично ми програємо.Наше населення розуміє мову з допомогою якої нам вішають лапшу на вуха.
Тому ми прийняли стратегічне рішення
а - Законом про мову збурили суспільство таким чином ,що воно обговорюючи сам закон розуміє що російська мова це інструмент агресії і підсвідомо в головах створюється логічний ланцюжок російське(мова,релігія,громадянин) =ворог
б - Законом про освіту ми знову ж забиваємо цвяхами в голову населенню-дитина яка буде вчитись на російській(=ворожій) в майбутньому буде мати гірші стартові позиції для навчання у ВУЗах, а значить програє у своїх можливостях розвитку...

Дело не в языке, но дело в языке.
Как это все у вас вмещается?
Нам лапшу только на русском вешают?
Кто ее вешает?

  budivelnik написав:Тепер ми прийняли рішення Хто ми , Хто росія і хто для нас Партнер а хто постійний віковічний ворог.

И кто же наш партнер?
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 11:31

Re: Політичні дискусії

https://potsreotizm-new.livejournal.com/2613822.html

И ни одна ностальгирующая б-дь не дала объявление в газету:"Меняю квартиру в Латвии на квартиру в Урюпинске". Если так всё хуёво - зачем мучиться в опустевшей Латвии?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 11:38

Re: Політичні дискусії

В нас, начебто, КПУ заборонена, а газета виходить, і мітинги, по всій Україні, проводять - парадокс.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 11:41

  M-A-X написав:
  budivelnik написав:Тепер ми прийняли рішення Хто ми , Хто росія і хто для нас Партнер а хто постійний віковічний ворог.

И кто же наш партнер?

"Партнёров" - не бывает по определению.
- Есть заинтересованные, интегрированные экономики.

  flyman написав:
  Kudrjavuy написав:
  M-A-X написав:Что майдан был зря?

Немножко не корректно.
- Не выполнено основное
Украина не стала Государством.
Под шумок "стали разводить кроликов".
Уде к концу 15го возвратилась на свои места вся "чума", что ожидала за свои дела вышки без суда и следствия.
Но уже сегодня они в фаворе.
Внешняя агрессия не дала восстановить Конституционный строй в Украине.
Наиболее активная часть была выведена и уничтожена.
Под шумок разраблено последнее...

Например по земле - ни что более, как на данный момент её "монетизируют".
Через 5 лет нас ожидают незворотні экологические проблемы - ... будет рости одна амброзия...

Кудрявий, не жени фуфло фуфлижне.
Не стісняйся, напиши що государство 404, чи сциш що забанять?

Что бы люди работали и получали З/П
Необходимо ликвидировать расходы на недееспособные "правительства"
https://censor.net.ua/news/3170634/ot_n ... sya_nayiem
Что бы Люди работали и получали З/П
Необходимо рассчитаться с внутренними и внешними долгами.
Что бы Люди работали и получали З/П необходимо прежде всего
Ликвидировать непроизводственные расходы в лице тех, кто отбирает и делит.
Что бы Люди работали и получали З/П, пенсии необходимо прежде всего
Ликвидировать расходы на администрирование - что уже превзошли размер производства, доходов.
Что бы Люди работали и получали З/П, пенсии необходимо прежде всего
Необходимо прекратить экономический грабёж и вывод средств из страны, это когда под предлогом кредита МВФ - финансируется приобретение недвиги, активов, ... - именно за пределами Украины.
......................................................................................
Не "Государство", а организованный криминал в управлении Государством.
И чем больше население упирается на сохранение Государства, его территории, экономики,..... - тем сильнее паразиты его уничтожают. http://ukrrudprom.com/news/Konstantin_G ... _grab.html
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Нед 19 січ, 2020 11:58, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 11:55

  lapay написав:В нас, начебто, КПУ заборонена, а газета виходить, і мітинги, по всій Україні, проводять - парадокс.


Действительно интересно подметили, я даже не знал. Какие-то там Одноклассники запрещены, а сайт компартии да еще с расширением .ua и со статьями о позитивном сталинском опыте преобразовании социализма и конференцией к 140-летию вождя свободно висит в украинском интернете.
Известный принцип - жесткость законодательства легко компенсируется необязательностью его выполнения.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 12:09

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Действительно интересно подметили, я даже не знал.

Та я теж, але вчора побачив, на зупинці, їх листівку, з закликом вийти на мітинг. Та, в принципі, нехай будуть, на противагу свастикам і зігам. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 12:47

  yanyura написав:
Даже если в год будет переходить по 550 церквей из МП в ПЦУ, то этот процесс (50%) займет (вы ведь обожаете арифметику!)

11 000 : 550 x 0,5 = 10 лет.

10 лет, а за это время "Либо осел сдохнет, либо падишах умрет" (с).


10 років це багато? :shock:
та москалі 200 років чекали по визнали офіційно їх законність.
якби ющ зробив пцу то вже б 10 років пройшло. у вас така нетерплячка? чи бажання показати що в України нічого не вийде?
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