Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:freeze Я вот гадаю, как так могло получиться, что какая-то дама с Донбасса вот так запросто и быстро смогла стать ВРИО главы налоговой в целой Одесской области?
Провальная кадровая политика, ниже плинтуса, свои проталкивают своих, позор позорный. Достаточно было почитать переписку Гончарука с главой таможни Нефёдовым, слитую в сеть. Опустим, что они там друг друга перецеловали неоднократно, но то как они обсуждают кадровую политику и кандидатов на посты на таможне - это лютый трэш. Мой человек, не мой человек, у него контейнера на рынке, у того фирма.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
budivelnik написав:Тактично ми програємо.Наше населення розуміє мову з допомогою якої нам вішають лапшу на вуха. Тому ми прийняли стратегічне рішення а - Законом про мову збурили суспільство таким чином ,що воно обговорюючи сам закон розуміє що російська мова це інструмент агресії і підсвідомо в головах створюється логічний ланцюжок російське(мова,релігія,громадянин) =ворог б - Законом про освіту ми знову ж забиваємо цвяхами в голову населенню-дитина яка буде вчитись на російській(=ворожій) в майбутньому буде мати гірші стартові позиції для навчання у ВУЗах, а значить програє у своїх можливостях розвитку...
Дело не в языке, но дело в языке. Как это все у вас вмещается? Нам лапшу только на русском вешают? Кто ее вешает?
budivelnik написав:Тепер ми прийняли рішення Хто ми , Хто росія і хто для нас Партнер а хто постійний віковічний ворог.
budivelnik написав:Тепер ми прийняли рішення Хто ми , Хто росія і хто для нас Партнер а хто постійний віковічний ворог.
И кто же наш партнер?
"Партнёров" - не бывает по определению. - Есть заинтересованные, интегрированные экономики.
flyman написав:
Kudrjavuy написав:
M-A-X написав:Что майдан был зря?
Немножко не корректно. - Не выполнено основное Украина не стала Государством. Под шумок "стали разводить кроликов". Уде к концу 15го возвратилась на свои места вся "чума", что ожидала за свои дела вышки без суда и следствия. Но уже сегодня они в фаворе. Внешняя агрессия не дала восстановить Конституционный строй в Украине. Наиболее активная часть была выведена и уничтожена. Под шумок разраблено последнее...
Например по земле - ни что более, как на данный момент её "монетизируют". Через 5 лет нас ожидают незворотні экологические проблемы - ... будет рости одна амброзия...
Кудрявий, не жени фуфло фуфлижне. Не стісняйся, напиши що государство 404, чи сциш що забанять?
Что бы люди работали и получали З/П Необходимо ликвидировать расходы на недееспособные "правительства" https://censor.net.ua/news/3170634/ot_n ... sya_nayiem Что бы Люди работали и получали З/П Необходимо рассчитаться с внутренними и внешними долгами. Что бы Люди работали и получали З/П необходимо прежде всего Ликвидировать непроизводственные расходы в лице тех, кто отбирает и делит. Что бы Люди работали и получали З/П, пенсии необходимо прежде всего Ликвидировать расходы на администрирование - что уже превзошли размер производства, доходов. Что бы Люди работали и получали З/П, пенсии необходимо прежде всего Необходимо прекратить экономический грабёж и вывод средств из страны, это когда под предлогом кредита МВФ - финансируется приобретение недвиги, активов, ... - именно за пределами Украины. ...................................................................................... Не "Государство", а организованный криминал в управлении Государством. И чем больше население упирается на сохранение Государства, его территории, экономики,..... - тем сильнее паразиты его уничтожают. http://ukrrudprom.com/news/Konstantin_G ... _grab.html
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Нед 19 січ, 2020 11:58, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
lapay написав:В нас, начебто, КПУ заборонена, а газета виходить, і мітинги, по всій Україні, проводять - парадокс.
Действительно интересно подметили, я даже не знал. Какие-то там Одноклассники запрещены, а сайт компартии да еще с расширением .ua и со статьями о позитивном сталинском опыте преобразовании социализма и конференцией к 140-летию вождя свободно висит в украинском интернете. Известный принцип - жесткость законодательства легко компенсируется необязательностью его выполнения.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
yanyura написав: Даже если в год будет переходить по 550 церквей из МП в ПЦУ, то этот процесс (50%) займет (вы ведь обожаете арифметику!)
11 000 : 550 x 0,5 = 10 лет.
10 лет, а за это время "Либо осел сдохнет, либо падишах умрет" (с).
10 років це багато? та москалі 200 років чекали по визнали офіційно їх законність. якби ющ зробив пцу то вже б 10 років пройшло. у вас така нетерплячка? чи бажання показати що в України нічого не вийде?