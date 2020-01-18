Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
В частности, он отметил, что фактически вместо ожидаемого плана Маршалла в Украине реализуется план Моргентау.
"Стоит ли упоминать, что полным крахом для нас закончились саммиты Украина - ЕС и Восточного партнерства? Мы требовали, чтобы нам хотя бы указали на лучик надежды. Нам и в этом отказали... А эта авантюра с планом Маршалла, если у нас по факту реализуется план Моргентау? Помните, ведь было два плана в отношении послевоенной Германии: план Генри Моргентау и план Джорджа Маршалла. Моргентау предлагал деиндустриализовать Германию, уничтожить химическую, оборонную промышленность, вырубить леса, расселить немцев за пределы Германии... Маршал пошёл по другому пути, и этот путь стал трамплином для Германии", - указал Андрей Золотарев.
Другие важные моменты интервью:
1:05 - 2017 год в Украине можно обозначить одним словом "деградация"; 3:20 - у политического класса нет единой политической воли для решения конфликта на Донбассе; 4:40 - власть не контролирует внесение нежелательных поправок в закон о реинтеграции Донбасса; 5:48 - управленческий коллапс и делигитимизация власти; 6:25 - социально-экономическая часть политики государства терпит крах; 7:00 - парламентская коалиция мертва и воскрешению не подлежит; 8:40 - пенсионную, медицинскую и образовательную реформу объединяет урезание затрат государства на эти сферы; 10:00 - Украина превращается в страну массовой эмиграции; 14:40 - внешеполитический дефолт Украины; 15:40 - этнонационализм и отношения Украины с Польшей, Румынией, Венгрией, Словакией; 20:00 - в Украине вместо плана Маршалла реализуется план Моргентау; 22:30 - кто останется контролером Украины - вопрос 2018 года; 30:00 - украинцам подсовывают религиозный конфликт; 33:22 - власть напрочь утратила способность задавать курс страны в глазах граждан; 35:20 - Украина переживает внутриполитический дефолт; 39:30 - медицинская реформа началась без принятия закона о финансировании сферы здравоохранения; 41:35 - борьба американского Чужого с украинским Хищником; 45:30 - иде-фикс для Порошенко - второй срок, но американцы могут его отговорить; 47:40 - Украина входит в новый политический цикл.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
lapay написав:В нас, начебто, КПУ заборонена, а газета виходить, і мітинги, по всій Україні, проводять - парадокс.
Пояснительная записка: Запретили ли в Украине коммунистическую партию? 24.07.2018 Коммунистическая партия запрещена в Украине? Первое, что, скорее всего, придет на ум тебе, читатель, – конечно, да! Этому впечатлению способствует весь информационный шум вокруг этой темы в последние годы, но по факту ответ "да" является неправильным. Точнее, не совсем правильным.
Призрак коммунизма, или Почему запрещенная КПУ продолжает свою деятельность 30 августа 2018 ... Их политическое существование подтверждается и ответом министерства юстиции на запрос "Украинской правды". Там объясняют, что судебное производство о запрете Компартии приостановлено до решения Конституционного суда по представлению, которое подписали 46 нардепов. ... Интересно, что каждый квартал КПУ сдает финансовые отчеты в НАПК. Так же, как это делают все остальные законные партии Украины.
В финотчетах можно найти много занимательных вещей. Например, областные организации КПУ продолжают действовать почти в каждом регионе Украины. Согласно отчетам НАПК, их парторганизаций представлены в 22 областях.
Более того, КПУ продолжает получать на свои счета взносы от физических и юридических лиц. В прошлом году коммунистам перечислили 497 900 гривен. ... С участием в выборах у КПУ как раз есть серьезные проблемы.
Как объясняет юрист "Центра демократии и верховенства права CEDEM" Максим Хаврат, КПУ не может участвовать в любых электоральных соревнованиях из-за действия закона о декоммунизации.
– Получается, партия официально не запрещена, ведь дело находится в судах.
Но в законе Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов" есть норма, которая запрещает регистрацию компартии как субъекта избирательного процесса, – резюмирует юрист.
Впрочем, по словам Хаврата, есть пока что единственный легальный выход для участия коммунистов на выборах – их выдвижение на мажоритарные округа. Без упоминаний о принадлежности к КПУ. ...
26.12.19 "Руководствуясь ленинскими заветами": запрещенная Компартия провела в Киеве "конференцию" ко дню рождения Сталина. ФОТОрепортаж
В день 140-й годовщины рождения советского руководителя Иосифа Сталина запрещенная Коммунистическая партия Украины провела в Киеве "научно-практическую конференцию" на тему: "И.В. Сталин и революционное преобразование мира". ...
lapay написав:Зеленський може послати СБУ і до Барни, як послав до Звіробій, якщо йому щось не подобається. Невже так важко зрозуміти, що перша особа в країні не простий пересічний, що на його адресу буде багато різних слів? І не треба його захищати - в нього морда вже починає звично округлюватись, по стандартам голови колгоспу. Так що йому і без захистників добре, дякуючи 73-ох відсотковим.
Зеленский то в защите СБУ не нуждается - у него госохрана есть. Ни от Барны, ни от Маруси. Тем более, что собака, которая лает, не кусает. И я уже говорил, что уголовное дело на Марусю - дно и бесплатный пиар для нее. Нужно было оштрафовать дуру, да и все.
НО! Есть люди, которых нужно защищать от бешеных собак, набравших глупостей в пустые головы от таких Барн и Марусь! Всякие васяновичи и регоры, которые позволяют себе избивать чернокожих на футбольных матчах, резать иранцев на улицах и убивать цыган в их лагерах.
Поэтому для разжигателей ксенофобии должна быть репутационная ответственность (например, как во Франции - ни одно уважающее себя медиа не выпустит Мари Ле Пен с прямой речью), а для радикалов, применяющих физическое насилие - уголовная...
Прошу прощения за длинную цитату (не пользуюсь фэйсбуком, не знаю, как дать ссылку), по Вашей ссылке нашёл такое:
Я учился на журфаке МГУ, у нас была военная кафедра. В обстановке секретности нас учили боевой спецпропаганде — искусству сеять раздор в рядах противника с помощью дезинформации и манипуляции сознанием.
Страшное, доложу вам, дело. Без шуток.
Боевая, или «черная», пропаганда допускает любое искажение реальных фактов ради решения пропагандистских задач. Это эффективное оружие, используемое с единственной целью вышибания мозгов противнику.
Метод «гнилой селедки». Метод «перевернутой пирамиды». Метод «большой лжи». Принцип «40 на 60». Метод «абсолютной очевидности».
Все эти методы и техники вы тоже знаете. Просто не осознаете этого. Как вам и полагается.
Нас учили использовать техники боевой спецпропаганды против солдат армии противника. Сегодня они используются против мирного населения нашей собственной страны. Уже два года, читая российские газеты или просматривая телевизионные шоу, я с интересом отмечаю, что люди, координирующие в России вброс и интерпретацию новостей, явно учились по тому же учебнику, у того же бодрого полковника или его коллег.
Вот например метод «гнилой селедки». Работает так. Подбирается ложное обвинение. Важно, чтобы оно было максимально грязным и скандальным. Хорошо работает, например, мелкое воровство, или, скажем, растление детей, или убийство, желательно из жадности.
Цель «гнилой селедки» вовсе не в том, чтобы обвинение доказать. А в том, чтобы вызвать широкое, публичное обсуждение его… НЕсправедливости и НЕоправданности.
Человеческая психика устроена так, что, как только обвинение становится предметом публичного обсуждения, неизбежно возникают его «сторонники» и «противники», «знатоки» и «эксперты», оголтелые «обвинители» и ярые «защитники» обвиняемого.
Но вне зависимости от своих взглядов все участники дискуссии снова и снова произносят имя обвиняемого в связке с грязным и скандальным обвинением, втирая таким образом все больше «гнилой селедки» в его «одежду», пока наконец этот «запах» не начинает следовать за ним везде. А вопрос «убил-украл-совратил или все-таки нет» становится главным при упоминании его имени.
Или, например, метод «40 на 60», придуманный еще Геббельсом. Он заключается в создании СМИ, которые 60 процентов своей информации дают в интересах противника. Зато, заработав таким образом его доверие, оставшиеся 40 процентов используют для чрезвычайно эффективной, благодаря этому доверию, дезинформации. Во время Второй мировой войны существовала радиостанция, которую слушал антифашистский мир. Считалось, что она британская. И только после войны выяснилось, что на самом деле это была радиостанция Геббельса, работавшая по разработанному им принципу «40 на 60».
Очень эффективен метод «большой лжи», который немного похож на «гнилую селедку», но на самом деле работает иначе. Его суть заключается в том, чтобы с максимальной степенью уверенности предложить аудитории настолько глобальную и ужасную ложь, что практически невозможно поверить, что можно врать о таком.
Трюк здесь в том, что правильно скомпонованная и хорошо придуманная «большая ложь» вызывает у слушателя или зрителя глубокую эмоциональную травму, которая затем надолго определяет его взгляды вопреки любым доводам логики и рассудка.
Особенно хорошо работают в этом смысле ложные описания жестоких издевательств над детьми или женщинами.
Допустим, сообщение о распятом ребенке за счет глубокой эмоциональной травмы, которую оно вызывает, надолго определит взгляды получившего эту информацию человека, сколько бы его потом ни пытались переубедить, используя обычные логические доводы.
Но особенно почитал наш бодрый полковник метод «абсолютной очевидности», дающий хоть и не быстрый, но зато надежный результат.
Вместо того чтобы что-то доказывать, вы подаете то, в чем хотите убедить аудиторию, как нечто очевидное, само собой разумеющееся и потому безусловно поддерживаемое преобладающим большинством населения.
Несмотря на свою внешнюю простоту, этот метод невероятно эффективен, поскольку человеческая психика автоматически реагирует на мнение большинства, стремясь присоединиться к нему.
Важно только помнить, что большинство обязательно должно быть преобладающем, а его поддержка абсолютной и безусловной — в ином случае эффекта присоединения не возникает.
Однако если эти условия соблюдаются, то число сторонников «позиции большинства» начинает постепенно, но верно расти, а с течением времени увеличивается уже в геометрической прогрессии — в основном за счет представителей низких социальных слоев, которые наиболее подвержены «эффекту присоединения». Одним из классических способов поддержки метода «абсолютной очевидности» является, например, публикация результатов разного рода социологических опросов, демонстрирующих абсолютное общественное единство по тому или иному вопросу. Методики «черной» пропаганды, естественно, не требуют, чтобы эти отчеты имели хоть какое-то отношение к реальности.
Я могу продолжать. Учили нас вообще-то целый год, и список методов довольно велик. Важно, однако, не это. А вот что. Методы «черной» пропаганды воздействуют на аудиторию на уровне глубоких психологических механизмов таким образом, что последствия этого воздействия невозможно снять обычными логическими доводами. «Большая ложь» достигает этого эффекта с помощью эмоциональной травмы. Метод очевидности — через «эффект присоединения». «Гнилая селедка» — за счет внедрения в сознание аудитории прямой ассоциации между объектом атаки и грязным, скандальным обвинением.
Проще говоря, боевая спецпропаганда превращает человека в зомби, который не только активно поддерживает внедренные в его сознание установки, но и агрессивно противостоит тем, кто придерживается иных взглядов или пытается его переубедить, пользуясь логическими доводами. Иначе, собственно, и быть не может. Все методы боевой спецпропаганды объединяет единая цель. Она заключается в том, чтобы ослабить армию противника за счет внесения в ее ряды внутренней розни, взаимной ненависти и недоверия друг другу.
И сегодня эти методы применяются против нас самих. И результат, к которому они приводят, ровно тот, для достижения которого они и были созданы. Только взаимная ненависть и внутренняя рознь возникают не в армии противника, а в наших домах и семьях.
Просто выйдите на улицу и посмотрите, как изменилась страна за последние три года. Мне кажется, против собственного населения боевая спецпропаганда работает даже эффективнее, чем против солдат противника.
Наверное, потому, что в отличие от солдат противника мирное население не может себя защитить.
Владимир Яковлев
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
yanyura написав:Даже если в год будет переходить по 550 церквей из МП в ПЦУ, то этот процесс (50%) займет (вы ведь обожаете арифметику!)
11 000 : 550 x 0,5 = 10 лет.
А Ви думаєте що процес реінтеграції ОРДЛО ( я вже мовчу про Крим)займе менший проміжок часу? І при цьому-що таке для Церкви - 10 років? Вона тільки 300 років визначалась правильно чи ні спалила Коперніка.
Так що Якщо перейдуть за 10 років - це супероптимістичний результат...
mephala написав:10 років це багато? та москалі 200 років чекали по визнали офіційно їх законність. якби ющ зробив пцу то вже б 10 років пройшло. у вас така нетерплячка? чи бажання показати що в України нічого не вийде?
Слона-то я и не приметил (с) Как правильно отметил
freeze написав:Арифметика на самом деле совсем другая, подавляющая часть из этих 500 приходов перешла до президентских выборов 21 апреля, потом как по свистку процесс замедлился во много раз. Поэтому предложенная формула явно не подходит.
27 грудня 2019 року у Київській Патріархії відбулося засідання Архієрейського собору Української Православної Церкви Київського Патріархату. Архієрейський собор прийняв Постанови, в яких прийняв рішення щодо призначень та обрання нових єпископів Київського Патріархату, подякував українській громадськості за підтримку Київського Патріархату на Форумі української громадськості «На захист Київського Патріархату». ...
В частности, он отметил, что фактически вместо ожидаемого плана Маршалла в Украине реализуется план Моргентау. ..................................................... 47:40 - Украина входит в новый политический цикл.
-?
Ethereum написав:Мордор наступає,зебобікі помагають. Фашисти рвуться до ДБР ...а життя погіршується
Выход? Каков выход по вашему видению? Когда на смену Ворам пришли наёмные лицедеи?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.