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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5252525352545255> Додано: Нед 19 січ, 2020 13:49 19yuriy91 написав: тревожные прогнозы

https://www.youtube.com/watch?v=DK5FuxBwF5Y тревожные прогнозы

Меня ни на минуту не озаботит, если собственник политического проекта "Слуга народа" - окажется юридическим лицом из РФ.

На тот момент, когда США - поднимут "лицензионные соглашения".

Политические изменения в РФ - под поглощение Украины.



Теперь оно будет гнусавить не "Нас там нет", а "это в зоне наших интересов".

Всему миру - готовиться! Меня ни на минуту не озаботит, если собственник политического проекта "Слуга народа" - окажется юридическим лицом из РФ.На тот момент, когда США - поднимут "лицензионные соглашения".Политические изменения в РФ - под поглощение Украины. Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Нед 19 січ, 2020 14:10, всього редагувалось 1 раз. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7572 З нами з: 20.09.12 Подякував: 659 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 січ, 2020 13:53 Ethereum написав: Мордор наступає,зебобікі помагають. Фашисти рвуться до ДБР ...а життя погіршується



В Украине резко подскочила безработица. На учет стали еще 50 тыс. граждан

https://ubr.ua/labor-market/work-in-fig ... an-3889864 Мордор наступає,зебобікі помагають. Фашисти рвуться до ДБР ...а життя погіршуєтьсяВ Украине резко подскочила безработица. На учет стали еще 50 тыс. граждан

Если не читать всю статью, а только ограничиваться заголовком, действительно жуть. Но если прочитать, оказывается не так плохо, как говорит заголовок:

Показатели числа зарегистрированных безработных и количества вакансий находятся в обратной зависимости, поэтому можно предположить, что две из главных причин увеличения безработицы в декабре следующие: либо начали чаще закрываться предприятия (люди увольняются, а количество вакансий не увеличивается), либо люди начали чаще регистрироваться как безработные.



Но в годовом измерении ситуация с безработицей улучшилась. Хотя в декабре количество зарегистрированных безработных на 26,1 тыс. меньше, чем в январе, число вакансий сократилось на 8,8 тыс. Для сравнения, в январе нагрузка на одну вакансию составляла 5 человек. Если не читать всю статью, а только ограничиваться заголовком, действительно жуть. Но если прочитать, оказывается не так плохо, как говорит заголовок: yanyura Повідомлень: 5223 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1776 раз. Подякували: 1224 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 січ, 2020 13:54 Kudrjavuy написав: 19yuriy91 написав: тревожные прогнозы

https://www.youtube.com/watch?v=DK5FuxBwF5Y тревожные прогнозы

Меня ни на минуту не озаботит, если собственник политического проекта "Слуга народа" - окажется юридическим лицом из РФ.

На тот момент, когда США - поднимут "лицензионные соглашения".

Политические изменения в РФ - под поглощение Украины. Меня ни на минуту не озаботит, если собственник политического проекта "Слуга народа" - окажется юридическим лицом из РФ.На тот момент, когда США - поднимут "лицензионные соглашения".Политические изменения в РФ - под поглощение Украины.

"не озаботит", или "не удивит" ? "не озаботит", или "не удивит" ? 19yuriy91 Повідомлень: 2284 З нами з: 15.09.12 Подякував: 227 раз. Подякували: 344 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 січ, 2020 13:56 ЛАД написав: Мизантрóп написав: lapay написав: дякуючи 73-ох відсотковим дякуючи 73-ох відсотковим Подруга відомого персонажа на багатьох форумах,перебуваючи у Львові поділилась фото "ЗБ ЗГ" https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =3&theater Подруга відомого персонажа на багатьох форумах,перебуваючи у Львові поділилась фото "ЗБ ЗГ"

Прошу прощения за длинную цитату (не пользуюсь фэйсбуком, не знаю, как дать ссылку), по Вашей ссылке нашёл такое:

Я учился на журфаке МГУ, у нас была военная кафедра. В обстановке секретности нас учили боевой спецпропаганде — искусству сеять раздор в рядах противника с помощью дезинформации и манипуляции сознанием.



Страшное, доложу вам, дело. Без шуток.



Боевая, или «черная», пропаганда допускает любое искажение реальных фактов ради решения пропагандистских задач. Это эффективное оружие, используемое с единственной целью вышибания мозгов противнику.



Метод «гнилой селедки». Метод «перевернутой пирамиды». Метод «большой лжи». Принцип «40 на 60». Метод «абсолютной очевидности».



Все эти методы и техники вы тоже знаете. Просто не осознаете этого. Как вам и полагается.



Нас учили использовать техники боевой спецпропаганды против солдат армии противника. Сегодня они используются против мирного населения нашей собственной страны. Уже два года, читая российские газеты или просматривая телевизионные шоу, я с интересом отмечаю, что люди, координирующие в России вброс и интерпретацию новостей, явно учились по тому же учебнику, у того же бодрого полковника или его коллег.



Вот например метод «гнилой селедки». Работает так. Подбирается ложное обвинение. Важно, чтобы оно было максимально грязным и скандальным. Хорошо работает, например, мелкое воровство, или, скажем, растление детей, или убийство, желательно из жадности.



Цель «гнилой селедки» вовсе не в том, чтобы обвинение доказать. А в том, чтобы вызвать широкое, публичное обсуждение его… НЕсправедливости и НЕоправданности.



Человеческая психика устроена так, что, как только обвинение становится предметом публичного обсуждения, неизбежно возникают его «сторонники» и «противники», «знатоки» и «эксперты», оголтелые «обвинители» и ярые «защитники» обвиняемого.



Но вне зависимости от своих взглядов все участники дискуссии снова и снова произносят имя обвиняемого в связке с грязным и скандальным обвинением, втирая таким образом все больше «гнилой селедки» в его «одежду», пока наконец этот «запах» не начинает следовать за ним везде. А вопрос «убил-украл-совратил или все-таки нет» становится главным при упоминании его имени.



Или, например, метод «40 на 60», придуманный еще Геббельсом. Он заключается в создании СМИ, которые 60 процентов своей информации дают в интересах противника. Зато, заработав таким образом его доверие, оставшиеся 40 процентов используют для чрезвычайно эффективной, благодаря этому доверию, дезинформации. Во время Второй мировой войны существовала радиостанция, которую слушал антифашистский мир. Считалось, что она британская. И только после войны выяснилось, что на самом деле это была радиостанция Геббельса, работавшая по разработанному им принципу «40 на 60».



Очень эффективен метод «большой лжи», который немного похож на «гнилую селедку», но на самом деле работает иначе. Его суть заключается в том, чтобы с максимальной степенью уверенности предложить аудитории настолько глобальную и ужасную ложь, что практически невозможно поверить, что можно врать о таком.



Трюк здесь в том, что правильно скомпонованная и хорошо придуманная «большая ложь» вызывает у слушателя или зрителя глубокую эмоциональную травму, которая затем надолго определяет его взгляды вопреки любым доводам логики и рассудка.



Особенно хорошо работают в этом смысле ложные описания жестоких издевательств над детьми или женщинами.



Допустим, сообщение о распятом ребенке за счет глубокой эмоциональной травмы, которую оно вызывает, надолго определит взгляды получившего эту информацию человека, сколько бы его потом ни пытались переубедить, используя обычные логические доводы.



Но особенно почитал наш бодрый полковник метод «абсолютной очевидности», дающий хоть и не быстрый, но зато надежный результат.



Вместо того чтобы что-то доказывать, вы подаете то, в чем хотите убедить аудиторию, как нечто очевидное, само собой разумеющееся и потому безусловно поддерживаемое преобладающим большинством населения.



Несмотря на свою внешнюю простоту, этот метод невероятно эффективен, поскольку человеческая психика автоматически реагирует на мнение большинства, стремясь присоединиться к нему.



Важно только помнить, что большинство обязательно должно быть преобладающем, а его поддержка абсолютной и безусловной — в ином случае эффекта присоединения не возникает.



Однако если эти условия соблюдаются, то число сторонников «позиции большинства» начинает постепенно, но верно расти, а с течением времени увеличивается уже в геометрической прогрессии — в основном за счет представителей низких социальных слоев, которые наиболее подвержены «эффекту присоединения». Одним из классических способов поддержки метода «абсолютной очевидности» является, например, публикация результатов разного рода социологических опросов, демонстрирующих абсолютное общественное единство по тому или иному вопросу. Методики «черной» пропаганды, естественно, не требуют, чтобы эти отчеты имели хоть какое-то отношение к реальности.



Я могу продолжать. Учили нас вообще-то целый год, и список методов довольно велик. Важно, однако, не это. А вот что. Методы «черной» пропаганды воздействуют на аудиторию на уровне глубоких психологических механизмов таким образом, что последствия этого воздействия невозможно снять обычными логическими доводами. «Большая ложь» достигает этого эффекта с помощью эмоциональной травмы. Метод очевидности — через «эффект присоединения». «Гнилая селедка» — за счет внедрения в сознание аудитории прямой ассоциации между объектом атаки и грязным, скандальным обвинением.



Проще говоря, боевая спецпропаганда превращает человека в зомби, который не только активно поддерживает внедренные в его сознание установки, но и агрессивно противостоит тем, кто придерживается иных взглядов или пытается его переубедить, пользуясь логическими доводами. Иначе, собственно, и быть не может. Все методы боевой спецпропаганды объединяет единая цель. Она заключается в том, чтобы ослабить армию противника за счет внесения в ее ряды внутренней розни, взаимной ненависти и недоверия друг другу.



И сегодня эти методы применяются против нас самих. И результат, к которому они приводят, ровно тот, для достижения которого они и были созданы. Только взаимная ненависть и внутренняя рознь возникают не в армии противника, а в наших домах и семьях.



Просто выйдите на улицу и посмотрите, как изменилась страна за последние три года. Мне кажется, против собственного населения боевая спецпропаганда работает даже эффективнее, чем против солдат противника.



Наверное, потому, что в отличие от солдат противника мирное население не может себя защитить.



Владимир Яковлев Прошу прощения за длинную цитату (не пользуюсь фэйсбуком, не знаю, как дать ссылку), по Вашей ссылке нашёл такое:



Видимо порохоботы плохо учились. Или Порошенко зажал денег на хороших "консультантов" Видимо порохоботы плохо учились. Или Порошенко зажал денег на хороших "консультантов" Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 10256 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6504 раз. Подякували: 2732 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 січ, 2020 13:57 lapay написав: ......

Зеленський може послати СБУ і до Барни, як послав до Звіробій, якщо йому щось не подобається. Невже так важко зрозуміти, що перша особа в країні не простий пересічний, що на його адресу буде багато різних слів?

І не треба його захищати - в нього морда вже починає звично округлюватись, по стандартам голови колгоспу. Так що йому і без захистників добре, дякуючи 73-ох відсотковим. ......Зеленський може послати СБУ і до Барни, як послав до Звіробій, якщо йому щось не подобається. Невже так важко зрозуміти, що перша особа в країні не простий пересічний, що на його адресу буде багато різних слів?І не треба його захищати - в нього морда вже починає звично округлюватись, по стандартам голови колгоспу. Так що йому і без захистників добре, дякуючи 73-ох відсотковим.

Барна і раніше слів не підбирав, як і Звіробій. Якщо зебіли почнуть роздмухувати цю історію, то Барна почне, на свій захист, всім розповідати про геніалогію Зеленського, аж до першопрохідця Мойші. Воно їм треба?

detroytred уже написал, что Зе в защите от Барны не нуждается. А shapo ответил по поводу генеалогии (кстати, по-украински тоже - генЕалогія).

Не стал отвечать flyman - он достаточно откровенно выступает в защиту ксенофобии, антисемитизма и клерикализма.



Вам отвечу. Я уже, по-моему, как-то писал, что у Вас "интеллигентный" антисемитизм.



Зе не должен посылать СБУ к Барне.

В нормальном государстве СБУ (полиция) обязано само прийти к нему.

В нормальном обществе такой персонаж будет подвергнут остракизму.

Когда он говорит, что Зе - профан в экономике и украинофоб, с этим можно спорить, но ... имеет право - демократия.

Но когда обвиняет в том, что он еврей и не христианин ... Может, запишем в Конституцию, что Президентом может быть только этнический украинец и истинно православный, регулярно посещающий исповедь и ежедневную заутреню (добавьте, какие там ещё требования)?

Интересно, как будем проверять этническое происхождение? Чистоту крови по документам о генеалогии или воспользуемся ДНК-анализом?



Не стоит делать вид, что Вы всё это не понимаете.

И когда здесь пытаются доказывать, что в Украине нет ксенофобии, антисемитизма и клерикализма ... Доказывающие тут же опровергают сами себя. уже написал, что Зе в защите от Барны не нуждается. Аответил по поводу генеалогии (кстати, по-украински тоже - генЕалогія).Не стал отвечать- он достаточно откровенно выступает в защиту ксенофобии, антисемитизма и клерикализма.Вам отвечу. Я уже, по-моему, как-то писал, что у Вас "интеллигентный" антисемитизм.Зе не должен посылать СБУ к Барне.В нормальном государстве СБУ (полиция) обязано само прийти к нему.В нормальном обществе такой персонаж будет подвергнут остракизму.Когда он говорит, что Зе - профан в экономике и украинофоб, с этим можно спорить, но ... имеет право - демократия.Но когда обвиняет в том, что он еврей и не христианин ... Может, запишем в Конституцию, что Президентом может быть только этнический украинец и истинно православный, регулярно посещающий исповедь и ежедневную заутреню (добавьте, какие там ещё требования)?Интересно, как будем проверять этническое происхождение? Чистоту крови по документам о генеалогии или воспользуемся ДНК-анализом?Не стоит делать вид, что Вы всё это не понимаете.И когда здесь пытаются доказывать, что в Украине нет ксенофобии, антисемитизма и клерикализма ... Доказывающие тут же опровергают сами себя. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15134 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4307 раз. Подякували: 4007 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 січ, 2020 14:04 budivelnik

Вы уж определитесь

російська мова це інструмент агресії і підсвідомо в головах створюється логічний ланцюжок російське(мова,релігія,громадянин) =ворог

или язык Пушкина и Макаревича.

Может, всё-таки дело не в языке и не стоит цепляться к этому вопросу?

Когда меня только за язык будут объявлять врагом, то я принципиально буду говорить именно по-русски, а если начнут давить слишком сильно, то начну относиться к государству (режиму) как к врагу.

Терпеть не могу, когда меня заставляют и принуждают. Вы уж определитесьили язык Пушкина и Макаревича.Может, всё-таки дело не в языке и не стоит цепляться к этому вопросу?Когда меня только за язык будут объявлять врагом, то ябуду говорить именно по-русски, а если начнут давить слишком сильно, то начну относиться ккак к врагу.Терпеть не могу, когда меня заставляют и принуждают. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15134 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4307 раз. Подякували: 4007 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 січ, 2020 14:09 Re: Політичні дискусії ЛАД написав: Зе не должен посылать СБУ к Барне.

В нормальном государстве СБУ (полиция) обязано само прийти к нему.

В нормальном обществе такой персонаж будет подвергнут остракизму.

Когда он говорит, что Зе - профан в экономике и украинофоб, с этим можно спорить, но ... имеет право - демократия.

Но когда обвиняет в том, что он еврей и не христианин ... Может, запишем в Конституцию, что Президентом может быть только этнический украинец и истинно православный, регулярно посещающий исповедь и ежедневную заутреню (добавьте, какие там ещё требования)?

Интересно, как будем проверять этническое происхождение? Чистоту крови по документам о генеалогии или воспользуемся ДНК-анализом?



Не стоит делать вид, что Вы всё это не понимаете.

И когда здесь пытаются доказывать, что в Украине нет ксенофобии, антисемитизма и клерикализма ... Доказывающие тут же опровергают сами себя. Зе не должен посылать СБУ к Барне.В нормальном государстве СБУ (полиция) обязано само прийти к нему.В нормальном обществе такой персонаж будет подвергнут остракизму.Когда он говорит, что Зе - профан в экономике и украинофоб, с этим можно спорить, но ... имеет право - демократия.Но когда обвиняет в том, что он еврей и не христианин ... Может, запишем в Конституцию, что Президентом может быть только этнический украинец и истинно православный, регулярно посещающий исповедь и ежедневную заутреню (добавьте, какие там ещё требования)?Интересно, как будем проверять этническое происхождение? Чистоту крови по документам о генеалогии или воспользуемся ДНК-анализом?Не стоит делать вид, что Вы всё это не понимаете.И когда здесь пытаются доказывать, что в Украине нет ксенофобии, антисемитизма и клерикализма ... Доказывающие тут же опровергают сами себя.

Та в нормальному суспільстві Трамп би ніколи не став президентом США, після його слів про жінок і нацменшини. І араб ніколи не стане прем'єром Ізраїля. А в нас єврей став Президентом України, де процвітає "антисемитизм". Так що залиште свої проповіді про правильних і неправильних для тих, хто ходить в дитсадок. Та в нормальному суспільстві Трамп би ніколи не став президентом США, після його слів про жінок і нацменшини. І араб ніколи не стане прем'єром Ізраїля. А в нас єврей став Президентом України, де процвітає "антисемитизм". Так що залиште свої проповіді про правильних і неправильних для тих, хто ходить в дитсадок. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9645 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1093 раз. Подякували: 1210 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 січ, 2020 14:17 mephala написав: yanyura написав:

Даже если в год будет переходить по 550 церквей из МП в ПЦУ, то этот процесс (50%) займет (вы ведь обожаете арифметику!)



11 000 : 550 x 0,5 = 10 лет.



10 лет, а за это время "Либо осел сдохнет, либо падишах умрет" (с). Даже если в год будет переходить по 550 церквей из МП в ПЦУ, то этот процесс (50%) займет11 000 : 550 x 0,5 = 10 лет.10 лет, а за это время "Либо осел сдохнет, либо падишах умрет" (с).



10 років це багато?

та москалі 200 років чекали по визнали офіційно їх законність.

якби ющ зробив пцу то вже б 10 років пройшло. у вас така нетерплячка? чи бажання показати що в України нічого не вийде? 10 років це багато?та москалі 200 років чекали по визнали офіційно їх законність.якби ющ зробив пцу то вже б 10 років пройшло. у вас така нетерплячка? чи бажання показати що в України нічого не вийде?

Как обычно демагогия и передёргивание фактов.

В том же посте yanyura привёл таюлицу, из которой видно, что после марта за 9 месяцев (с апреля по декабрь) в ПЦУ перешло всего 33 парафии, т.е. скорость перехода после первоначального периода создания всего 44 прихода в год.

yanyura напрасно дал расчёт о 550 в год - дал повод для спекуляций.



Кстати, "повід" это по-азировськи, по-украински - "привід". Как обычно демагогия и передёргивание фактов.В том же постепривёл таюлицу, из которой видно, чтомарта за 9 месяцев (с апреля по декабрь) в ПЦУ перешло всего 33 парафии, т.е. скорость перехода после первоначального периода создания всего 44 прихода в год.напрасно дал расчёт о 550 в год - дал повод для спекуляций.Кстати, "повід" это по-азировськи, по-украински - "привід". Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15134 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4307 раз. Подякували: 4007 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 січ, 2020 14:23 lapay написав: ......

Та в нормальному суспільстві Трамп би ніколи не став президентом США, після його слів про жінок і нацменшини. І араб ніколи не стане прем'єром Ізраїля. А в нас єврей став Президентом України, де процвітає "антисемитизм". Так що залиште свої проповіді про правильних і неправильних для тих, хто ходить в дитсадок. ......Та в нормальному суспільстві Трамп би ніколи не став президентом США, після його слів про жінок і нацменшини. І араб ніколи не стане прем'єром Ізраїля. А в нас єврей став Президентом України, де процвітає "антисемитизм". Так що залиште свої проповіді про правильних і неправильних для тих, хто ходить в дитсадок.

"А у вас негров линчуют!"

Очень напоминает. "А у вас негров линчуют!"Очень напоминает. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15134 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4307 раз. Подякували: 4007 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 січ, 2020 14:30 Re: Політичні дискусії ЛАД написав: "А у вас негров линчуют!"

Очень напоминает. "А у вас негров линчуют!"Очень напоминает.

От і виходить, що про "наших негрів" вкиди роблять з-за поребрика, бо своїх рашистів не видно. От і виходить, що про "наших негрів" вкиди роблять з-за поребрика, бо своїх рашистів не видно. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9645 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1093 раз. Подякували: 1210 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5252525352545255> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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