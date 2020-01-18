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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 14:32

  19yuriy91 написав:
  Kudrjavuy написав:
  19yuriy91 написав:тревожные прогнозы
https://www.youtube.com/watch?v=DK5FuxBwF5Y

Меня ни на минуту не озаботит, если собственник политического проекта "Слуга народа" - окажется юридическим лицом из РФ.
На тот момент, когда США - поднимут "лицензионные соглашения".
Политические изменения в РФ - под поглощение Украины.

"не озаботит", или "не удивит" ?

Одно включает усё.
И пожелания для представителей РФ
Зображення
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 14:37

Re: Політичні дискусії

Здесь есть конечно кадры уникальные - этого не отнять:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 14:49

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:yanyura напрасно дал расчёт о 550 в год - дал повод для спекуляций.

Вы не обратили внимания на слово-допущение "Даже".
Даже если в год будет переходить по 550 церквей из МП в ПЦУ, то этот процесс (50%) займет

Как не заметили его и budivelnik с mephala.

Допущение не равно утверждению.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 14:51

Здесь комментарии не нужны:
"Мы публично говорим". Российский депутат заявил, что "ДНР" и ЛНР" являются субъектами РФ

19.01.2020 13:13. https://www.ostro.org/general/politics/news/583228/

Депутат Государственной Думы России Андрей Козенко заявил, что так террористические образования "ДНР" и "ЛНР" являются особыми субъектами Российской Федерации. Об этом он сказал в оккупированном Симферополе в ходе пропагандистских мероприятий, приуроченных к годовщине Переяславской Рады.

"Мы публично говорим о том, что Донецкая и Луганская "народные республики" сегодня являются особыми субъектами Российской Федерации", – заявил Козенко.

По его словам, боевики "ДНР/ЛНР" своим примером "дают посыл всей территории Украины.

"Там (В Украине – "ОстроВ") миллионы наших российских соотечественников. Им нужно поступить по примеру Донецкой и Луганской "народных республик" – объединиться в мощное пророссийское движение", – сказал депутат.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 14:58

  Kudrjavuy написав:Здесь есть конечно кадры уникальные - этого не отнять:

Поздно смотреть такие видео, до выборов надо было это делать вместо мультиков со свинарчуками. Украинцам нужно готовится к расплате за глупость. Благо, если это будет всего лишь дефолт с очередным зубожинням.
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 15:06

  yanyura написав:
  ЛАД написав:yanyura напрасно дал расчёт о 550 в год - дал повод для спекуляций.

Вы не обратили внимания на слово-допущение "Даже".
Даже если в год будет переходить по 550 церквей из МП в ПЦУ, то этот процесс (50%) займет

Как не заметили его и budivelnik с mephala.

Допущение не равно утверждению.

Я видел.
Но остальным достаточно цифры. "Даже" уже несущественно. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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