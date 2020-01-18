"Мы публично говорим о том, что Донецкая и Луганская "народные республики" сегодня являются особыми субъектами Российской Федерации", – заявил Козенко.



По его словам, боевики "ДНР/ЛНР" своим примером "дают посыл всей территории Украины.



"Там (В Украине – "ОстроВ") миллионы наших российских соотечественников. Им нужно поступить по примеру Донецкой и Луганской "народных республик" – объединиться в мощное пророссийское движение", – сказал депутат.

"Мы публично говорим". Российский депутат заявил, что "ДНР" и ЛНР" являются субъектами РФ19.01.2020 13:13.Депутат Государственной Думы России Андрей Козенко заявил, что так террористические образования "ДНР" и "ЛНР" являются особыми субъектами Российской Федерации. Об этом он сказал в оккупированном Симферополе в ходе пропагандистских мероприятий, приуроченных к годовщине Переяславской Рады.