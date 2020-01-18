Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Меня ни на минуту не озаботит, если собственник политического проекта "Слуга народа" - окажется юридическим лицом из РФ. На тот момент, когда США - поднимут "лицензионные соглашения". Политические изменения в РФ - под поглощение Украины.
"не озаботит", или "не удивит" ?
Одно включает усё. И пожелания для представителей РФ
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Здесь есть конечно кадры уникальные - этого не отнять:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Депутат Государственной Думы России Андрей Козенко заявил, что так террористические образования "ДНР" и "ЛНР" являются особыми субъектами Российской Федерации. Об этом он сказал в оккупированном Симферополе в ходе пропагандистских мероприятий, приуроченных к годовщине Переяславской Рады.
"Мы публично говорим о том, что Донецкая и Луганская "народные республики" сегодня являются особыми субъектами Российской Федерации", – заявил Козенко.
По его словам, боевики "ДНР/ЛНР" своим примером "дают посыл всей территории Украины.
"Там (В Украине – "ОстроВ") миллионы наших российских соотечественников. Им нужно поступить по примеру Донецкой и Луганской "народных республик" – объединиться в мощное пророссийское движение", – сказал депутат.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав:Здесь есть конечно кадры уникальные - этого не отнять:
Поздно смотреть такие видео, до выборов надо было это делать вместо мультиков со свинарчуками. Украинцам нужно готовится к расплате за глупость. Благо, если это будет всего лишь дефолт с очередным зубожинням.