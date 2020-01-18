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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 14:32

  19yuriy91 написав:
  Kudrjavuy написав:
  19yuriy91 написав:тревожные прогнозы
https://www.youtube.com/watch?v=DK5FuxBwF5Y

Меня ни на минуту не озаботит, если собственник политического проекта "Слуга народа" - окажется юридическим лицом из РФ.
На тот момент, когда США - поднимут "лицензионные соглашения".
Политические изменения в РФ - под поглощение Украины.

"не озаботит", или "не удивит" ?

Одно включает усё.
И пожелания для представителей РФ
Зображення
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 14:37

Re: Політичні дискусії

Здесь есть конечно кадры уникальные - этого не отнять:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 14:49

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:yanyura напрасно дал расчёт о 550 в год - дал повод для спекуляций.

Вы не обратили внимания на слово-допущение "Даже".
Даже если в год будет переходить по 550 церквей из МП в ПЦУ, то этот процесс (50%) займет

Как не заметили его и budivelnik с mephala.

Допущение не равно утверждению.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 14:51

Здесь комментарии не нужны:
"Мы публично говорим". Российский депутат заявил, что "ДНР" и ЛНР" являются субъектами РФ

19.01.2020 13:13. https://www.ostro.org/general/politics/news/583228/

Депутат Государственной Думы России Андрей Козенко заявил, что так террористические образования "ДНР" и "ЛНР" являются особыми субъектами Российской Федерации. Об этом он сказал в оккупированном Симферополе в ходе пропагандистских мероприятий, приуроченных к годовщине Переяславской Рады.

"Мы публично говорим о том, что Донецкая и Луганская "народные республики" сегодня являются особыми субъектами Российской Федерации", – заявил Козенко.

По его словам, боевики "ДНР/ЛНР" своим примером "дают посыл всей территории Украины.

"Там (В Украине – "ОстроВ") миллионы наших российских соотечественников. Им нужно поступить по примеру Донецкой и Луганской "народных республик" – объединиться в мощное пророссийское движение", – сказал депутат.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 14:58

  Kudrjavuy написав:Здесь есть конечно кадры уникальные - этого не отнять:

Поздно смотреть такие видео, до выборов надо было это делать вместо мультиков со свинарчуками. Украинцам нужно готовится к расплате за глупость. Благо, если это будет всего лишь дефолт с очередным зубожинням.
Schmit
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 15:06

  yanyura написав:
  ЛАД написав:yanyura напрасно дал расчёт о 550 в год - дал повод для спекуляций.

Вы не обратили внимания на слово-допущение "Даже".
Даже если в год будет переходить по 550 церквей из МП в ПЦУ, то этот процесс (50%) займет

Как не заметили его и budivelnik с mephala.

Допущение не равно утверждению.

Я видел.
Но остальным достаточно цифры. "Даже" уже несущественно. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 15:15

Несколько дней назад давал ссылку http://navkolonas.com/archives/38923.
Реакция = 0. То ли не интересно, то ли лень сходить по ссылке.
Дам небольшую цитату.
Деякі вчені навіть вважають, що сучасна людина програє по ряду розумових показників кроманьйонцю. .....
Все частіше звучать заяви про те, що людство «стрімко тупішає». Цю сумнівну, на перший погляд, тезу в черговий раз підтвердили норвезькі вчені з Центру економічних досліджень Ragnar Frisch. Вони провели аналіз результатів IQ-тестів 730 тисяч людей, які надійшли на військову службу в 1970-2009 роках. Згідно з ними, за одне покоління рівень інтелекту падав в середньому на сім пунктів, що, безумовно, дуже серйозний показник. ......
...дослідники порівнювали рівень освіченості сучасних людей і жителів Вікторіанської епохи з 1837 по 1901 рік. Згідно з результатами, тоді людина була більш розвиненою і винахідливою.

Програма, що аналізує психофізичні дані, показала, що швидкість реакції чоловіків в 1889 році дорівнювала 183 мілісекунд, в той час як сьогодні цей показник — 253 мілісекунди. У випадку з жінками показники склали 188 і 261 мілісекунди відповідно. Фахівці також з’ясували, що кожне десятиліття IQ падав на 1,23 бала, а за півтора століття зниження склало 14 балів. На думку експертів, при такій динаміці людина може з часом опуститися до рівня розвиненої мавпи.


Есть ещё старая идея - количество ума в мире постоянно, а количество людей растёт.
Вывод понятен. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 15:29

  flyman написав:https://potsreotizm-new.livejournal.com/2613822.html

И ни одна ностальгирующая б-дь не дала объявление в газету:"Меняю квартиру в Латвии на квартиру в Урюпинске". Если так всё хуёво - зачем мучиться в опустевшей Латвии?

По ссылке:
По данным Центрального статистического управления Латвии, население страны с 1990 года уменьшилось с 2,7 миллиона человек до 1,95 миллиона.

Из https://index.minfin.com.ua/reference/people/ население Украины на 01.01.1993 52 244,1 млн. чел.
Если посчитать из латвийской пропорции, то получаем 52244,1*1,9/2,7 = 36764,4 тыс. или 36,8 млн. чел. Если у нас проведут перепись, то вполне может оказаться, что цифра очень близка.
Но если в Латвии уменьшение населения объясняется массовым выездом в Зап. Европу, то чем объяснить у нас? :(
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 15:34

  ЛАД написав:Несколько дней назад давал ссылку http://navkolonas.com/archives/38923.
Реакция = 0. То ли не интересно, то ли лень сходить по ссылке.
Дам небольшую цитату.
Деякі вчені навіть вважають, що сучасна людина програє по ряду розумових показників кроманьйонцю. .....
Все частіше звучать заяви про те, що людство «стрімко тупішає». Цю сумнівну, на перший погляд, тезу в черговий раз підтвердили норвезькі вчені з Центру економічних досліджень Ragnar Frisch. Вони провели аналіз результатів IQ-тестів 730 тисяч людей, які надійшли на військову службу в 1970-2009 роках. Згідно з ними, за одне покоління рівень інтелекту падав в середньому на сім пунктів, що, безумовно, дуже серйозний показник. ......
...дослідники порівнювали рівень освіченості сучасних людей і жителів Вікторіанської епохи з 1837 по 1901 рік. Згідно з результатами, тоді людина була більш розвиненою і винахідливою.

Програма, що аналізує психофізичні дані, показала, що швидкість реакції чоловіків в 1889 році дорівнювала 183 мілісекунд, в той час як сьогодні цей показник — 253 мілісекунди. У випадку з жінками показники склали 188 і 261 мілісекунди відповідно. Фахівці також з’ясували, що кожне десятиліття IQ падав на 1,23 бала, а за півтора століття зниження склало 14 балів. На думку експертів, при такій динаміці людина може з часом опуститися до рівня розвиненої мавпи.


Есть ещё старая идея - количество ума в мире постоянно, а количество людей растёт.
Вывод понятен. :)

просто пересичному сейчас приходится меньше напрягаться для удовлетворения своих жизненонеобходимых потребностей.
помните ту пестню из приключений электроника - до чего дошёл прогресс?
нет того жёсткого отбора, что бы остаться в живых.
а люди "дурнее", думаю, не стали. :D
изменилась среда выживания, требования к выживанию
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 15:52

  detroytred написав: Кстати, насчёт якобы трудности борьбы с наливайками, лотереями и т.д.
За один день (когда захотели ... видно кого-то к чему-то принуждают) не просто закрыли все лотереи, а даже надписи убрали, опечатали.

Как закрыли, так и откроют, когда цель принуждения будет достигнута.
Еще найдутся и портновы, которые докажут, что закрытие было незаконным.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
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