Ще раз для народжених в танку.ЛАД написав:budivelnik
Вы уж определитесьросійська мова це інструмент агресії і підсвідомо в головах створюється логічний ланцюжок російське(мова,релігія,громадянин) =ворог
или язык Пушкина и Макаревича.
Может, всё-таки дело не в языке и не стоит цепляться к этому вопросу?
Когда меня только за язык будут объявлять врагом, то я принципиально буду говорить именно по-русски, а если начнут давить слишком сильно, то начну относиться к государству (режиму) как к врагу.
Терпеть не могу, когда меня заставляют и принуждают.
1 Мова - це інструмент...
Ми ж не звинувачуємо вогонь в тому що згоріла хата...Ми звинувачуємо того ,хто створив умови щоб вогонь спалив хату
Тому , так як я не переживаю що Макарєвіч чи Ахеджакова скористаються інструментом російська мова для того щоб зробити мені гірше- то я їх спокійно слухаю
2 А тепер по суті
Вован пітерскій використовує три складові раССейського міра
Русский язик
Русскую церковь
Русскую агресию....
3 Для того щоб уціліти як Держава ми потихеньку запускаємо маховик контрпропоганди.... де основним жупелом є руССкий....
4 Так як цим маховиком ми практично не користувались останні 300 років - то ми поки що погано усвідомлюємо які сили ми запускаємо, але
Наприклад в мене є правило
Не роби того ,що не хочеш ,щоб робили тобі.....
Але це правило працює постійно... до моменту поки хтось собі щось не позволив в мою сторону.
Моя відповідь може бути адекватною, а може й гіперболізованою...
Ще Дудаєв попереджав
Не чіпайте українців.......
5 Таким чином,використавши російську для розпалення агресивного ставлення росіян проти українців...вован пітєрський зробив добре собі-захопив крим,почав війну,записав себе в історію...але при цьому він зробив погано як власному населенню так і нам...(росіяни зараз живуть гірше ніж в до Кримський період)
6 З іншого боку
Поки в нас був мир-дружба -жвачка, то різних там жиріків чи мерів в кєпках перекривали наші Корчинські-Тягнибоки....
Але коли росія захопила частину наших територій- маховик захисту почав розкручуватись
Може путіна приріжуть і віддадуть Крим, так як знищили захара-і гіві - але маховик ненависті до всього раССейського не зупиниться поки будуть жити внуки загинувших в ОРДЛО....
Таким чином
Можете й далі патякати російською-мені і Україні по барабану
А от коли ви будете змушувати використовувати російську своїх внуків - ви просто приречете їх на статус неповноцінних членів Українського суспільства. або створите для них умови для еміграції в педерацію
То як - будете своїх внуків виховувати російською-чи засуните свою гординю вЯлІкАгА рУссКаГа - розуміючи що поїзд вже пішов