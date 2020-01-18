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#<1 ... 5253525452555256 Додано: Нед 19 січ, 2020 16:36 ЛАД написав: budivelnik

Вы уж определитесь

російська мова це інструмент агресії і підсвідомо в головах створюється логічний ланцюжок російське(мова,релігія,громадянин) =ворог

или язык Пушкина и Макаревича.

Может, всё-таки дело не в языке и не стоит цепляться к этому вопросу?

Когда меня только за язык будут объявлять врагом, то я принципиально буду говорить именно по-русски, а если начнут давить слишком сильно, то начну относиться к государству (режиму) как к врагу.

Терпеть не могу, когда меня заставляют и принуждают. Вы уж определитесьили язык Пушкина и Макаревича.Может, всё-таки дело не в языке и не стоит цепляться к этому вопросу?Когда меня только за язык будут объявлять врагом, то ябуду говорить именно по-русски, а если начнут давить слишком сильно, то начну относиться ккак к врагу.Терпеть не могу, когда меня заставляют и принуждают. Ще раз для народжених в танку.

1 Мова - це інструмент...

Ми ж не звинувачуємо вогонь в тому що згоріла хата...Ми звинувачуємо того ,хто створив умови щоб вогонь спалив хату

Тому , так як я не переживаю що Макарєвіч чи Ахеджакова скористаються інструментом російська мова для того щоб зробити мені гірше- то я їх спокійно слухаю

2 А тепер по суті

Вован пітерскій використовує три складові раССейського міра

Русский язик

Русскую церковь

Русскую агресию....

3 Для того щоб уціліти як Держава ми потихеньку запускаємо маховик контрпропоганди.... де основним жупелом є ру СС кий....

4 Так як цим маховиком ми практично не користувались останні 300 років - то ми поки що погано усвідомлюємо які сили ми запускаємо, але

Наприклад в мене є правило

Не роби того ,що не хочеш ,щоб робили тобі.....

Але це правило працює постійно... до моменту поки хтось собі щось не позволив в мою сторону.

Моя відповідь може бути адекватною, а може й гіперболізованою...

Ще Дудаєв попереджав

Не чіпайте українців.......

5 Таким чином,використавши російську для розпалення агресивного ставлення росіян проти українців...вован пітєрський зробив добре собі-захопив крим,почав війну,записав себе в історію...але при цьому він зробив погано як власному населенню так і нам...(росіяни зараз живуть гірше ніж в до Кримський період)

6 З іншого боку

Поки в нас був мир-дружба -жвачка, то різних там жиріків чи мерів в кєпках перекривали наші Корчинські-Тягнибоки....

Але коли росія захопила частину наших територій- маховик захисту почав розкручуватись

Може путіна приріжуть і віддадуть Крим, так як знищили захара-і гіві - але маховик ненависті до всього раССейського не зупиниться поки будуть жити внуки загинувших в ОРДЛО....



Таким чином

Можете й далі патякати російською-мені і Україні по барабану

А от коли ви будете змушувати використовувати російську своїх внуків - ви просто приречете їх на статус неповноцінних членів Українського суспільства. або створите для них умови для еміграції в педерацію

То як - будете своїх внуків виховувати російською-чи засуните свою гординю вЯлІкАгА рУссКаГа - розуміючи що поїзд вже пішов Ще раз для народжених в танку.1 Мова - це інструмент...Ми ж не звинувачуємо вогонь в тому що згоріла хата...Ми звинувачуємо того ,хто створив умови щоб вогонь спалив хатуТому , так як я не переживаю що Макарєвіч чи Ахеджакова скористаються інструментом російська мова для того щоб зробити мені гірше- то я їх спокійно слухаю2 А тепер по сутіВован пітерскій використовує три складові раССейського міра3 Для того щоб уціліти як Держава ми потихеньку запускаємо маховик контрпропоганди.... де основним жупелом є....4 Так як цим маховиком ми практично не користувались останні 300 років - то ми поки що погано усвідомлюємо які сили ми запускаємо, алеНаприклад в мене є правилоАле це правило працює постійно... до моменту поки хтось собі щось не позволив в мою сторону.Моя відповідь може бути адекватною, а може й гіперболізованою...Ще Дудаєв попереджавНе чіпайте українців.......5 Таким чином,використавши російську для розпалення агресивного ставлення росіян проти українців...вован пітєрський зробив добре собі-захопив крим,почав війну,записав себе в історію...але при цьому він зробив погано як власному населенню так і нам...(росіяни зараз живуть гірше ніж в до Кримський період)6 З іншого бокуПоки в нас був мир-дружба -жвачка, то різних там жиріків чи мерів в кєпках перекривали наші Корчинські-Тягнибоки....Але коли росія захопила частину наших територій- маховик захисту почав розкручуватисьМоже путіна приріжуть і віддадуть Крим, так як знищили захара-і гіві - але маховик ненависті до всього раССейського не зупиниться поки будуть жити внуки загинувших в ОРДЛО....Таким чиномМожете й далі патякати російською-мені і Україні по барабануА от коли ви будете змушувати використовувати російську своїх внуків - ви просто приречете їх на статус неповноцінних членів Українського суспільства. або створите для них умови для еміграції в педераціюТо як - будете своїх внуків виховувати російською-чи засуните свою гординю вЯлІкАгА рУссКаГа - розуміючи що поїзд вже пішов в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21883 З нами з: 15.01.09 Подякував: 154 раз. Подякували: 2232 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 січ, 2020 16:36

А с 13-14 го года!

Если уж заварили кашу - то Украину необходимо было возвращать Украинцам.

Schmit написав: Поздно смотреть такие видео, до выборов надо было это делать вместо мультиков со свинарчуками. Украинцам нужно готовится к расплате за глупость. Благо, если это будет всего лишь дефолт с очередным зубожинням. Поздно смотреть такие видео, до выборов надо было это делать вместо мультиков со свинарчуками. Украинцам нужно готовится к расплате за глупость. Благо, если это будет всего лишь дефолт с очередным зубожинням.

Теперь Вы в праве даже напомнить о "голосовалке" на этом форуме и попросить показать цифры модера.

А так же донести до остальных, что их поимели, как хотели.

Или немного получше.



Попробовать найти общий язык с каждым.

Ведь здесь практически со всех регионов. Не а!А с 13-14 го года!Если уж заварили кашу - то Украину необходимо было возвращать Украинцам.Теперь Вы в праве даже напомнить о "голосовалке" на этом форуме и попросить показать цифры модера.А так же донести до остальных, что их поимели, как хотели.Или немного получше.Попробовать найти общий язык с каждым.Ведь здесь практически со всех регионов. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7573 З нами з: 20.09.12 Подякував: 659 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 січ, 2020 16:49 budivelnik

Своим "патякати" и пр. аналогичным продолжайте и дальше помогать Пу, как уже помогли ему с Донбассом.

Это даже "не то плохо, что у меня корова сдохла, а то хорошо, то у соседа тоже".

У РФ от Вашего отношения к русскому языку ничего не изменится.

А у нас может.



Разговоры о языке надоели хуже горькой редьки. Можете оставаться при своём мнении. Переубедить Вас невозможно. Логика близка к 0. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15137 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4307 раз. Подякували: 4007 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 5253525452555256 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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