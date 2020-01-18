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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 16:36

  ЛАД написав:budivelnik
Вы уж определитесь
російська мова це інструмент агресії і підсвідомо в головах створюється логічний ланцюжок російське(мова,релігія,громадянин) =ворог

или язык Пушкина и Макаревича.
Может, всё-таки дело не в языке и не стоит цепляться к этому вопросу?
Когда меня только за язык будут объявлять врагом, то я принципиально буду говорить именно по-русски, а если начнут давить слишком сильно, то начну относиться к государству (режиму) как к врагу.
Терпеть не могу, когда меня заставляют и принуждают.
Ще раз для народжених в танку.
1 Мова - це інструмент...
Ми ж не звинувачуємо вогонь в тому що згоріла хата...Ми звинувачуємо того ,хто створив умови щоб вогонь спалив хату
Тому , так як я не переживаю що Макарєвіч чи Ахеджакова скористаються інструментом російська мова для того щоб зробити мені гірше- то я їх спокійно слухаю
2 А тепер по суті
Вован пітерскій використовує три складові раССейського міра
Русский язик
Русскую церковь
Русскую агресию....
3 Для того щоб уціліти як Держава ми потихеньку запускаємо маховик контрпропоганди.... де основним жупелом є руССкий....
4 Так як цим маховиком ми практично не користувались останні 300 років - то ми поки що погано усвідомлюємо які сили ми запускаємо, але
Наприклад в мене є правило
Не роби того ,що не хочеш ,щоб робили тобі.....
Але це правило працює постійно... до моменту поки хтось собі щось не позволив в мою сторону.
Моя відповідь може бути адекватною, а може й гіперболізованою...
Ще Дудаєв попереджав
Не чіпайте українців.......
5 Таким чином,використавши російську для розпалення агресивного ставлення росіян проти українців...вован пітєрський зробив добре собі-захопив крим,почав війну,записав себе в історію...але при цьому він зробив погано як власному населенню так і нам...(росіяни зараз живуть гірше ніж в до Кримський період)
6 З іншого боку
Поки в нас був мир-дружба -жвачка, то різних там жиріків чи мерів в кєпках перекривали наші Корчинські-Тягнибоки....
Але коли росія захопила частину наших територій- маховик захисту почав розкручуватись
Може путіна приріжуть і віддадуть Крим, так як знищили захара-і гіві - але маховик ненависті до всього раССейського не зупиниться поки будуть жити внуки загинувших в ОРДЛО....

Таким чином
Можете й далі патякати російською-мені і Україні по барабану
А от коли ви будете змушувати використовувати російську своїх внуків - ви просто приречете їх на статус неповноцінних членів Українського суспільства. або створите для них умови для еміграції в педерацію
То як - будете своїх внуків виховувати російською-чи засуните свою гординю вЯлІкАгА рУссКаГа - розуміючи що поїзд вже пішов
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 16:36

Не а!
А с 13-14 го года!
Если уж заварили кашу - то Украину необходимо было возвращать Украинцам.
  Schmit написав:Поздно смотреть такие видео, до выборов надо было это делать вместо мультиков со свинарчуками. Украинцам нужно готовится к расплате за глупость. Благо, если это будет всего лишь дефолт с очередным зубожинням.

Теперь Вы в праве даже напомнить о "голосовалке" на этом форуме и попросить показать цифры модера.
А так же донести до остальных, что их поимели, как хотели.
Или немного получше.

Попробовать найти общий язык с каждым.
Ведь здесь практически со всех регионов.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 16:49

budivelnik
Своим "патякати" и пр. аналогичным продолжайте и дальше помогать Пу, как уже помогли ему с Донбассом.
Это даже "не то плохо, что у меня корова сдохла, а то хорошо, то у соседа тоже".
У РФ от Вашего отношения к русскому языку ничего не изменится.
А у нас может.

Разговоры о языке надоели хуже горькой редьки. Можете оставаться при своём мнении. Переубедить Вас невозможно. Логика близка к 0.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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