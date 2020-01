Форуми / Казна: бюджет, податки,

#<1 ... 5253525452555256 Додано: Нед 19 січ, 2020 17:11 ЛАД написав: budivelnik

Своим "патякати" и пр. аналогичным продолжайте и дальше помогать Пу, как уже помогли ему с Донбассом. Своим "патякати" и пр. аналогичным продолжайте и дальше помогать Пу, как уже помогли ему с Донбассом. Дядя -ти дурак?

1 Вован сам локалізував своїх прихильників межами ОРДЛО

2 Тепер там войнушки.... наголошую - не в Донбасі - а в 10% Донбасу...

Тому я й писав

вовану пітерскому - Героя України , за визволення 90% територій України від впливу руССкАгА міра. ЛАД написав: Это даже "не то плохо, что у меня корова сдохла, а то хорошо, то у соседа тоже". Это даже "не то плохо, что у меня корова сдохла, а то хорошо, то у соседа тоже". Цей пасаж до чого?

Це Україна почала війну і вкрала в педерації Кубань чим отримала санкції і погіршила як своє так і педерації життя?

Чи педерація вкрала крим за що отримала санкції чим погіршила життя своїх мешканців(за рахунок санкцій) і мешканців України(за рахунок бойових дій)

Але при цьому

Погіршення тим сильніше і на тих територіях - де перебувають більшість прихильників вована... ЛАД написав: У РФ от Вашего отношения к русскому языку ничего не изменится.

А у нас может. У РФ от Вашего отношения к русскому языку ничего не изменится.А у нас может. Якась дивна мокшанська логіка

Я закликаю погіршити умови використання на території України - і не боюсь цих закликів( і їх наслідків) . а якийсь скритий русофіл пробує мене переконати що москалям це як слону дробіна - а мені буде гірше?

Що розбомбите воронєж?

Чи що ще гіршого ніж війна може придумати педерація? жахне по Донецьку ядерною зброєю?

ЛАД написав: Разговоры о языке надоели хуже горькой редьки. Можете оставаться при своём мнении. Переубедить Вас невозможно. Логика близка к 0. Разговоры о языке надоели хуже горькой редьки. Можете оставаться при своём мнении. Переубедить Вас невозможно. Логика близка к 0. Я так і не почув відповіді

Будете виховувати своїх внуків виключно російськомовними , чи на всяк випадок віддасть їх в українську школу з посиленим вивченням англійської(німецької) ?



Відповідь на це просте питання - у ватана а-ля ви - викоикає бажання вирвати собі на голові залишки волосся

Бо сказати - що російськомовними - показати себе

а - ідіотом

б - ворогом своїх внуків

Сказати що в Українську бо діти вована пітерського в голландії ,писаки-пискова- в США

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Додано: Нед 19 січ, 2020 17:27 Путин своими действиями военизировал русский язык. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД

Повідомлень: 8533 З нами з: 18.06.08 Подякував: 13 раз. Подякували: 605 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 січ, 2020 17:37 Re: Політичні дискусії ЛАД написав: Несколько дней назад давал ссылку http://navkolonas.com/archives/38923 .

Реакция = 0. То ли не интересно, то ли лень сходить по ссылке. Несколько дней назад давал ссылкуРеакция = 0. То ли не интересно, то ли лень сходить по ссылке.

Читал сразу после вашей выкладки ссылки и согласен с автором.



При разговоре с молодежью, выросшей при доступности Интернета и устройств для общения в нем (смартфоны, планшеты, ноутбуки...) выясняется, что они:

- не читают художественную литературу (кроме ширпотреба-однодневок распиаренных авторов и, в основном, только в электронном, не бумажном, виде);

- не знают известных людей прошлого (в различных отраслях);

- не знают терминов (тут же начинают искать их в Инете);

- словарный запас ограничен, часто применяются слова-паразиты, мат считается нормальным способом общения;

- не могут сделать элементарных операций (элементарных для предыдущих поколений) - выполнение арифметических вычислений в уме, замена прокладки в кране, замена розетки, правильно забить гвоздь (взять соотв. молоток), завернуть/вывернуть шуруп, если нет соотв. отвертки ...;

- основная активность в Инете - сделать "селфи", тут же переслать остальным, пересылка третьим лицам полученных от вторых лиц каких-то картинок, фото, сообщений;

- стремление выделиться от других не собственными знаниями и умениями, а навороченностью "гаджетов";

- свою работу в будущем представляют как сидение в кабинете с постоянным общением по Инету со сверстниками (часто им известными только по их описанием из Инета), с приличной зарплатой и минимумом обязанностей;

........

Разве это не говорит о снижении IQ?



Ответы из РФ (многие с "георгиевской ленточкой":

ОПРОС 9 МАЯ 2019 ГОДА

https://www.youtube.com/watch?v=65rHmSACQ_U



Опрос #2/9 Мая/МЁД

12 мая 2016 г.

https://www.youtube.com/watch?v=ZeR7hNTR68E

Ответы на вопросы

- Сколько времени Наполеон держал блокаду Ленинграда?

- Назовите фамилию Гитлера.

поражают.

Вопросы к молодёжи. Опрос детей на знание истории Великой Отечественной войны.

6 мар. 2019 г.

https://www.youtube.com/watch?v=b9r89ff8EDE



А это просто жесть! Интервьюер просто издевается над опрашиваемыми:

Опрос на знание истории Великой Отечественной Войны

15 мая 2013 г.

https://www.youtube.com/watch?v=BKNzgKhn4As



Читал сразу после вашей выкладки ссылки и согласен с автором.

При разговоре с молодежью, выросшей при доступности Интернета и устройств для общения в нем (смартфоны, планшеты, ноутбуки...) выясняется, что они:

- не читают художественную литературу (кроме ширпотреба-однодневок распиаренных авторов и, в основном, только в электронном, не бумажном, виде);
- не знают известных людей прошлого (в различных отраслях);
- не знают терминов (тут же начинают искать их в Инете);
- словарный запас ограничен, часто применяются слова-паразиты, мат считается нормальным способом общения;
- не могут сделать элементарных операций (элементарных для предыдущих поколений) - выполнение арифметических вычислений в уме, замена прокладки в кране, замена розетки, правильно забить гвоздь (взять соотв. молоток), завернуть/вывернуть шуруп, если нет соотв. отвертки ...;
- основная активность в Инете - сделать "селфи", тут же переслать остальным, пересылка третьим лицам полученных от вторых лиц каких-то картинок, фото, сообщений;
- стремление выделиться от других не собственными знаниями и умениями, а навороченностью "гаджетов";
- свою работу в будущем представляют как сидение в кабинете с постоянным общением по Инету со сверстниками (часто им известными только по их описанием из Инета), с приличной зарплатой и минимумом обязанностей;
........

Разве это не говорит о снижении IQ?

Ответы из РФ (многие с "георгиевской ленточкой":

ОПРОС 9 МАЯ 2019 ГОДА

https://www.youtube.com/watch?v=65rHmSACQ_U

Опрос #2/9 Мая/МЁД
12 мая 2016 г.
https://www.youtube.com/watch?v=ZeR7hNTR68E

Ответы на вопросы
- Сколько времени Наполеон держал блокаду Ленинграда?
- Назовите фамилию Гитлера.
поражают.

Вопросы к молодёжи. Опрос детей на знание истории Великой Отечественной войны.
6 мар. 2019 г.
https://www.youtube.com/watch?v=b9r89ff8EDE

А это просто жесть! Интервьюер просто издевается над опрашиваемыми:

Опрос на знание истории Великой Отечественной Войны
15 мая 2013 г.
https://www.youtube.com/watch?v=BKNzgKhn4As

Подобных опросов в Украине не нашел, то ли не удалось найти, то ли их не существует.

А от коли ви будете змушувати використовувати російську своїх внуків - ви просто приречете їх на статус неповноцінних членів Українського суспільства. або створите для них умови для еміграції в педерацію

То як - будете своїх внуків виховувати російською-чи засуните свою гординю вЯлІкАгА рУссКаГа - розуміючи що поїзд вже пішов Можете й далі патякати російською-мені і Україні по барабануА от коли ви будете змушувати використовувати російську своїх внуків - ви просто приречете їх на статус неповноцінних членів Українського суспільства. або створите для них умови для еміграції в педераціюТо як - будете своїх внуків виховувати російською-чи засуните свою гординю вЯлІкАгА рУссКаГа - розуміючи що поїзд вже пішов



Не знаю, какого возраста внуки ЛАДа, но я регулярно нанимаю выпускников ВУЗов, и адаптироваться тяжелее украиноговорящим, чем русскоговорящим. Компания у нас с европейским капиталом и преимущественно европейским менеджментом, но языки бизнеса - русский и английский. Хозяйственные договора тоже двуязычные - русский и английский. Переписка с украинскими поставщиками - русский, с иностранными - английский, и иногда - русский (китайцы-сэйлзы, например, им очень недурно владеют). Не готов ответить, меньше ли шансов построить карьеру у украиноязычных - вероятнее всего, что нет. Их просто меньше среди руководства, потому что меньше приходит из университетов.



Не знаю, какого возраста внуки ЛАДа, но я регулярно нанимаю выпускников ВУЗов, и адаптироваться тяжелее украиноговорящим, чем русскоговорящим. Компания у нас с европейским капиталом и преимущественно европейским менеджментом, но языки бизнеса - русский и английский. Хозяйственные договора тоже двуязычные - русский и английский. Переписка с украинскими поставщиками - русский, с иностранными - английский, и иногда - русский (китайцы-сэйлзы, например, им очень недурно владеют). Не готов ответить, меньше ли шансов построить карьеру у украиноязычных - вероятнее всего, что нет. Их просто меньше среди руководства, потому что меньше приходит из университетов.

PS: какой средний возраст менеджмента точно не скажу - думаю, что порядка 37-38 лет, но средний возраст всех сотрудников HR подсчитывает - 29 лет.

Повідомлень: 4744 З нами з: 02.05.18 Подякував: 891 раз. Подякували: 2039 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 січ, 2020 18:17 zРадио написав: budivelnik написав: Можете й далі патякати російською-мені і Україні по барабану

А от коли ви будете змушувати використовувати російську своїх внуків - ви просто приречете їх на статус неповноцінних членів Українського суспільства. або створите для них умови для еміграції в педерацію

То як - будете своїх внуків виховувати російською-чи засуните свою гординю вЯлІкАгА рУссКаГа - розуміючи що поїзд вже пішов Можете й далі патякати російською-мені і Україні по барабануА от коли ви будете змушувати використовувати російську своїх внуків - ви просто приречете їх на статус неповноцінних членів Українського суспільства. або створите для них умови для еміграції в педераціюТо як - будете своїх внуків виховувати російською-чи засуните свою гординю вЯлІкАгА рУссКаГа - розуміючи що поїзд вже пішов Не знаю, какого возраста внуки ЛАДа, но я регулярно нанимаю выпускников ВУЗов, и адаптироваться тяжелее украиноговорящим, чем русскоговорящим. Компания у нас с европейским капиталом и преимущественно европейским менеджментом, но языки бизнеса - русский и английский. Хозяйственные договора тоже двуязычные - русский и английский. Переписка с украинскими поставщиками - русский, с иностранными - английский, и иногда - русский (китайцы-сэйлзы, например, им очень недурно владеют). Не готов ответить, меньше ли шансов построить карьеру у украиноязычных - вероятнее всего, что нет. Их просто меньше среди руководства, потому что меньше приходит из университетов.



PS: какой средний возраст менеджмента точно не скажу - думаю, что порядка 37-38 лет, но средний возраст всех сотрудников HR подсчитывает - 29 лет. Не знаю, какого возраста внуки ЛАДа, но я регулярно нанимаю выпускников ВУЗов, и адаптироваться тяжелее украиноговорящим, чем русскоговорящим. Компания у нас с европейским капиталом и преимущественно европейским менеджментом, но языки бизнеса - русский и английский. Хозяйственные договора тоже двуязычные - русский и английский. Переписка с украинскими поставщиками - русский, с иностранными - английский, и иногда - русский (китайцы-сэйлзы, например, им очень недурно владеют). Не готов ответить, меньше ли шансов построить карьеру у украиноязычных - вероятнее всего, что нет. Их просто меньше среди руководства, потому что меньше приходит из университетов.PS: какой средний возраст менеджмента точно не скажу - думаю, что порядка 37-38 лет, но средний возраст всех сотрудников HR подсчитывает - 29 лет. 1 Я писав

Ми 300 років не запускали маховик контрпропоганди.

По різним причинам(відсутність окремого державного утворення.віра що росіяни брати...)

2 Прийшов 2014...

Рік ,коли пуйло пітерське заради своїх амбіцій використав мову-церкву-армію - щоб загарбати наші території

При цьому - погіршив життя свого населення(вплив санкцій) і нашого населення(впоив війни)

3 Ми запустили маховик контрпропоганди

Спочатку армія, потім віра і останнім - мова.

Те що комусь здається що 20-30 років це багато - це багато для окремої людини і мить для церкви чи Держави.

4 Тому

Обмеження викладання російської в школах - почне давати свої плоди через 10 років

Власна церква - через 20 років

Сильна армія - дає вже.



От і виходить , наш багатостаночник який знає все про батончики/електрику/цигарки і виявляється ще й набирає людей - сьогодні користується послугами населення вихованими без запущеного маховика суть якого

раССейське=зло(армія,мова,церква,продукція)

Тому ті батьки ,які зрозуміють цей посил сьогодні - віддадуть своїх дітей в Українські школи , через 12 років ці діти підуть в Українські ВУЗи . ще через 4-6 прийдуть на співбесіду...

Але ті батьки (дідусі/бабусі0 які впруться і поведуть дітей(внуків) у школи з російською мовою викладання - через 12 років зіштовхнуться з проблемами українських репетиторів або змушені будуть своїх дітей відправити за кордон

І в той час коли всі очільники педерації+всі говорячі голови раші тудей - своїх дітей відправляють з педерації в Європу(США) , нашим русофілам прийдеться відправляти своїх дітей з мікроЄвропи(Україна) в АзіЖопу(росія)

Цікаво - чи будуть тоді вони кусати лікті...



ПС

Європейські правила/традиції/ментальність за 20 років просунулись від кордонів Галичини до кордонів ОРДЛО

Таким чином російські правила/традиції/ментальність за 28 років тільки виключно з допомогою військової сили просунулись на кримський перешийок і також з східних кордонів України до ОРДЛО....

Як бачите

Європа без військової сили пройшла за 28 років своїми ідеями 1000 км

Педерація.шляхом 5 років військових дій - 100 км.



Питання на засипку

1 Я писав
Ми 300 років не запускали маховик контрпропоганди.
По різним причинам(відсутність окремого державного утворення.віра що росіяни брати...)
2 Прийшов 2014...
Рік ,коли пуйло пітерське заради своїх амбіцій використав мову-церкву-армію - щоб загарбати наші території
При цьому - погіршив життя свого населення(вплив санкцій) і нашого населення(впоив війни)
3 Ми запустили маховик контрпропоганди
Спочатку армія, потім віра і останнім - мова.
Те що комусь здається що 20-30 років це багато - це багато для окремої людини і мить для церкви чи Держави.
4 Тому
Обмеження викладання російської в школах - почне давати свої плоди через 10 років
Власна церква - через 20 років
Сильна армія - дає вже.

От і виходить , наш багатостаночник який знає все про батончики/електрику/цигарки і виявляється ще й набирає людей - сьогодні користується послугами населення вихованими без запущеного маховика суть якого
раССейське=зло(армія,мова,церква,продукція)
Тому ті батьки ,які зрозуміють цей посил сьогодні - віддадуть своїх дітей в Українські школи , через 12 років ці діти підуть в Українські ВУЗи . ще через 4-6 прийдуть на співбесіду...
Але ті батьки (дідусі/бабусі0 які впруться і поведуть дітей(внуків) у школи з російською мовою викладання - через 12 років зіштовхнуться з проблемами українських репетиторів або змушені будуть своїх дітей відправити за кордон
І в той час коли всі очільники педерації+всі говорячі голови раші тудей - своїх дітей відправляють з педерації в Європу(США) , нашим русофілам прийдеться відправляти своїх дітей з мікроЄвропи(Україна) в АзіЖопу(росія)
Цікаво - чи будуть тоді вони кусати лікті...

ПС
Європейські правила/традиції/ментальність за 20 років просунулись від кордонів Галичини до кордонів ОРДЛО
Таким чином російські правила/традиції/ментальність за 28 років тільки виключно з допомогою військової сили просунулись на кримський перешийок і також з східних кордонів України до ОРДЛО....
Як бачите
Європа без військової сили пройшла за 28 років своїми ідеями 1000 км
Педерація.шляхом 5 років військових дій - 100 км.

Питання на засипку
Може треба бути дурнем в квадраті щоб ставити на росію?

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21885 З нами з: 15.01.09 Подякував: 154 раз. Подякували: 2232 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 січ, 2020 18:36 yanyura написав: mephala написав: 10 років це багато?

та москалі 200 років чекали по визнали офіційно їх законність.

якби ющ зробив пцу то вже б 10 років пройшло. у вас така нетерплячка? чи бажання показати що в України нічого не вийде? 10 років це багато?та москалі 200 років чекали по визнали офіційно їх законність.якби ющ зробив пцу то вже б 10 років пройшло. у вас така нетерплячка? чи бажання показати що в України нічого не вийде?

Слона-то я и не приметил (с)

Как правильно отметил

freeze написав: Арифметика на самом деле совсем другая, подавляющая часть из этих 500 приходов перешла до президентских выборов 21 апреля, потом как по свистку процесс замедлился во много раз. Поэтому предложенная формула явно не подходит. Арифметика на самом деле совсем другая, подавляющая часть из этих 500 приходов перешла до президентских выборов 21 апреля, потом как по свистку процесс замедлился во много раз. Поэтому предложенная формула явно не подходит.

За последние 9 месяцев, с апреля по декабрь 2019 в ПЦУ перешли только 33 парафии.

https://s8.hostingkartinok.com/uploads/ ... 9a3ed4.jpg

у вас така нетерплячка? чи бажання показати що в України нічого не вийде?

Все претензии, что так мало перешли, предъявляйте к автору онлайн-карты "Інституту Релігії та Суспільства Українського Католицького Університету", расположенному во Львове. Его адрес я привел.

Как правильно отметилВсе претензии, что так мало перешли, предъявляйте к автору онлайн-карты "Інституту Релігії та Суспільства Українського Католицького Університету", расположенному во Львове. Его адрес я привел.

ви придумали 10 років а я повинен кудись звертатись?

ви точно нічого не переплутали? ви придумали 10 років а я повинен кудись звертатись?ви точно нічого не переплутали? mephala Повідомлень: 6332 З нами з: 07.04.14 Подякував: 117 раз. Подякували: 696 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 січ, 2020 18:38 ЛАД написав: [ flyman - он достаточно откровенно выступает в защиту ксенофобии, антисемитизма и клерикализма.



Вам - он достаточно откровенно выступает в защиту ксенофобии, антисемитизма и клерикализма.Вам

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Повідомлень: 17214 З нами з: 09.03.14 Подякував: 992 раз. Подякували: 1040 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 січ, 2020 18:42 ЛАД написав: flyman написав: https://potsreotizm-new.livejournal.com/2613822.html



И ни одна ностальгирующая б-дь не дала объявление в газету:"Меняю квартиру в Латвии на квартиру в Урюпинске". Если так всё хуёво - зачем мучиться в опустевшей Латвии? И ни одна ностальгирующая б-дь не дала объявление в газету:"Меняю квартиру в Латвии на квартиру в Урюпинске". Если так всё хуёво - зачем мучиться в опустевшей Латвии?

По ссылке:

По данным Центрального статистического управления Латвии, население страны с 1990 года уменьшилось с 2,7 миллиона человек до 1,95 миллиона.

Из https://index.minfin.com.ua/reference/people/ население Украины на 01.01.1993 52 244,1 млн. чел.

Если посчитать из латвийской пропорции, то получаем 52244,1*1,9/2,7 = 36764,4 тыс. или 36,8 млн. чел. Если у нас проведут перепись, то вполне может оказаться, что цифра очень близка.

Но если в Латвии уменьшение населения объясняется массовым выездом в Зап. Европу, то чем объяснить у нас? По ссылке:Изнаселение Украины на 01.01.1993 52 244,1 млн. чел.Если посчитать из латвийской пропорции, то получаем 52244,1*1,9/2,7 = 36764,4 тыс. или 36,8 млн. чел. Если у нас проведут перепись, то вполне может оказаться, что цифра очень близка.Но если в Латвии уменьшение населения объясняется массовым выездом в Зап. Европу, то чем объяснить у нас?



Когда же совок послали в сад, Раха начала ебашить торговыми санкциями по самым жирным (в ее представлении!) секторам балтийских экономик - флоту, портам, промышленности. А ведь именно в эти сектора рассаживали русню. То есть именно русня вытолкала взашей русню из Балтии, оставив гнить в руснявых гетто самых недееспособных, ж*** и безмозглых - как для картинки. Балтийцы не просто вздохнули после совка свободно и занялись обустройством своих стран - им еще и развлечение в виде цирка ур** подкинули. И это объявляется вершиной политико-хозяйственной мудрости Рахи - вот где мякотка.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

