А от коли ви будете змушувати використовувати російську своїх внуків - ви просто приречете їх на статус неповноцінних членів Українського суспільства. або створите для них умови для еміграції в педерацію

Не знаю, какого возраста внуки ЛАДа, но я регулярно нанимаю выпускников ВУЗов, и адаптироваться тяжелее украиноговорящим, чем русскоговорящим. Компания у нас с европейским капиталом и преимущественно европейским менеджментом, но языки бизнеса - русский и английский. Хозяйственные договора тоже двуязычные - русский и английский. Переписка с украинскими поставщиками - русский , с иностранными - английский, и иногда - русский (китайцы-сэйлзы, например, им очень недурно владеют). Не готов ответить, меньше ли шансов построить карьеру у украиноязычных - вероятнее всего, что нет. Их просто меньше среди руководства, потому что меньше приходит из университетов.



читаю і в такі моменти розумію наскільки вірний закон про мову.

Чесно кажучи, я скільки працюю, і скільки фірм бачив, то двомовні контракти на укр. і анг.. (хоча, може там зраділо-"бізнес" з яким Казастаном чи Азейрбайжаном, чи Туркменістаном ...)

