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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 52555256525752585259>
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 19:18

  zРадио написав:
  budivelnik написав:Можете й далі патякати російською-мені і Україні по барабану
А от коли ви будете змушувати використовувати російську своїх внуків - ви просто приречете їх на статус неповноцінних членів Українського суспільства. або створите для них умови для еміграції в педерацію
То як - будете своїх внуків виховувати російською-чи засуните свою гординю вЯлІкАгА рУссКаГа - розуміючи що поїзд вже пішов


Не знаю, какого возраста внуки ЛАДа, но я регулярно нанимаю выпускников ВУЗов, и адаптироваться тяжелее украиноговорящим, чем русскоговорящим. Компания у нас с европейским капиталом и преимущественно европейским менеджментом, но языки бизнеса - русский и английский. Хозяйственные договора тоже двуязычные - русский и английский. Переписка с украинскими поставщиками - русский, с иностранными - английский, и иногда - русский (китайцы-сэйлзы, например, им очень недурно владеют). Не готов ответить, меньше ли шансов построить карьеру у украиноязычных - вероятнее всего, что нет. Их просто меньше среди руководства, потому что меньше приходит из университетов.

PS: какой средний возраст менеджмента точно не скажу - думаю, что порядка 37-38 лет, но средний возраст всех сотрудников HR подсчитывает - 29 лет.

читаю і в такі моменти розумію наскільки вірний закон про мову.
а потім дивуємося чому ніхто не бажає вивчати українську. та через таких роботодавців і не бажають
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 19:24

  mephala написав:читаю і в такі моменти розумію наскільки вірний закон про мову.


Ты читай не только комментарии, а и законы - договора между хозяйственными субъектами не являются и не могут являться предметом государственного регулирования. Внутренние политики и переписки компаний - тем более.
Востаннє редагувалось zРадио в Нед 19 січ, 2020 19:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 19:26

  mephala написав:
  zРадио написав:
  budivelnik написав:Можете й далі патякати російською-мені і Україні по барабану
А от коли ви будете змушувати використовувати російську своїх внуків - ви просто приречете їх на статус неповноцінних членів Українського суспільства. або створите для них умови для еміграції в педерацію
То як - будете своїх внуків виховувати російською-чи засуните свою гординю вЯлІкАгА рУссКаГа - розуміючи що поїзд вже пішов


Не знаю, какого возраста внуки ЛАДа, но я регулярно нанимаю выпускников ВУЗов, и адаптироваться тяжелее украиноговорящим, чем русскоговорящим. Компания у нас с европейским капиталом и преимущественно европейским менеджментом, но языки бизнеса - русский и английский. Хозяйственные договора тоже двуязычные - русский и английский. Переписка с украинскими поставщиками - русский, с иностранными - английский, и иногда - русский (китайцы-сэйлзы, например, им очень недурно владеют). Не готов ответить, меньше ли шансов построить карьеру у украиноязычных - вероятнее всего, что нет. Их просто меньше среди руководства, потому что меньше приходит из университетов.

PS: какой средний возраст менеджмента точно не скажу - думаю, что порядка 37-38 лет, но средний возраст всех сотрудников HR подсчитывает - 29 лет.

читаю і в такі моменти розумію наскільки вірний закон про мову.
а потім дивуємося чому ніхто не бажає вивчати українську. та через таких роботодавців і не бажають

Чесно кажучи, я скільки працюю, і скільки фірм бачив, то двомовні контракти на укр. і анг.. (хоча, може там зраділо-"бізнес" з яким Казастаном чи Азейрбайжаном, чи Туркменістаном ...)
Цікаво що це за упорота контора, скоріше за все, із мамкою з Раші, або власниками з РФ/ОРДЛО.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 19 січ, 2020 19:29, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 19:28

budivelnik
Отвечать Вам эпитетами не буду.
Если для Вас вера это контрпропаганда ...
Расскажите, чем отличается росс. православие от украинского или любого другого. Если только церковь не является филиалом КГБ (ФСБ, СБУ). :)
Насчёт школ Вы отстали от жизни. Русских практически не осталось, а со следующего учебного года вообще не будет. Исключительно "демократическим" и "добровольным" путём.
Значительно более "добровольным", чем русификация в Союзе.
Продолжайте разогревать и лелеять свою "священную ненависть". Но мне просто интересно - у Вас 2 сына, явно призывного возраста. Хоть один из них хоть один день провёл в украинской армии и, в частности, на фронте в борьбе с захватчиками?
Думаю, на этом наш разговор и закончится.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 19:28

  flyman написав:чесно кажучи, я скільки працюю, двомовні контракти на укр. і анг., цікаво що це за упорота контора, скоріше за все, із мамкою з Раші


Где ты там работаешь, живя в подвале? Украинский язык хозяйственному договору необходим, если споры разрешаются в Украине. Мы же стараемся избегать таких договоров даже с украинскими резидентами - в большинстве договоров у нас используется британское право
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 19:32

  zРадио написав:
  flyman написав:чесно кажучи, я скільки працюю, двомовні контракти на укр. і анг., цікаво що це за упорота контора, скоріше за все, із мамкою з Раші


Где ты там работаешь, живя в подвале? Украинский язык хозяйственному договору необходим, если споры разрешаются в Украине. Мы же стараемся избегать таких договоров даже с украинскими резидентами - в большинстве договоров у нас используется британское право

да я в курсі, що по легенді ти то VIP чи СЕО великої фірми,
тільки дивно що строчиш днями і ночами напроліт в будні і вихідні,
де це так можна топам на фірмах "працювати"?
може ти топ на ботофермі з Ольгіно, тоді легенда сходиться.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 19:41

  flyman написав:
  zРадио написав:
  flyman написав:чесно кажучи, я скільки працюю, двомовні контракти на укр. і анг., цікаво що це за упорота контора, скоріше за все, із мамкою з Раші


Где ты там работаешь, живя в подвале? Украинский язык хозяйственному договору необходим, если споры разрешаются в Украине. Мы же стараемся избегать таких договоров даже с украинскими резидентами - в большинстве договоров у нас используется британское право

да я в курсі, що по легенді ти то VIP чи СЕО великої фірми,
тільки дивно що строчиш днями і ночами напроліт в будні і вихідні,
де це так можна топам на фірмах "працювати"?
може ти топ на ботофермі з Ольгіно, тоді легенда сходиться.


Сколько можно это дикой дичи, что у успешных людей не бывает времени на социальную активность??? Я даже не наемный СЕО, а наемный директор направления! Что уже говорить о собственнике и СЕО в одном лице Черняке, который при всем этом успевает вести целый видеоблог! Сам его ведет - не пресс-секретарь такой-то там, или SMM-мщик! Сам!!!

Так что освой лучше быстрый набор и азы тайм-менеджмента. И не лей здесь слезы обиды и зависти!
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 19:42

Ітогі подвєдьом. 2020-01-18

Ітогі подвєдьом. 2020-01-18

1) Зеленский не принял отставку Гончарука и решил "дать ему шанс"

"Политический жест": Разумков прокомментировал ситуацию с заявлением об отставке Гончарука

Конституция ? Какая Конституция ? Нее, не слышали
Но многие радуются, какой "мудрый" Президент. Дал шанс.
Смолия с Рожковой предупредил
коллега freeze, вас не тошнит от этого цирка, который вы же сами и выбрали ?

2) Зеленский поручил Гончаруку урегулировать ситуацию с премиями топ-менеджерам "Нафтогаза"
Топ-менеджмент НафтоГаза показывает результаты, в отличии от КабМина.
Но претензии у Сцыкла именно к топ-менеджменту НафтоГаза

3) О "госизмене" в Минске: ГБР вызывает Порошенко на два допроса и угрожает приводом (видео)
В ГБР предупредили, что "в случае неявки без уважительных причин к свидетелю может быть применен привод".

У Порошенко рассказали, придет ли он в ГБР на допросы
Экс-президент Украины Петр Порошенко придет на допросы в ГБР «при условии надлежащего вручения повесток в соответствии с Уголовным процессуальным кодексом Украины».

Законы надо соблюдать

4) СБУ задокументировала механизм финансирования Россией оккупационной администрации "ЛНР"
"Независимая" "народная" республика
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 19:42

  zРадио написав:
  mephala написав:читаю і в такі моменти розумію наскільки вірний закон про мову.


Ты читай не только комментарии, а и законы - договора между хозяйственными субъектами не являются и не могут являться предметом государственного регулирования. Внутренние политики и переписки компаний - тем более.


я це прекрасно розумію але закон хоч трохи став тепер на сторону україномовного населення і подібні компанії змусять хоча б з клієнтом працювати на українській.
але подібні компанії все одно займаються витравлюванням української мови коли обирають російську для внутрішнього використання.
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Ітогі подвєдьом. 2020-01-19

Ітогі подвєдьом. 2020-01-19

1) В "Борисполе" приземлился самолет с телами жертв катастрофы "Боинга" МАУ: видео

2) Обострение на Донбассе: от обстрелов погиб один украинский военный, еще 10 ранены
Военные продолжают гибнуть.

3) "Укрзализныця" купила у депутата кондиционеры в пять раз дороже обычных - СМИ
Филиал "Центр обеспечения производства" АО "Украинская железная дорога" 3 января по результатам тендеров заказал АО "Завод Экватор" кондиционеры для пассажирских вагонов на общую сумму 28,43 млн гривен.

Як невдобно вийшло.
Бородата жіночка Лещенко, за сумістництвом борець з корупцієй, сидить в Наглядовій Раді, а корупція цвіте
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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