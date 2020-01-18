Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
mephala написав:займаються витравлюванням української мови коли обирають російську для внутрішнього використання.
Некорректный глагол. Чтобы что-то вытравливать, оно должно там быть. Так вот украинского языка в бизнесе почти не было. Он только начинает там появляться - где-то более быстро, где-то менее. У нас - менее (сказывается инертность). Стартапы, думаю, активнее начинают с украинского, чем на него переходят компании с историей и внутренней культурой возрастом более 10 лет.
Посольство Украины в Великобритании выразило возмущение британским «пособием по противодействию екстремизму», где украинский трезубец фигурирует в перечне экстремистской символики. Дипломатическое представительство обратило внимание на опубликованное в СМИ пособие для учителей и медиков, где среди примеров символов праворадикальных движений указана и татуировка в виде трезубца.
mephala написав:займаються витравлюванням української мови коли обирають російську для внутрішнього використання.
Некорректный глагол. Чтобы что-то вытравливать, оно должно там быть. Так вот украинского языка в бизнесе почти не было. Он только начинает там появляться - где-то более быстро, где-то менее. У нас - менее (сказывается инертность). Стартапы, думаю, активнее начинают с украинского, чем на него переходят компании с историей и внутренней культурой возрастом более 10 лет.
так це проблема лояльності до російської яка була започаткована ще в 91 році.
zРадио написав:Не знаю, какого возраста внуки ЛАДа, но я регулярно нанимаю выпускников ВУЗов, и адаптироваться тяжелее украиноговорящим, чем русскоговорящим. Компания у нас с европейским капиталом и преимущественно европейским менеджментом, но языки бизнеса - русский и английский. Хозяйственные договора тоже двуязычные - русский и английский. Переписка с украинскими поставщиками - русский, с иностранными - английский, и иногда - русский (китайцы-сэйлзы, например, им очень недурно владеют). Не готов ответить, меньше ли шансов построить карьеру у украиноязычных - вероятнее всего, что нет. Их просто меньше среди руководства, потому что меньше приходит из университетов.
PS: какой средний возраст менеджмента точно не скажу - думаю, что порядка 37-38 лет, но средний возраст всех сотрудников HR подсчитывает - 29 лет.
Топ-менеджер, ты наш. У тебя целый отдел HR, а ты лично нанимаешь сотрудников. Ті хто, розмовляє українською, чаще всего, говорят по-русски лучше, чем русскоязычные.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
flyman написав:чесно кажучи, я скільки працюю, двомовні контракти на укр. і анг., цікаво що це за упорота контора, скоріше за все, із мамкою з Раші
Где ты там работаешь, живя в подвале? Украинский язык хозяйственному договору необходим, если споры разрешаются в Украине. Мы же стараемся избегать таких договоров даже с украинскими резидентами - в большинстве договоров у нас используется британское право
Явно наш топ-менеджер к графинчику неоднократно подходил Британское право на русском языке
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
zРадио написав:Ну и наконец, я уже на цифрах показывал, что количество украиноязычных детей за годы независимости лишь снижается! Общее количество детей уполовинилось, поэтому даже если взять на поверку, что УССР выпускала больше русскоязычных детей в жизнь, чем украиноязычных, то сегодня мы имеем точно не больше будущих носителей украинского языка, чем было 30 лет назад.
Прикольна маніпуляція... Ав процентному відношенні За СРСР було 65% - російськомовні 35% -україномовні В 2014 стало 45% -російськомовні 55% україномовні До 2025 стане 5% російськомовні 95% україномовні.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69