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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5256525752585259>
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 19:53

  mephala написав:займаються витравлюванням української мови коли обирають російську для внутрішнього використання.


Некорректный глагол. Чтобы что-то вытравливать, оно должно там быть. Так вот украинского языка в бизнесе почти не было. Он только начинает там появляться - где-то более быстро, где-то менее. У нас - менее (сказывается инертность). Стартапы, думаю, активнее начинают с украинского, чем на него переходят компании с историей и внутренней культурой возрастом более 10 лет.
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 19:59

Посольство Украины в Великобритании выразило возмущение британским «пособием по противодействию екстремизму», где украинский трезубец фигурирует в перечне экстремистской символики.
Дипломатическое представительство обратило внимание на опубликованное в СМИ пособие для учителей и медиков, где среди примеров символов праворадикальных движений указана и татуировка в виде трезубца.

Подробности читайте на УНИАН:https://www.unian.net/politics/10836374-britanskaya-policiya-vnesla-ukrainskiy-trezubec-v-perechen-ekstremistskoy-simvoliki-posolstvo-trebuet-izvineniy.html
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 19 січ, 2020 20:14, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 19:59

  ЛАД написав:Разговоры о языке надоели хуже горькой редьки. Можете оставаться при своём мнении. Переубедить Вас невозможно. Логика близка к 0.

Вам разговоры о языке надоели ? Но именно вы эти разговоры и поднимаете или активно в них участвуете.
Или крестик или трусы
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 20:01

  Schmit написав:Украинцам нужно готовится к расплате за глупость.

А разве за майдан еще не расплатились?
Манипуляторы:
BIGor, bolex, budivelnik, chipmunk, komp, lapay, myshapiton, pesikot, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Первый, Подолянин
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 20:02

  zРадио написав:
  mephala написав:займаються витравлюванням української мови коли обирають російську для внутрішнього використання.


Некорректный глагол. Чтобы что-то вытравливать, оно должно там быть. Так вот украинского языка в бизнесе почти не было. Он только начинает там появляться - где-то более быстро, где-то менее. У нас - менее (сказывается инертность). Стартапы, думаю, активнее начинают с украинского, чем на него переходят компании с историей и внутренней культурой возрастом более 10 лет.

так це проблема лояльності до російської яка була започаткована ще в 91 році.
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 20:04

  yanyura написав:При разговоре с молодежью, выросшей при доступности Интернета и устройств для общения в нем (смартфоны, планшеты, ноутбуки...) выясняется, что они:

Опрос проводился среди всей молодёжи ? Явно нет.
То к чему весь этот длинный текст. Пообщайтесь с другой молодёжью. Будете удивлены
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 20:11

  zРадио написав:Не знаю, какого возраста внуки ЛАДа, но я регулярно нанимаю выпускников ВУЗов, и адаптироваться тяжелее украиноговорящим, чем русскоговорящим. Компания у нас с европейским капиталом и преимущественно европейским менеджментом, но языки бизнеса - русский и английский. Хозяйственные договора тоже двуязычные - русский и английский. Переписка с украинскими поставщиками - русский, с иностранными - английский, и иногда - русский (китайцы-сэйлзы, например, им очень недурно владеют). Не готов ответить, меньше ли шансов построить карьеру у украиноязычных - вероятнее всего, что нет. Их просто меньше среди руководства, потому что меньше приходит из университетов.

PS: какой средний возраст менеджмента точно не скажу - думаю, что порядка 37-38 лет, но средний возраст всех сотрудников HR подсчитывает - 29 лет.

Топ-менеджер, ты наш. У тебя целый отдел HR, а ты лично нанимаешь сотрудников.
Ті хто, розмовляє українською, чаще всего, говорят по-русски лучше, чем русскоязычные.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 20:14

  zРадио написав:
  flyman написав:чесно кажучи, я скільки працюю, двомовні контракти на укр. і анг., цікаво що це за упорота контора, скоріше за все, із мамкою з Раші


Где ты там работаешь, живя в подвале? Украинский язык хозяйственному договору необходим, если споры разрешаются в Украине. Мы же стараемся избегать таких договоров даже с украинскими резидентами - в большинстве договоров у нас используется британское право

Явно наш топ-менеджер к графинчику неоднократно подходил :)
Британское право на русском языке :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 20:19

  ЛАД написав:Расскажите, чем отличается росс. православие от украинского или любого другого. Если только церковь не является филиалом КГБ (ФСБ, СБУ). :)

Аргумент - какая разница.
Заметьте, это вы сказали, что РПЦ - филиал КГБ-ФСБ, а уже потом проецировали на СБУ
  ЛАД написав:Насчёт школ Вы отстали от жизни. Русских практически не осталось, а со следующего учебного года вообще не будет. Исключительно "демократическим" и "добровольным" путём.

То есть, вы и вам подобные вещали несколько лет, что русских школ не осталось. А теперь вообще не будет :)

Всё же дам вам совет. Используйте факты, а не эмоции
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 20:20

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Ну и наконец, я уже на цифрах показывал, что количество украиноязычных детей за годы независимости лишь снижается! Общее количество детей уполовинилось, поэтому даже если взять на поверку, что УССР выпускала больше русскоязычных детей в жизнь, чем украиноязычных, то сегодня мы имеем точно не больше будущих носителей украинского языка, чем было 30 лет назад.
Прикольна маніпуляція...
Ав процентному відношенні
За СРСР було 65% - російськомовні
35% -україномовні
В 2014 стало 45% -російськомовні
55% україномовні
До 2025 стане 5% російськомовні
95% україномовні.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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