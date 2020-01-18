Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Посольство Украины в Великобритании выразило возмущение британским «пособием по противодействию екстремизму», где украинский трезубец фигурирует в перечне экстремистской символики. Дипломатическое представительство обратило внимание на опубликованное в СМИ пособие для учителей и медиков, где среди примеров символов праворадикальных движений указана и татуировка в виде трезубца.
ЛАД написав:Расскажите, чем отличается росс. православие от украинского или любого другого. Если только церковь не является филиалом КГБ (ФСБ, СБУ).
Аргумент - какая разница. Заметьте, это вы сказали, что РПЦ - филиал КГБ-ФСБ, а уже потом проецировали на СБУ
ЛАД написав:Насчёт школ Вы отстали от жизни. Русских практически не осталось, а со следующего учебного года вообще не будет. Исключительно "демократическим" и "добровольным" путём.
То есть, вы и вам подобные вещали несколько лет, что русских школ не осталось. А теперь вообще не будет
Всё же дам вам совет. Используйте факты, а не эмоции
Советы вместе с трусами и крестиками можете оставить себе. По сути, как всегда, у вас возражений нет? Не знаю, в каком Вы городе, у вас много русских школ? Поинтересуйтесь. Не помню, верующий ли Вы. На всякий случай:
Крещение Господне, как и ряд других христианских праздников имеет ряд ограничений и предосторожностей чего нельзя делать.
В этот день и накануне праздника нельзя ни с кем ругается, ... Общаясь с кем-либо, нельзя жаловаться и сплетничать, тем более нельзя клеветать других людей. Нельзя говорить плохих и ругательных слов ни в чей адрес, в общении даже не с доброжелательным человеком нужно проявлять тактичность и сдержанность. По заповедям Божьим сквернословие и ругань и в будние дни является грехом, а в праздник так тем более.
Schmit написав:Украинцам нужно готовится к расплате за глупость.
А разве за майдан еще не расплатились?
Це москаликам треба розплатитись за своє вторгнення Дудаєв
Самая большая ошибка это пренебречь украинцами. Посчитать украинцев слабыми. Обидеть украинцев. Никогда не обижайте украинцев. Украинцы никогда не бывают так слабы, как вам кажется. Не дай Всемогущий аллах изгнать украинцев или отобрать что-то у украинцев. Украинцы всегда возвращаются. Украинци вернуться и вернут своё. Но когда украинцы возращаются, они не умеют рассчитать силу и применить её пропорционально. Они уничтажат всё на своём пути. Не обижайте украинцев. Иначе когда украинцы вернутся на землю, где похоронены их предки, то живущие на этой земле будут завидовать мёртвым
Це те що я казав про маховик контрпропоганди.... Все що повязане з росією - це погано стріляють в ОРДЛО - російські найманці або обдурені російською пропогандою Збили український літак-російською ракетою проданою іранцям і так далі і тому подібне... А предки українців поховані і в Донбасі і в Кубані і в Зеленому Клину.... Так що бійтесь москалики , правда більше бійтесь не за сьогодні - тремтіть за після завтра.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
ЛАД написав:Пропоганда хоть по-русски, хоть по-украински пишется пропАганда. Даже если она контр-.
Та мені без різниці - головне щоб москалі відчепились . а ви внукам не зашкодили. Ви помрете, а внукам ще Україну у вишиванках ,під жовто/блакитним з гаслом Слава Україні - БУДУВАТИ або послухаються пришелепкуватого дідуся.загроблять своє майбутнє і з криками Путін ввєді...будуть в ордло металолом збирати...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
ЛАД написав:в каком Вы городе, у вас много русских школ
Що по внукам? Віддасьте в школу з російською мовою викладання? Чи зробите дітям добре в звязку з тим, що в Україні через 30 років володіти язиком буде всього 5% населення і віддасьте в Українську
Вы не понимаете прочитанное? У тех внуков, кот. только предстоит идти в школу, выбора не будет, так что думать не о чем. Я учился в русской школе с изучением украинского и не жалею об этом. А при нынешнем образовании похоже Вы правы и "через 30 років володіти язиком буде всього 5% населення". Причём любым языком. "Віддасьте" пишется без "ь".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:в каком Вы городе, у вас много русских школ
Що по внукам? Віддасьте в школу з російською мовою викладання? Чи зробите дітям добре в звязку з тим, що в Україні через 30 років володіти язиком буде всього 5% населення і віддасьте в Українську
Вы не понимаете прочитанное? У тех внуков, кот. только предстоит идти в школу, выбора не будет, так что думать не о чем.
Все 1 Значить Ви усвідомлюєте,що в України не було вибору після агресії росії і все російське в Україні повинно бути показано як вороже Ворога легше вбивати коли ти його ненавидиш . а не коли припускаєш що він не звір (який закатував твоїх співвітчизників) а людина. 2 Для того , щоб Вашим внукам не треба було через 50 років боротись з агресивною росією - Ви сьогодні повинні не про мову Пушкіна сперичатись , а робити все можливе, щоб як менше російського духу було на території де ви проживаєте Львівяни це зробили в 1942-1957... і не зважаючи на русифікацію і так далі. москалики які живуть у нас-більші патріоти України ніж був українець по національності захарченко.
Тому в мене запитання Ваша аргументація захисту російською? За гроші? З переконань? А як же тоді внуки? Вони що повинні будуть проклинати діда-який заважав створенню їх Держави?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
ЛАД написав:У тех внуков, кот. только предстоит идти в школу, выбора не будет, так что думать не о чем. Я учился в русской школе с изучением украинского и не жалею об этом.
Ты не осознаешь, что в моральном, интеллектуальном, гражданском смысле ты в Украине инвалид? Отброс. Навоз. Обуза для нашего государства. Неужели ты и внуков такими же инвалидами с убогим русским сознанием хочешь вырастить? Или ты их готовишь как вербовочный материал для фсб и для подрывной работы против Украины? Если ты их готовишь к нормальной жизни, то лучше воспитывай их как украинцев и не вспоминай, что у них позорные русские гены и их могли бы называть русскими свиньями.