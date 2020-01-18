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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5257525852595260 Додано: Нед 19 січ, 2020 21:33 budivelnik

Каждый Ваш ответ лучше предыдущего.

Простите, надоело.

Я Вам уже посоветовал сходить ... в церковь. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15145 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4307 раз. Подякували: 4007 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 січ, 2020 21:36 Libo

И тут появился поручик Ржевский...

Модеры, конечно, нарушения правил "не заметят". И тут появился поручик Ржевский...Модеры, конечно, нарушения правил "не заметят". Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15145 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4307 раз. Подякували: 4007 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 січ, 2020 21:38 ЛАД написав: budivelnik

Каждый Ваш ответ лучше предыдущего.

Простите, надоело.

Я Вам уже посоветовал сходить ... в церковь. Каждый Ваш ответ лучше предыдущего.Простите, надоело.Я Вам уже посоветовал сходить ... в церковь. Так тебе Лібо запитав про те саме

Libo написав: Ты не осознаешь, что в моральном, интеллектуальном, гражданском смысле ты в Украине инвалид? Отброс. Навоз. Обуза для нашего государства.

Неужели ты и внуков такими же инвалидами с убогим русским сознанием хочешь вырастить?

Или ты их готовишь как вербовочный материал для фсб и для подрывной работы против Украины? Если ты их готовишь к нормальной жизни, то лучше воспитывай их как украинцев Ты не осознаешь, что в моральном, интеллектуальном, гражданском смысле ты в Украине инвалид? Отброс. Навоз. Обуза для нашего государства.Неужели ты и внуков такими же инвалидами с убогим русским сознанием хочешь вырастить?Или ты их готовишь как вербовочный материал для фсб и для подрывной работы против Украины? Если ты их готовишь к нормальной жизни, то лучше воспитывай их как украинцев

Невже ти не розумієш

Росія в Україні програла....Раніше в неї був вплив на 50% території ,потім вона хотіла силою захопити цих 50...а захопила тільки 4,5% ( якщо з Кримом)

Ти це хоч розумієш?

Хотіти 50-захопити 4,5... і при цьому втратити вплив на 95,5% - це фіаско братан...

Тому тобі( і тобі подібним) залишається тільки одне

Заради благополуччя своїх нащадків-якнайшвидше забути російську і росію і переорієнтуватись на Українську і Європу



ПС

Скільки було шуму про право виступу російських артистів які заїзжали в окупований крим через педерацію...

Так от в Запоріжж .простий погранець їх просто не пропустив...мотивація проста як двері

В одного -зафіксоване перебування в Криму

В інших....погранець зе отримав переконливих аргументів щодо мети їх перебування в Україні...

Тобто зеля з пуйлом вась-вась... , а лейтенант прикордонної служби-їм фігу..

ППС

Памятаєш як янукович хотів вилетіти і його в аеропорту такий самий погранець не пропустив.



Ти хоч усвідомлюєш - які глибинні зсуви пройшли у свідомості українських силовиків? Так тебе Лібо запитав про те самеНевже ти не розумієшРосія в Україні програла....Раніше в неї був вплив на 50% території ,потім вона хотіла силою захопити цих 50...а захопила тільки 4,5% ( якщо з Кримом)Ти це хоч розумієш?Хотіти 50-захопити 4,5... і при цьому втратити вплив на 95,5% - це фіаско братан...Тому тобі( і тобі подібним) залишається тільки однеЗаради благополуччя своїх нащадків-якнайшвидше забути російську і росію і переорієнтуватись на Українську і ЄвропуПССкільки було шуму про право виступу російських артистів які заїзжали в окупований крим через педерацію...Так от в Запоріжж .простий погранець їх просто не пропустив...мотивація проста як дверіВ одного -зафіксоване перебування в КримуВ інших....погранець зе отримав переконливих аргументів щодо мети їх перебування в Україні...Тобто зеля з пуйлом вась-вась... , а лейтенант прикордонної служби-їм фігу..ППСПамятаєш як янукович хотів вилетіти і його в аеропорту такий самий погранець не пропустив.Ти хоч усвідомлюєш - які глибинні зсуви пройшли у свідомості українських силовиків? в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21892 З нами з: 15.01.09 Подякував: 154 раз. Подякували: 2232 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 січ, 2020 21:53 ЛАД написав: [

Советы вместе с трусами и крестиками можете оставить себе.

По сути, как всегда, у вас возражений нет? Не знаю, в каком Вы городе, у вас много русских школ? Поинтересуйтесь.

Не помню, верующий ли Вы. На всякий случай:

Крещение Господне, как и ряд других христианских праздников имеет ряд ограничений и предосторожностей чего нельзя делать.



В этот день и накануне праздника нельзя ни с кем ругается, ...

Общаясь с кем-либо, нельзя жаловаться и сплетничать, тем более нельзя клеветать других людей. Нельзя говорить плохих и ругательных слов ни в чей адрес, в общении даже не с доброжелательным человеком нужно проявлять тактичность и сдержанность. По заповедям Божьим сквернословие и ругань и в будние дни является грехом, а в праздник так тем более. Советы вместе с трусами и крестиками можете оставить себе.По сути, как всегда, у вас возражений нет? Не знаю, в каком Вы городе, у вас много русских школ? Поинтересуйтесь.Не помню, верующий ли Вы. На всякий случай:

Вы ведь еврей, зачем вы это пишите сюда.

Это не ваш праздник. Вы ведь еврей, зачем вы это пишите сюда.Это не ваш праздник. "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 3739 З нами з: 31.08.09 Подякував: 275 раз. Подякували: 818 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 січ, 2020 21:59 ЛАД написав: Новость, написанная в духе пёсикот.

Заголовок - В 2020 году пенсии увеличат втрое : кому повезет отхватить лакомый кусок.

Текст -

По данным Styler, в связи с индексацией и повышением прожиточного минимума, а также новыми пенсионными программами пенсии пересчитают трижды в 2020 году. Новость, написанная в духе пёсикот.Заголовок -Текст -

Наврал, что написано в моём духе.

Исковеркал мой ник.



Буду к тебе на ты. На вы, не заслуживаешь. Пока не извинишься за своё враньё.

Ты перепутал, "пенсии увеличат в три раза" и пенсии пересчитают три раза"



Что ты там писал, что сегодня нельзя врать ? Наврал, что написано в моём духе.Исковеркал мой ник.Буду к тебе на ты. На вы, не заслуживаешь. Пока не извинишься за своё враньё.Ты перепутал, "пенсии увеличат в три раза" и пенсии пересчитают три раза"Что ты там писал, что сегодня нельзя врать ? "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 3739 З нами з: 31.08.09 Подякував: 275 раз. Подякували: 818 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 січ, 2020 22:00 pesikot написав: То есть, уже не топ-менеджер. А директор направления

Который сравнивает себя с Черняком, который собственник.

Это собственник может вести видеоблог.



А директор направления, должен развивать своё направление, а не строчить на встречах посты в форуме.



В общем, легенда провалилась

И сколько умных слов. И обязательно про зависть.

zRadio, ограниченные люди, как ты, всегда пишут про зависть к их персоне То есть, уже не топ-менеджер. А директор направленияКоторый сравнивает себя с Черняком, который собственник.Это собственник может вести видеоблог.А директор направления, должен развивать своё направление, а не строчить на встречах посты в форуме.В общем, легенда провалиласьИ сколько умных слов. И обязательно про зависть., ограниченные люди, как ты, всегда пишут про зависть к их персоне



Тролльчик, а директор направления - не ТОП-менеджер? Таких директоров направлений у нас 5, над нами - СЕО. Все мы - ТОП-менеджеры. Под нами - начальники департаментов, начальники отделов и специалисты разных уровней.



Что тебе, сельскому бухгалтеру, еще непонятно?



По HR - они мне ищут кандидатов, проверяют их адекватность и прогоняют через службу безопасности. Интервьюирую на мотивацию и экспертизу я и мои подчиненные. Принимаю решение о найме я.



По британскому праву - да, представь себе, все коммерческие договора заключаются в соответствии с ним, а русский язык необходим иключительно для нашего внутреннего удобства - чтобы все задействованные подразделения их быстро вычитывали и правили перед подписанием, а после него - могли корректно исполнять и отстаивать наши интересы



PS: и не надо мне рассказывать, что я должен делать. Повторяю для особо одаренных - учитесь управлять временем! Тролльчик, а директор направления - не ТОП-менеджер? Таких директоров направлений у нас 5, над нами - СЕО. Все мы - ТОП-менеджеры. Под нами - начальники департаментов, начальники отделов и специалисты разных уровней.Что тебе, сельскому бухгалтеру, еще непонятно?По HR - они мне ищут кандидатов, проверяют их адекватность и прогоняют через службу безопасности. Интервьюирую на мотивацию и экспертизу я и мои подчиненные. Принимаю решение о найме я.По британскому праву - да, представь себе, все коммерческие договора заключаются в соответствии с ним, а русский язык необходим иключительно для нашего внутреннего удобства - чтобы все задействованные подразделения их быстро вычитывали и правили перед подписанием, а после него - могли корректно исполнять и отстаивать наши интересыPS: и не надо мне рассказывать, что я должен делать. Повторяю для особо одаренных - учитесь управлять временем! zРадио

Повідомлень: 4751 З нами з: 02.05.18 Подякував: 891 раз. Подякували: 2039 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 січ, 2020 22:02 yanyura

Сильно впечатлил последний опрос и понравилось во втором с 3.40 (с коммента ведущего в форме старлея).

Остальное в пределах допустимого.

Попадались впечатляющие опросы на общие темы, тоже в основном российские, но и западные.

Безграмотность порой убивала. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15145 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4307 раз. Подякували: 4007 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 січ, 2020 22:06 budivelnik написав: zРадио написав: Ну и наконец, я уже на цифрах показывал, что количество украиноязычных детей за годы независимости лишь снижается! Общее количество детей уполовинилось, поэтому даже если взять на поверку, что УССР выпускала больше русскоязычных детей в жизнь, чем украиноязычных, то сегодня мы имеем точно не больше будущих носителей украинского языка, чем было 30 лет назад. Ну и наконец, я уже на цифрах показывал, что количество украиноязычных детей за годы независимости лишь снижается! Общее количество детей уполовинилось, поэтому даже если взять на поверку, что УССР выпускала больше русскоязычных детей в жизнь, чем украиноязычных, то сегодня мы имеем точно не больше будущих носителей украинского языка, чем было 30 лет назад. Прикольна маніпуляція...

Ав процентному відношенні

За СРСР було 65% - російськомовні

35% -україномовні

В 2014 стало 45% -російськомовні

55% україномовні

До 2025 стане 5% російськомовні

95% україномовні. Прикольна маніпуляція...Ав процентному відношенніЗа СРСР було 65% - російськомовні35% -україномовніВ 2014 стало 45% -російськомовні55% україномовніДо 2025 стане 5% російськомовні95% україномовні.



Нисколько не манипулировал! Наоборот, думал оставить процентовку за скобками, чтобы тебя не позорить, но ты и сам решил...



Количество украинских детей (и украинцев в принципе) тебя не волнует. Тебя волнует % украиноговорящих. Карл, и ты еще будешь обвинять Сталина и пр. коммунистических лидеров в людоедстве?? Нисколько не манипулировал! Наоборот, думал оставить процентовку за скобками, чтобы тебя не позорить, но ты и сам решил...Количество украинских детей (и украинцев в принципе) тебя не волнует. Тебя волнует % украиноговорящих. Карл, и ты еще будешь обвинять Сталина и пр. коммунистических лидеров в людоедстве?? zРадио

Повідомлень: 4751 З нами з: 02.05.18 Подякував: 891 раз. Подякували: 2039 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 5257525852595260 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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