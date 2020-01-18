budivelnik
Каждый Ваш ответ лучше предыдущего.
Простите, надоело.
Я Вам уже посоветовал сходить ... в церковь.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 19 січ, 2020 21:33
budivelnik
Каждый Ваш ответ лучше предыдущего.
Простите, надоело.
Я Вам уже посоветовал сходить ... в церковь.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Нед 19 січ, 2020 21:36
Libo
И тут появился поручик Ржевский...
Модеры, конечно, нарушения правил "не заметят".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Нед 19 січ, 2020 21:38
Так тебе Лібо запитав про те саме
Невже ти не розумієш
Росія в Україні програла....Раніше в неї був вплив на 50% території ,потім вона хотіла силою захопити цих 50...а захопила тільки 4,5% ( якщо з Кримом)
Ти це хоч розумієш?
Хотіти 50-захопити 4,5... і при цьому втратити вплив на 95,5% - це фіаско братан...
Тому тобі( і тобі подібним) залишається тільки одне
Заради благополуччя своїх нащадків-якнайшвидше забути російську і росію і переорієнтуватись на Українську і Європу
ПС
Скільки було шуму про право виступу російських артистів які заїзжали в окупований крим через педерацію...
Так от в Запоріжж .простий погранець їх просто не пропустив...мотивація проста як двері
В одного -зафіксоване перебування в Криму
В інших....погранець зе отримав переконливих аргументів щодо мети їх перебування в Україні...
Тобто зеля з пуйлом вась-вась... , а лейтенант прикордонної служби-їм фігу..
ППС
Памятаєш як янукович хотів вилетіти і його в аеропорту такий самий погранець не пропустив.
Ти хоч усвідомлюєш - які глибинні зсуви пройшли у свідомості українських силовиків?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Нед 19 січ, 2020 21:53
Вы ведь еврей, зачем вы это пишите сюда.
Это не ваш праздник.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Нед 19 січ, 2020 21:59
Наврал, что написано в моём духе.
Исковеркал мой ник.
Буду к тебе на ты. На вы, не заслуживаешь. Пока не извинишься за своё враньё.
Ты перепутал, "пенсии увеличат в три раза" и пенсии пересчитают три раза"
Что ты там писал, что сегодня нельзя врать ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Нед 19 січ, 2020 22:00
Тролльчик, а директор направления - не ТОП-менеджер? Таких директоров направлений у нас 5, над нами - СЕО. Все мы - ТОП-менеджеры. Под нами - начальники департаментов, начальники отделов и специалисты разных уровней.
Что тебе, сельскому бухгалтеру, еще непонятно?
По HR - они мне ищут кандидатов, проверяют их адекватность и прогоняют через службу безопасности. Интервьюирую на мотивацию и экспертизу я и мои подчиненные. Принимаю решение о найме я.
По британскому праву - да, представь себе, все коммерческие договора заключаются в соответствии с ним, а русский язык необходим иключительно для нашего внутреннего удобства - чтобы все задействованные подразделения их быстро вычитывали и правили перед подписанием, а после него - могли корректно исполнять и отстаивать наши интересы
PS: и не надо мне рассказывать, что я должен делать. Повторяю для особо одаренных - учитесь управлять временем!
Додано: Нед 19 січ, 2020 22:02
yanyura
Сильно впечатлил последний опрос и понравилось во втором с 3.40 (с коммента ведущего в форме старлея).
Остальное в пределах допустимого.
Попадались впечатляющие опросы на общие темы, тоже в основном российские, но и западные.
Безграмотность порой убивала.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Нед 19 січ, 2020 22:06
Нисколько не манипулировал! Наоборот, думал оставить процентовку за скобками, чтобы тебя не позорить, но ты и сам решил...
Количество украинских детей (и украинцев в принципе) тебя не волнует. Тебя волнует % украиноговорящих. Карл, и ты еще будешь обвинять Сталина и пр. коммунистических лидеров в людоедстве??
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