Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, госсекретарь США Майк Помпео прибыли в Берлин (Германия) на конференцию по урегулированию конфликта в Ливии в воскресенье, 19 января.
ЛАД написав:budivelnik Каждый Ваш ответ лучше предыдущего. Простите, надоело. Я Вам уже посоветовал сходить ... в церковь.
Так тебе Лібо запитав про те саме
Libo написав:Ты не осознаешь, что в моральном, интеллектуальном, гражданском смысле ты в Украине инвалид? Отброс. Навоз. Обуза для нашего государства. Неужели ты и внуков такими же инвалидами с убогим русским сознанием хочешь вырастить? Или ты их готовишь как вербовочный материал для фсб и для подрывной работы против Украины? Если ты их готовишь к нормальной жизни, то лучше воспитывай их как украинцев
Невже ти не розумієш Росія в Україні програла....Раніше в неї був вплив на 50% території ,потім вона хотіла силою захопити цих 50...а захопила тільки 4,5% ( якщо з Кримом) Ти це хоч розумієш? Хотіти 50-захопити 4,5... і при цьому втратити вплив на 95,5% - це фіаско братан... Тому тобі( і тобі подібним) залишається тільки одне Заради благополуччя своїх нащадків-якнайшвидше забути російську і росію і переорієнтуватись на Українську і Європу
ПС Скільки було шуму про право виступу російських артистів які заїзжали в окупований крим через педерацію... Так от в Запоріжж .простий погранець їх просто не пропустив...мотивація проста як двері В одного -зафіксоване перебування в Криму В інших....погранець зе отримав переконливих аргументів щодо мети їх перебування в Україні... Тобто зеля з пуйлом вась-вась... , а лейтенант прикордонної служби-їм фігу.. ППС Памятаєш як янукович хотів вилетіти і його в аеропорту такий самий погранець не пропустив.
Ти хоч усвідомлюєш - які глибинні зсуви пройшли у свідомості українських силовиків?
Открою Вам тайну Как минимум, отвернуться от рашки и, как максимум, переориентироваться на Европу, можно запросто и с русским языком. Что доказывают десятки тысяч ветеранов АТО, использовавших и продолжающих использовать русский язык.
В дискуссии с ЛАДом Вы, на мой взгляд, постоянно манипулируете, подменяя недовольство ЛАДа некоторыми способами, методами (и их своевременностью) украинизации недовольством самой украинизацией, как таковой.
Заголовок, действительно, от фонаря. По приведенной табличке видно, что успеваемость примерно одинаково сильно отстает по всем 3-м тестовым дисциплинам.
И дело тут точно не в низком качестве сельской школы - Новосад выгодно пенять на это объяснение, урезая финансирование образования на селе. Но ведь по другим странам результаты села тоже не исключались из исследования, т.е. точно также снизили средние. А Украина по уровню урбанизации не отстает...
Так что причина в другом. Я думаю, что это обесценивание труда учителей. Если университетские преподаватели еще как-то белыми и серыми способами зарабатывают, то в школах - совсем беда. Единственное, чем учителя могут подработать, оставаясь при этом в профессии - это репетиторство.
С одной стороны, такое положение дел не стимулирует лучших выпускников педагогических вузов идти в учителя, с другой - не стимулирует действующих учителей стремиться передать знания внутри школ (чтобы можно было подработать на репетиторстве с детьми родителей, у которых есть деньги).
PS: не совсем в тему сообщения, но все же - соросята из Кабмина и госкомпаний сегодня кричат о том, как их труд крейне важен и полезен, что должен оплачиваться шести- и семизначными суммами, но кто их вообще надоумел, что они полезнее учителей и врачей, получающих четырехзначные суммы???
Востаннє редагувалось zРадио в Нед 19 січ, 2020 23:39, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:Невже ти не розумієш Росія в Україні програла....Раніше в неї був вплив на 50% території ,потім вона хотіла силою захопити цих 50...а захопила тільки 4,5% ( якщо з Кримом) Ти це хоч розумієш? Хотіти 50-захопити 4,5... і при цьому втратити вплив на 95,5% - це фіаско братан... Тому тобі( і тобі подібним) залишається тільки одне Заради благополуччя своїх нащадків-якнайшвидше забути російську і росію і переорієнтуватись на Українську і Європу
ПС Скільки було шуму про право виступу російських артистів які заїзжали в окупований крим через педерацію... Так от в Запоріжж .простий погранець їх просто не пропустив...мотивація проста як двері В одного -зафіксоване перебування в Криму В інших....погранець зе отримав переконливих аргументів щодо мети їх перебування в Україні... Тобто зеля з пуйлом вась-вась... , а лейтенант прикордонної служби-їм фігу.. ППС Памятаєш як янукович хотів вилетіти і його в аеропорту такий самий погранець не пропустив.
Ти хоч усвідомлюєш - які глибинні зсуви пройшли у свідомості українських силовиків?
Открою Вам тайну Как минимум, отвернуться от рашки и, как максимум, переориентироваться на Европу, можно запросто и с русским языком. Что доказывают десятки тысяч ветеранов АТО, использовавших и продолжающих использовать русский язык.
В дискуссии с ЛАДом Вы, на мой взгляд, постоянно манипулируете, подменяя недовольство ЛАДа некоторыми способами, методами (и их своевременностью) украинизации недовольством самой украинизацией, как таковой.
Відкрию тобі страшну таємницю Ми пробували переорієнтуватись на захід вже десятки разів... але при цьому залишали мову і віру(російську) без принижень. Нам дозволяли від року до 3 погуляти, а потім використовуючи просійське православя і російську мову-повертали в орбіту росії Тому для стійкої переорієнтації потрібно врахувати помилки історичні. вован пітерський нам допоміг ці помилки інтендифікувати. Тому Сьогоднішні Атошники ,які говорять російською, якби знали 30 років тому , що проста відмова від російської відведе війну від них і їх сімей - то точно б вже тоді самостійно перейшли на українську Зараз вони говорять своєю мовою і коли вони вибирали яка своя - вони не знали яку загрозу становить російська ЇХ діти шануючи самопожертву своїх батьків-самі приймуть рішення вчитись в школах з українською мовою навчання А росія-програла вже, але цей її програш чітко буде видно через 5-10 років, і той самий ЛАД це чудово розуміє Просто для нього програш російського світу-це розуміння того що він жив з фальшивими богами все життя.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69