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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5258525952605261 Додано: Нед 19 січ, 2020 22:30 budivelnik

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, госсекретарь США Майк Помпео прибыли в Берлин (Германия) на конференцию по урегулированию конфликта в Ливии в воскресенье, 19 января.

https://vesti.ua/mir/livijskij-konflikt-zachem-mirovye-lidery-vstretilis-s-merkel-v-berline

Это так, маленькая заметка о роли и влиянии России. Может, не стоит забывать о наличии такого соседа, как бы он не был плох?

Кстати, на вопрос об отношении Ваших сыновей к армии и фронту Вы не ответили. Или тоже "Донбасс должны освобождать донбассяне"?



P.s. Если не нравятся "Вести.уа", то о конференции по Ливии подробнее можно прочитать здесь - https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%B8-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD/a-52045459 Это так, маленькая заметка о роли и влиянии России. Может, не стоит забывать о наличии такого соседа, как бы он не был плох?Кстати, на вопрос об отношении Ваших сыновей к армии и фронту Вы не ответили. Или тоже "Донбасс должны освобождать донбассяне"?P.s. Если не нравятся "Вести.уа", то о конференции по Ливии подробнее можно прочитать здесь - Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 19 січ, 2020 22:49, всього редагувалось 2 разів. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15147 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4310 раз. Подякували: 4007 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 січ, 2020 22:36 pesikot написав: .........

Вы ведь еврей, зачем вы это пишите сюда.

Это не ваш праздник. .........Вы ведь еврей, зачем вы это пишите сюда.Это не ваш праздник.

Вы меня разоблачили!

А Вы китаец.

А праздник, действительно, не мой - я атеист.



Ты перепутал, "пенсии увеличат в три раза" и пенсии пересчитают три раза"



Что ты там писал, что сегодня нельзя врать ?

Это я напутал? Не журналисты, написавшие заметку?

Я, вроде, дал ссылку. Лень сходить по ссылке и проверить?

Продолжайте свои школьные политинформации. Вы меня разоблачили!А Вы китаец.А праздник, действительно, не мой - я атеист.Этонапутал? Не журналисты, написавшие заметку?Я, вроде, дал ссылку. Лень сходить по ссылке и проверить?Продолжайте свои школьные политинформации. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15147 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4310 раз. Подякували: 4007 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 січ, 2020 23:00 "Неточные науки. Почему украинские школьники не знают математику" https://focus.ua/ukraine/446447-resultaty-pisa-2019-v-ukraine .

Название, правда, слишком сильное. Интересная заметка -Название, правда, слишком сильное. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15147 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4310 раз. Подякували: 4007 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 січ, 2020 23:05 budivelnik написав: ЛАД написав: budivelnik

Каждый Ваш ответ лучше предыдущего.

Простите, надоело.

Я Вам уже посоветовал сходить ... в церковь. Каждый Ваш ответ лучше предыдущего.Простите, надоело.Я Вам уже посоветовал сходить ... в церковь. Так тебе Лібо запитав про те саме

Libo написав: Ты не осознаешь, что в моральном, интеллектуальном, гражданском смысле ты в Украине инвалид? Отброс. Навоз. Обуза для нашего государства.

Неужели ты и внуков такими же инвалидами с убогим русским сознанием хочешь вырастить?

Или ты их готовишь как вербовочный материал для фсб и для подрывной работы против Украины? Если ты их готовишь к нормальной жизни, то лучше воспитывай их как украинцев Ты не осознаешь, что в моральном, интеллектуальном, гражданском смысле ты в Украине инвалид? Отброс. Навоз. Обуза для нашего государства.Неужели ты и внуков такими же инвалидами с убогим русским сознанием хочешь вырастить?Или ты их готовишь как вербовочный материал для фсб и для подрывной работы против Украины? Если ты их готовишь к нормальной жизни, то лучше воспитывай их как украинцев

Невже ти не розумієш

Росія в Україні програла....Раніше в неї був вплив на 50% території ,потім вона хотіла силою захопити цих 50...а захопила тільки 4,5% ( якщо з Кримом)

Ти це хоч розумієш?

Хотіти 50-захопити 4,5... і при цьому втратити вплив на 95,5% - це фіаско братан...

Тому тобі( і тобі подібним) залишається тільки одне

Заради благополуччя своїх нащадків-якнайшвидше забути російську і росію і переорієнтуватись на Українську і Європу



ПС

Скільки було шуму про право виступу російських артистів які заїзжали в окупований крим через педерацію...

Так от в Запоріжж .простий погранець їх просто не пропустив...мотивація проста як двері

В одного -зафіксоване перебування в Криму

В інших....погранець зе отримав переконливих аргументів щодо мети їх перебування в Україні...

Тобто зеля з пуйлом вась-вась... , а лейтенант прикордонної служби-їм фігу..

ППС

Памятаєш як янукович хотів вилетіти і його в аеропорту такий самий погранець не пропустив.



Ти хоч усвідомлюєш - які глибинні зсуви пройшли у свідомості українських силовиків? Так тебе Лібо запитав про те самеНевже ти не розумієшРосія в Україні програла....Раніше в неї був вплив на 50% території ,потім вона хотіла силою захопити цих 50...а захопила тільки 4,5% ( якщо з Кримом)Ти це хоч розумієш?Хотіти 50-захопити 4,5... і при цьому втратити вплив на 95,5% - це фіаско братан...Тому тобі( і тобі подібним) залишається тільки однеЗаради благополуччя своїх нащадків-якнайшвидше забути російську і росію і переорієнтуватись на Українську і ЄвропуПССкільки було шуму про право виступу російських артистів які заїзжали в окупований крим через педерацію...Так от в Запоріжж .простий погранець їх просто не пропустив...мотивація проста як дверіВ одного -зафіксоване перебування в КримуВ інших....погранець зе отримав переконливих аргументів щодо мети їх перебування в Україні...Тобто зеля з пуйлом вась-вась... , а лейтенант прикордонної служби-їм фігу..ППСПамятаєш як янукович хотів вилетіти і його в аеропорту такий самий погранець не пропустив.Ти хоч усвідомлюєш - які глибинні зсуви пройшли у свідомості українських силовиків?



Открою Вам тайну

Как минимум, отвернуться от рашки и, как максимум, переориентироваться на Европу, можно запросто и с русским языком.

Что доказывают десятки тысяч ветеранов АТО, использовавших и продолжающих использовать русский язык.



В дискуссии с ЛАДом Вы, на мой взгляд, постоянно манипулируете, подменяя недовольство ЛАДа некоторыми способами, методами (и их своевременностью) украинизации недовольством самой украинизацией, как таковой. Открою Вам тайнуКак минимум, отвернуться от рашки и, как максимум, переориентироваться на Европу, можно запросто и с русским языком.Что доказывают десятки тысяч ветеранов АТО, использовавших и продолжающих использовать русский язык.В дискуссии с ЛАДом Вы, на мой взгляд, постоянно манипулируете, подменяя недовольство ЛАДа некоторыми способами, методами (и их своевременностью) украинизации недовольством самой украинизацией, как таковой. detroytred

Повідомлень: 22915 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 січ, 2020 23:26 Re: Політичні дискусії pesikot написав: Буду к тебе на ты. На вы, не заслуживаешь. Пока не извинишься за своё враньё.

Ты перепутал, "пенсии увеличат в три раза" и пенсии пересчитают три раза"



Что ты там писал, что сегодня нельзя врать ? Буду к тебе на ты. На вы, не заслуживаешь. Пока не извинишься за своё враньё.Ты перепутал, "пенсии увеличат в три раза" и пенсии пересчитают три раза"Что ты там писал, что сегодня нельзя врать ?

Тяжелый случай.

Убедился, что вас действительно заблокировали в Инете.

Разрешили доступ только на сайт Коломойского.

Поэтому лично для вас выкладываю скрины



Тяжелый случай.Убедился, что вас действительно заблокировали в Инете.Разрешили доступ только на сайт Коломойского.Поэтому лично для вас выкладываю скрины yanyura Повідомлень: 5226 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1776 раз. Подякували: 1224 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 січ, 2020 23:36 ЛАД написав: Интересная заметка - "Неточные науки. Почему украинские школьники не знают математику" https://focus.ua/ukraine/446447-resultaty-pisa-2019-v-ukraine .

Название, правда, слишком сильное. Интересная заметка -Название, правда, слишком сильное.



Заголовок, действительно, от фонаря. По приведенной табличке видно, что успеваемость примерно одинаково сильно отстает по всем 3-м тестовым дисциплинам.



И дело тут точно не в низком качестве сельской школы - Новосад выгодно пенять на это объяснение, урезая финансирование образования на селе. Но ведь по другим странам результаты села тоже не исключались из исследования, т.е. точно также снизили средние. А Украина по уровню урбанизации не отстает...



Так что причина в другом. Я думаю, что это обесценивание труда учителей. Если университетские преподаватели еще как-то белыми и серыми способами зарабатывают, то в школах - совсем беда. Единственное, чем учителя могут подработать, оставаясь при этом в профессии - это репетиторство.



С одной стороны, такое положение дел не стимулирует лучших выпускников педагогических вузов идти в учителя, с другой - не стимулирует действующих учителей стремиться передать знания внутри школ (чтобы можно было подработать на репетиторстве с детьми родителей, у которых есть деньги).



PS: не совсем в тему сообщения, но все же - соросята из Кабмина и госкомпаний сегодня кричат о том, как их труд крейне важен и полезен, что должен оплачиваться шести- и семизначными суммами, но кто их вообще надоумел, что они полезнее учителей и врачей, получающих четырехзначные суммы??? Заголовок, действительно, от фонаря. По приведенной табличке видно, что успеваемость примерно одинаково сильно отстает по всем 3-м тестовым дисциплинам.И дело тут точно не в низком качестве сельской школы - Новосад выгодно пенять на это объяснение, урезая финансирование образования на селе. Но ведь по другим странам результаты села тоже не исключались из исследования, т.е. точно также снизили средние. А Украина по уровню урбанизации не отстает...Так что причина в другом. Я думаю, что это обесценивание труда учителей. Если университетские преподаватели еще как-то белыми и серыми способами зарабатывают, то в школах - совсем беда. Единственное, чем учителя могут подработать, оставаясь при этом в профессии - это репетиторство.С одной стороны, такое положение дел не стимулирует лучших выпускников педагогических вузов идти в учителя, с другой - не стимулирует действующих учителей стремиться передать знания внутри школ (чтобы можно было подработать на репетиторстве с детьми родителей, у которых есть деньги).PS: не совсем в тему сообщения, но все же - соросята из Кабмина и госкомпаний сегодня кричат о том, как их труд крейне важен и полезен, что должен оплачиваться шести- и семизначными суммами, но кто их вообще надоумел, что они полезнее учителей и врачей, получающих четырехзначные суммы??? Востаннє редагувалось zРадио в Нед 19 січ, 2020 23:39, всього редагувалось 1 раз. zРадио

Повідомлень: 4754 З нами з: 02.05.18 Подякував: 891 раз. Подякували: 2039 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 січ, 2020 23:39 detroytred написав: budivelnik написав: Невже ти не розумієш

Росія в Україні програла....Раніше в неї був вплив на 50% території ,потім вона хотіла силою захопити цих 50...а захопила тільки 4,5% ( якщо з Кримом)

Ти це хоч розумієш?

Хотіти 50-захопити 4,5... і при цьому втратити вплив на 95,5% - це фіаско братан...

Тому тобі( і тобі подібним) залишається тільки одне

Заради благополуччя своїх нащадків-якнайшвидше забути російську і росію і переорієнтуватись на Українську і Європу



ПС

Скільки було шуму про право виступу російських артистів які заїзжали в окупований крим через педерацію...

Так от в Запоріжж .простий погранець їх просто не пропустив...мотивація проста як двері

В одного -зафіксоване перебування в Криму

В інших....погранець зе отримав переконливих аргументів щодо мети їх перебування в Україні...

Тобто зеля з пуйлом вась-вась... , а лейтенант прикордонної служби-їм фігу..

ППС

Памятаєш як янукович хотів вилетіти і його в аеропорту такий самий погранець не пропустив.



Ти хоч усвідомлюєш - які глибинні зсуви пройшли у свідомості українських силовиків? Невже ти не розумієшРосія в Україні програла....Раніше в неї був вплив на 50% території ,потім вона хотіла силою захопити цих 50...а захопила тільки 4,5% ( якщо з Кримом)Ти це хоч розумієш?Хотіти 50-захопити 4,5... і при цьому втратити вплив на 95,5% - це фіаско братан...Тому тобі( і тобі подібним) залишається тільки однеЗаради благополуччя своїх нащадків-якнайшвидше забути російську і росію і переорієнтуватись на Українську і ЄвропуПССкільки було шуму про право виступу російських артистів які заїзжали в окупований крим через педерацію...Так от в Запоріжж .простий погранець їх просто не пропустив...мотивація проста як дверіВ одного -зафіксоване перебування в КримуВ інших....погранець зе отримав переконливих аргументів щодо мети їх перебування в Україні...Тобто зеля з пуйлом вась-вась... , а лейтенант прикордонної служби-їм фігу..ППСПамятаєш як янукович хотів вилетіти і його в аеропорту такий самий погранець не пропустив.Ти хоч усвідомлюєш - які глибинні зсуви пройшли у свідомості українських силовиків? Открою Вам тайну

Как минимум, отвернуться от рашки и, как максимум, переориентироваться на Европу, можно запросто и с русским языком.

Что доказывают десятки тысяч ветеранов АТО, использовавших и продолжающих использовать русский язык.



В дискуссии с ЛАДом Вы, на мой взгляд, постоянно манипулируете, подменяя недовольство ЛАДа некоторыми способами, методами (и их своевременностью) украинизации недовольством самой украинизацией, как таковой. Открою Вам тайнуКак минимум, отвернуться от рашки и, как максимум, переориентироваться на Европу, можно запросто и с русским языком.Что доказывают десятки тысяч ветеранов АТО, использовавших и продолжающих использовать русский язык.В дискуссии с ЛАДом Вы, на мой взгляд, постоянно манипулируете, подменяя недовольство ЛАДа некоторыми способами, методами (и их своевременностью) украинизации недовольством самой украинизацией, как таковой. Відкрию тобі страшну таємницю

Ми пробували переорієнтуватись на захід вже десятки разів... але при цьому залишали мову і віру(російську) без принижень.

Нам дозволяли від року до 3 погуляти, а потім використовуючи просійське православя і російську мову-повертали в орбіту росії

Тому для стійкої переорієнтації потрібно врахувати помилки історичні.

вован пітерський нам допоміг ці помилки інтендифікувати.

Тому

Сьогоднішні Атошники ,які говорять російською, якби знали 30 років тому , що проста відмова від російської відведе війну від них і їх сімей - то точно б вже тоді самостійно перейшли на українську

Зараз вони говорять своєю мовою і коли вони вибирали яка своя - вони не знали яку загрозу становить російська

ЇХ діти шануючи самопожертву своїх батьків-самі приймуть рішення вчитись в школах з українською мовою навчання

А росія-програла вже, але цей її програш чітко буде видно через 5-10 років, і той самий ЛАД це чудово розуміє

Просто для нього програш російського світу-це розуміння того що він жив з фальшивими богами все життя. Відкрию тобі страшну таємницюМи пробували переорієнтуватись на захід вже десятки разів... але при цьому залишали мову і віру(російську) без принижень.Нам дозволяли від року до 3 погуляти, а потім використовуючи просійське православя і російську мову-повертали в орбіту росіїТому для стійкої переорієнтації потрібно врахувати помилки історичні.вован пітерський нам допоміг ці помилки інтендифікувати.ТомуСьогоднішні Атошники ,які говорять російською, якби знали 30 років тому , що проста відмова від російської відведе війну від них і їх сімей - то точно б вже тоді самостійно перейшли на українськуЗараз вони говорять своєю мовою і коли вони вибирали яка своя - вони не знали яку загрозу становить російськаЇХ діти шануючи самопожертву своїх батьків-самі приймуть рішення вчитись в школах з українською мовою навчанняА росія-програла вже, але цей її програш чітко буде видно через 5-10 років, і той самий ЛАД це чудово розумієПросто для нього програш російського світу-це розуміння того що він жив з фальшивими богами все життя. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21893 З нами з: 15.01.09 Подякував: 154 раз. Подякували: 2232 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 січ, 2020 23:57 budivelnik

От как у Вас всё просто

Русский язык - основная причина того, что десятки раз пробовали переориентироваться на запад и не смогли.

Это не так.



Русский язык - это отнюдь не основная причина того, что империя захватывала или возвращала подконтрольные ей территории.



Вы упрощаете до ... грубых ошибок.

И потом на таких ошибках строите дальнейшее изложение.



Открою ещё одну тайну для Вас))

Знаю сегодняшних атошников, которые восхищаются достижениями рашки, раштв смотрят и т.д., но это им отнюдь не мешает быть полностью на стороне интересов Украины, воспринимать рашку, как врага и т.д.



Мир несколько сложнее...

Преувеличивать отдельные моменты - это ошибка.



Ну а каким боком Вы фальшивых богов приписали ЛАДу -- вообще загадка. От как у Вас всё простоРусский язык - основная причина того, что десятки раз пробовали переориентироваться на запад и не смогли.Это не так.Русский язык - это отнюдь не основная причина того, что империя захватывала или возвращала подконтрольные ей территории.Вы упрощаете до ... грубых ошибок.И потом на таких ошибках строите дальнейшее изложение.Открою ещё одну тайну для Вас))Знаю сегодняшних атошников, которые восхищаются достижениями рашки, раштв смотрят и т.д., но это им отнюдь не мешает быть полностью на стороне интересов Украины, воспринимать рашку, как врага и т.д.Мир несколько сложнее...Преувеличивать отдельные моменты - это ошибка.Ну а каким боком Вы фальшивых богов приписали ЛАДу -- вообще загадка. detroytred

Повідомлень: 22915 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 січ, 2020 00:48 zРадио Так что причина в другом. Я думаю, что это обесценивание труда учителей. Если университетские преподаватели еще как-то белыми и серыми способами зарабатывают, то в школах - совсем беда. Единственное, чем учителя могут подработать, оставаясь при этом в профессии - это репетиторство.



1. Репетиторство, даваемое учителями, не даёт суперзнаний.

Учителя сами заинтересованы в том, чтобы у детей страдала успеваемость, ведь тогда, будет спрос на их репетиторство!

Если ребёнок сам усиленно учится, знает предмет, ему занижают отметки, выдвигая в отличники своих, "подшефных".

Это просто бизнес.

И, сколько не заплати учителям, им будет мало...

2. Программа! Математике, уделяют меньше времени, чем Истории Украины.

Физика, Химия, видимо и не сильно нужны будущим гастарбайтерам и силовикам...

Новая программа, типа западная, развлекашки в нач. школе, это вообще для лузеров.

3. Уровень преподавателей, существенно снизился.

Отсутствует компьютерная грамотность у большинтства!!! Преподаватели с трудом справляются с созданием Качественных презентаций, не умеют тематический мультфильм нарисовать! Школьники, не уважают тех, кто в чём то глупее их.

4. Подавляющее большинство родителей с высшим образованием, общается на русском. Их дети, тоже, дома и вне школы, на русском.

После перехода всех ВУЗов на украинский язык, успеваемость в технических заведениях, упала на 30%.

Нужно пару десятилетий, чтобы созрела украиноязычная научная элита.

Но, их нет...десятилетий, через 20 лет, в аграрной стране не будут нужны математики, физики... 1. Репетиторство, даваемое учителями, не даёт суперзнаний.Учителя сами заинтересованы в том, чтобы у детей страдала успеваемость, ведь тогда, будет спрос на их репетиторство!Если ребёнок сам усиленно учится, знает предмет, ему занижают отметки, выдвигая в отличники своих, "подшефных".Это просто бизнес.И, сколько не заплати учителям, им будет мало...2. Программа! Математике, уделяют меньше времени, чем Истории Украины.Физика, Химия, видимо и не сильно нужны будущим гастарбайтерам и силовикам...Новая программа, типа западная, развлекашки в нач. школе, это вообще для лузеров.3. Уровень преподавателей, существенно снизился.Отсутствует компьютерная грамотность у большинтства!!! Преподаватели с трудом справляются с созданием Качественных презентаций, не умеют тематический мультфильм нарисовать! Школьники, не уважают тех, кто в чём то глупее их.4. Подавляющее большинство родителей с высшим образованием, общается на русском. Их дети, тоже, дома и вне школы, на русском.После перехода всех ВУЗов на украинский язык, успеваемость в технических заведениях, упала на 30%.Нужно пару десятилетий, чтобы созрела украиноязычная научная элита.Но, их нет...десятилетий, через 20 лет, в аграрной стране не будут нужны математики, физики... Replay

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