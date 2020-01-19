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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 07:06

  ЛАД написав:budivelnik
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, госсекретарь США Майк Помпео прибыли в Берлин (Германия) на конференцию по урегулированию конфликта в Ливии в воскресенье, 19 января.

https://vesti.ua/mir/livijskij-konflikt-zachem-mirovye-lidery-vstretilis-s-merkel-v-berline
Это так, маленькая заметка о роли и влиянии России. Может, не стоит забывать о наличии такого соседа, как бы он не был плох?
Кстати, на вопрос об отношении Ваших сыновей к армии и фронту Вы не ответили. Или тоже "Донбасс должны освобождать донбассяне"?

P.s. Если не нравятся "Вести.уа", то о конференции по Ливии подробнее можно прочитать здесь - https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%B8-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD/a-52045459

Ливия - это нефть и рабы для Западной Европы.
Вы делаете фундаментальные ошибки!
1. РФ Законодательно заявила о непризнании международного Права.
2. "Донбасс" - раздавили в 2011 году под областным ПФ - со смертными случаями -? На Донбассе никогда не действовали Законы Государства Украина - действовали "ведомственные понятия", что перебрал на себя экономический криминал.
3. Надежды на "Майдан" - были задушены из-вне с участием своих продажных ...
4. Вместо восстановления Украины - форсируется насильственное три "Дэ".
5. Я не зря загружал ветку - Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения? - ликвидировано всё, на что могло опираться Государство для его восстановления.
Сейчас уничтожается цивилизация в Днепре, Запорожье, Харькове, Мариуполе, Львове,.....
- При чём под самым благовидным предлогом "грабь награбленное" - я подчеркну не национализация и восстановление а уничтожение.


Украины на сегодня не Существует! Территории, науки, культуры, промышленности, экономики, населения, оборонки, валюты, ..... - того, с чем считаются на международном уровне и что является определяющим слова "Государство".
  budivelnik написав:Невже ти не розумієш
Росія в Україні програла....


Национальная идея - это хорошо, и мы все верим, но предыдущее, в фактах - не увязывается с Вашими хотелками. "Перемоги" - не может быть без восстановления Армии, промышленности, экономики, населения, территории....
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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