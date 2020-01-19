Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, госсекретарь США Майк Помпео прибыли в Берлин (Германия) на конференцию по урегулированию конфликта в Ливии в воскресенье, 19 января.
Ливия - это нефть и рабы для Западной Европы. Вы делаете фундаментальные ошибки! 1. РФ Законодательно заявила о непризнании международного Права. 2. "Донбасс" - раздавили в 2011 году под областным ПФ - со смертными случаями -? На Донбассе никогда не действовали Законы Государства Украина - действовали "ведомственные понятия", что перебрал на себя экономический криминал. 3. Надежды на "Майдан" - были задушены из-вне с участием своих продажных ... 4. Вместо восстановления Украины - форсируется насильственное три "Дэ". 5. Я не зря загружал ветку - Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения? - ликвидировано всё, на что могло опираться Государство для его восстановления. Сейчас уничтожается цивилизация в Днепре, Запорожье, Харькове, Мариуполе, Львове,..... - При чём под самым благовидным предлогом "грабь награбленное" - я подчеркну не национализация и восстановление а уничтожение.
Украины на сегодня не Существует! Территории, науки, культуры, промышленности, экономики, населения, оборонки, валюты, ..... - того, с чем считаются на международном уровне и что является определяющим слова "Государство".
budivelnik написав:Невже ти не розумієш Росія в Україні програла....
Национальная идея - это хорошо, и мы все верим, но предыдущее, в фактах - не увязывается с Вашими хотелками. "Перемоги" - не может быть без восстановления Армии, промышленности, экономики, населения, территории....
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.