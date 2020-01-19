Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Нагнітає. Путя плавно йде на заслужений відпочинок. Україна йому не по зубах, навіть Білорусь, і він це розуміє. В самій Раші нарастають проблеми з економікою, демографією, лояльністю, особистий рейтинг падає. Пізній Совок часів бровастого.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Нагнітає. Путя плавно йде на заслужений відпочинок. Україна йому не по зубах, навіть Білорусь, і він це розуміє. В самій Раші нарастають проблеми з економікою, демографією, лояльністю, особистий рейтинг падає. Пізній Совок часів бровастого.
да хз.... проблемы внутри раши ему, практически, побоку, с голоду ж не дохнут и баксов кучу в казну наскирдовал, в отличии от позднего совка. тут не с поздним совком , а со сталиным больше аналогий, имхо.
19yuriy91 написав:да хз.... проблемы внутри раши ему, практически, побоку, с голоду ж не дохнут и баксов кучу в казну наскирдовал, в отличии от позднего совка. тут не с поздним совком , а со сталиным больше аналогий, имхо.
Ну бакси так, цементують, але і санкції давлять, не дають розвиватись, посилюють відставання. Навіть сибірська халява колись закінчиться. Вони навіть Білорусь вже не можуть дотувати.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Нагнітає. Путя плавно йде на заслужений відпочинок. Україна йому не по зубах, навіть Білорусь, і він це розуміє. В самій Раші нарастають проблеми з економікою, демографією, лояльністю, особистий рейтинг падає. Пізній Совок часів бровастого.
О, да проблемы стремительно нарастают - ЗВР уже 557 млрд. долларов при денежной базе, эквивалентной 220 млрд., ВВП по ППС в 20-ом превысит 4,5 трлн. долларов, да и с демографией.... - при наличном населении в 160 млн. за 2019-ый умерло коло 1,8 млн. россиян (для сравнения на Украине при наличном населении в 32+ млн. умерло почти 600 тыс.)Опять же на обслуживание госдолга и выплаты по его телу ушло 3,8 трлн. рублей (3,5% ВВП) против 464 млрд. грн на Украине (11%). А рейтинг Путина - и не растет и не падает, реально он никогда не превышал 40%, падая до 30, вот и сейчас находится в этих же пределах. Просто, пришло время, и убрали совершенно не популярного местоблюстителя, заменив его технократом, которому и доверят контроль за резко возрастающими (едва ли не на 800 млрд. в год) соцвыплатами населению.
Волгарь написав:О, да проблемы стремительно нарастают - ЗВР уже 557 млрд. долларов при денежной базе, эквивалентной 220 млрд., ВВП по ППС в 20-ом превысит 4,5 трлн. долларов, да и с демографией.... - при наличном населении в 160 млн. за 2019-ый умерло коло 1,8 млн. россиян (для сравнения на Украине при наличном населении в 32+ млн. умерло почти 600 тыс.)Опять же на обслуживание госдолга и выплаты по его телу ушло 3,8 трлн. рублей (3,5% ВВП) против 464 млрд. грн на Украине (11%). А рейтинг Путина - и не растет и не падает, реально он никогда не превышал 40%, падая до 30, вот и сейчас находится в этих же пределах. Просто, пришло время, и убрали совершенно не популярного местоблюстителя, заменив его технократом, которому и доверят контроль за резко возрастающими (едва ли не на 800 млрд. в год) соцвыплатами населению.
Раша завжди була, є, і буде сировинним придатком Заходу. Поки сировина не закінчиться. Така ваша доля. Добре, що вже не наша.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Нагнітає. Путя плавно йде на заслужений відпочинок. Україна йому не по зубах, навіть Білорусь, і він це розуміє. В самій Раші нарастають проблеми з економікою, демографією, лояльністю, особистий рейтинг падає. Пізній Совок часів бровастого.
Чем-то Гордона напоминает. Своей манерой подачи информации. Тот тоже с умным видом строил из себя знающего, информированного, радеющего и т.д., а в итоге -- самопиар.
Но дело в том, что проблемы сейчас везде и у всех. И корень их в тупиковом реванше консерваторов, торможении глобализации.
В такой!!! обстановке произойти может всё что-угодно, учудить может кто-либо что-угодно.
Не по зубам ... но это разве гарантия от иррациональных решений? Если к тому же важен ещё и не результат, а сам процесс (войны)?
Войны-то, собственно, и являются следствием кризисов. Чем хреновее, тем больше их вероятность.
Самое плохое это то, что Украина для рашки самый удобный противник... В плане того, что сама на себя без проблем накладывает ограничения.
З.Ы. ещё раз -- от кого и почему засекречены до сих пор 150 часов переговоров наших керивныкив с рашкинскими во время захвата Крыма?
Если уж иранцы!!! договариваются!!! о спектакле!!! с янки!!!, то что уж о наших и рашенских-то говорить...
Проще: если для пересичных, несущих материальные и жизненные потери, война вполне реально происходит, то чудаки из власти играют, играются. В том числе и интересами страны.