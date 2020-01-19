Додано: Пон 20 січ, 2020 09:42

lapay написав: 19yuriy91 написав: ещё немного соловья )))

Закулисная сторона российско-украинских отношений

https://www.youtube.com/watch?v=d9l_wJdheCE ещё немного соловья )))Закулисная сторона российско-украинских отношений

Нагнітає. Путя плавно йде на заслужений відпочинок. Україна йому не по зубах, навіть Білорусь, і він це розуміє. В самій Раші нарастають проблеми з економікою, демографією, лояльністю, особистий рейтинг падає. Пізній Совок часів бровастого. Нагнітає. Путя плавно йде на заслужений відпочинок. Україна йому не по зубах, навіть Білорусь, і він це розуміє. В самій Раші нарастають проблеми з економікою, демографією, лояльністю, особистий рейтинг падає. Пізній Совок часів бровастого.

Чем-то Гордона напоминает.Своей манерой подачи информации.Тот тоже с умным видом строил из себя знающего, информированного, радеющего и т.д., а в итоге -- самопиар.Но дело в том, что проблемы сейчас везде и у всех.И корень их в тупиковом реванше консерваторов, торможении глобализации.В такой!!! обстановке произойти может всё что-угодно, учудить может кто-либо что-угодно.Не по зубам ... но это разве гарантия от иррациональных решений?Если к тому же важен ещё и не результат, а сам процесс (войны)?Войны-то, собственно, и являются следствием кризисов.Чем хреновее, тем больше их вероятность.Самое плохое это то, что Украина для рашки самый удобный противник...В плане того, что сама на себя без проблем накладывает ограничения.З.Ы. ещё раз -- от кого и почему засекречены до сих пор 150 часов переговоров наших керивныкив с рашкинскими во время захвата Крыма?Если уж иранцы!!! договариваются!!! о спектакле!!! с янки!!!, то что уж о наших и рашенских-то говорить...Проще: если для пересичных, несущих материальные и жизненные потери, война вполне реально происходит, то чудаки из власти играют, играются.В том числе и интересами страны.