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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 20 січ, 2020 09:52
detroytred
З.Ы. ещё раз -- от кого и почему засекречены до сих пор 150 часов переговоров наших керивныкив с рашкинскими во время захвата Крыма?
Там обязаны были быть консультации с США, с ЕС и пр.
Видимо, НАТО принял политику невмешательства, на тот момент.
Иначе, молчание альянса в первые дни захвата, не объяснить.
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Додано: Пон 20 січ, 2020 10:03
lapay написав: Волгарь написав:
О, да проблемы стремительно нарастают - ЗВР уже 557 млрд. долларов при денежной базе, эквивалентной 220 млрд., ВВП по ППС в 20-ом превысит 4,5 трлн. долларов, да и с демографией.... - при наличном населении в 160 млн. за 2019-ый умерло коло 1,8 млн. россиян (для сравнения на Украине при наличном населении в 32+ млн. умерло почти 600 тыс.)Опять же на обслуживание госдолга и выплаты по его телу ушло 3,8 трлн. рублей (3,5% ВВП) против 464 млрд. грн на Украине (11%).
А рейтинг Путина - и не растет и не падает, реально он никогда не превышал 40%, падая до 30, вот и сейчас находится в этих же пределах. Просто, пришло время, и убрали совершенно не популярного местоблюстителя, заменив его технократом, которому и доверят контроль за резко возрастающими (едва ли не на 800 млрд. в год) соцвыплатами населению.
Раша завжди була, є, і буде сировинним придатком Заходу. Поки сировина не закінчиться. Така ваша доля. Добре, що вже не наша.
Как это не наша?
Если честно и прямо, то по сути мы сами движемся не к космическим технологиям, а к тому, чтобы из придатка рашки стать придатком запада.
И ничего в этом ужасного нет.
Это выгоднее.
Быть придатком напрямую, чем через посредника рашку.
Тем более, что рашка сама пытается в условиях конкуренции и попытке сохранения своих элит у власти остаться придатком запада))
У нас помимо земли-зерна, леса, метала разве что есть специфический ресурс - рабочая сила. И от факта того, как (точнее где)) его использовали, никуда не деться.
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Додано: Пон 20 січ, 2020 10:11
detroytred
И ничего в этом ужасного нет.
Это выгоднее.
Быть придатком напрямую, через посредника рашку.
Пускай эта Рашка сама будет придатком.
Украина, либо будет строить Сильную экономику, нормальные законы, образование, медобслуживание, либо молодёжь вся уедет на Запад, за законами и работой.
Я не хочу жить в сырьевом придатке! Бесперспективно.
Никакие коммуняки, нас не заставят быть рабами!
Востаннє редагувалось Replay
в Пон 20 січ, 2020 10:14, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 20 січ, 2020 10:12
lapay написав: Волгарь написав:
О, да проблемы стремительно нарастают - ЗВР уже 557 млрд. долларов при денежной базе, эквивалентной 220 млрд., ВВП по ППС в 20-ом превысит 4,5 трлн. долларов, да и с демографией.... - при наличном населении в 160 млн. за 2019-ый умерло коло 1,8 млн. россиян (для сравнения на Украине при наличном населении в 32+ млн. умерло почти 600 тыс.)Опять же на обслуживание госдолга и выплаты по его телу ушло 3,8 трлн. рублей (3,5% ВВП) против 464 млрд. грн на Украине (11%).
Раша завжди була, є, і буде сировинним придатком Заходу. Поки сировина не закінчиться. Така ваша доля. Добре, що вже не наша.
Пока выглядит так, что это мы опережающими темпами становимся сырьевым придатком, хотя Бог и не дал нам много газа и нефти.
Подавляющая часть экспорта непереработанные зерно, подсолнечник, руда, металл примитивной обработки. Стратегия развития прозводств с высокой добавленной стоимостью отсутствует в пустых головах руководства.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Пон 20 січ, 2020 10:15
Replay написав:detroytred
И ничего в этом ужасного нет.
Это выгоднее.
Быть придатком напрямую, через посредника рашку.
Пускай эта Рашка сама будет придатком.
Украина, либо будет строить Сильную экономику, нормальные законы, образование, медобслуживание, либо молодёжь вся уедет на Запад, за законами и работой.
Так кто ж против хлеба с маслом?!
Естественно лучше самим быть технологичными.
Но пока по факту -- только хлеб.
Решение же принимает не пересичный, а властьимущий, жующий с маслом да с икоркой.
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Додано: Пон 20 січ, 2020 10:18
detroytred написав:
Если честно и прямо, то по сути мы сами движемся не к космическим технологиям, а к тому, чтобы из придатка рашки стать придатком запада.
И ничего в этом ужасного нет.
Это выгоднее.
Быть придатком напрямую, чем через посредника рашку.
Тем более, что рашка сама пытается в условиях конкуренции и попытке сохранения своих элит у власти остаться придатком запада))
У нас помимо земли-зерна, леса, метала разве что есть специфический ресурс - рабочая сила. И от факта того, как (точнее где)) его использовали, никуда не деться.
Наша структура експорта не змінювалась, до агресії Раші - третина туди, решта на Захід. Зараз туди і звідти зменшились. Рабсила, та що їде на Захід, тут, фактично, не потрібна була. Економіка цього і не побачила. Тут все одно немає технологічних робочих місць, з високою зарплатнею, для неї.
Якщо Зеля не прискорить шлях в ЄС, який почав Порох, то нічого і не змінется. Інвестицій не буде.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Пон 20 січ, 2020 10:19
freeze
Пока выглядит так, что это мы опережающими темпами становимся сырьевым придатком, хотя Бог и не дал нам много газа и нефти.
Подавляющая часть экспорта непереработанные зерно, подсолнечник, руда, металл примитивной обработки. Стратегия развития прозводств с высокой добавленной стоимостью отсутствует в пустых головах руководства.
Говорят, это политика януковоща-кучмы даёт плоды.
Это они, устроили приватизацию стратегических предприятий, разрушили науку и образование! Когда Рашка напала на Украину, только добровольцы смогли спасти страну.
Кучма и януковощ, разворовали армию, вывезли в рашку миллиарды долларов и золота!
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Додано: Пон 20 січ, 2020 10:21
freeze написав:
Пока выглядит так, что это мы опережающими темпами становимся сырьевым придатком, хотя Бог и не дал нам много газа и нефти.
Подавляющая часть экспорта непереработанные зерно, подсолнечник, руда, металл примитивной обработки. Стратегия развития прозводств с высокой добавленной стоимостью отсутствует в пустых головах руководства.
Не треба ля-ля. Наш експорт в ЄС покращує, з кожним роком, свою структуру, в бік збільшення доданої вартості. Правда, зі швидкістю равлика, але швидко буває тільки на передвиборчих плакатах.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Пон 20 січ, 2020 10:21
Replay написав:
Я не хочу жить в сырьевом придатке!
Так а где Вы живёте?
Кто же из пересичных хочет-то?))
Речь не о желаниях.
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Додано: Пон 20 січ, 2020 10:25
lapay написав: detroytred написав:
Если честно и прямо, то по сути мы сами движемся не к космическим технологиям, а к тому, чтобы из придатка рашки стать придатком запада.
И ничего в этом ужасного нет.
Это выгоднее.
Быть придатком напрямую, чем через посредника рашку.
Тем более, что рашка сама пытается в условиях конкуренции и попытке сохранения своих элит у власти остаться придатком запада))
У нас помимо земли-зерна, леса, метала разве что есть специфический ресурс - рабочая сила. И от факта того, как (точнее где)) его использовали, никуда не деться.
Наша структура експорта не змінювалась, до агресії Раші - третина туди, решта на Захід. Зараз туди і звідти зменшились. Рабсила, та що їде на Захід, тут, фактично, не потрібна була. Економіка цього і не побачила. Тут все одно немає технологічних робочих місць, з високою зарплатнею, для неї.
Якщо Зеля не прискорить шлях в ЄС, який почав Порох, то нічого і не змінется. Інвестицій не буде.
От с Вами интересно)) вести диалог.
Зачем Вы приводите очевидное.
Но не связанное с сутью?
О том и речь, что не капитал приехал к нашей рабсиле, а она поехала .. к нему на запад.
Будивельник тут сколько страниц исписал о том, как мы работали на рашку.
Востаннє редагувалось detroytred
в Пон 20 січ, 2020 10:27, всього редагувалось 1 раз.
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