Волгарь написав:

О, да проблемы стремительно нарастают - ЗВР уже 557 млрд. долларов при денежной базе, эквивалентной 220 млрд., ВВП по ППС в 20-ом превысит 4,5 трлн. долларов, да и с демографией.... - при наличном населении в 160 млн. за 2019-ый умерло коло 1,8 млн. россиян (для сравнения на Украине при наличном населении в 32+ млн. умерло почти 600 тыс.)Опять же на обслуживание госдолга и выплаты по его телу ушло 3,8 трлн. рублей (3,5% ВВП) против 464 млрд. грн на Украине (11%).А рейтинг Путина - и не растет и не падает, реально он никогда не превышал 40%, падая до 30, вот и сейчас находится в этих же пределах. Просто, пришло время, и убрали совершенно не популярного местоблюстителя, заменив его технократом, которому и доверят контроль за резко возрастающими (едва ли не на 800 млрд. в год) соцвыплатами населению.