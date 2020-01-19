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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 20 січ, 2020 10:26
lapay
Рабсила, та що їде на Захід, тут, фактично, не потрібна була.
Поддержу!
Из Украины, уезжают те, кто здесь не нужен.
Например, уехал доктор онколог, два программиста...электрик, сварщики.
Настоящие Специалисты, политики, реформаторы, всегда найдут высокооплачиваемую работу в Украине!
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Додано: Пон 20 січ, 2020 10:29
lapay написав: Волгарь написав:
О, да проблемы стремительно нарастают - ЗВР уже 557 млрд. долларов при денежной базе, эквивалентной 220 млрд., ВВП по ППС в 20-ом превысит 4,5 трлн. долларов, да и с демографией.... - при наличном населении в 160 млн. за 2019-ый умерло коло 1,8 млн. россиян (для сравнения на Украине при наличном населении в 32+ млн. умерло почти 600 тыс.)Опять же на обслуживание госдолга и выплаты по его телу ушло 3,8 трлн. рублей (3,5% ВВП) против 464 млрд. грн на Украине (11%).
А рейтинг Путина - и не растет и не падает, реально он никогда не превышал 40%, падая до 30, вот и сейчас находится в этих же пределах. Просто, пришло время, и убрали совершенно не популярного местоблюстителя, заменив его технократом, которому и доверят контроль за резко возрастающими (едва ли не на 800 млрд. в год) соцвыплатами населению.
Раша завжди була, є, і буде сировинним придатком Заходу. Поки сировина не закінчиться. Така ваша доля. Добре, що вже не наша.
Точно - типичный сырьевой придаток. При этом, единственная страна в мире, осуществляющая пилотируемые полеты в космос, создавшая радары, обнулившие стелс-технологии, гиперзвуковые крылатые ракеты с КВО в 1-2 м, авиадвигатели с управляемым вектором тяги, планирующие боеголовки МБР ( в которых вторая буква в названии по этой причине уже лишняя), компактный ядерный реактор и действующие боевые лазеры. Верхняя Вольта, короче.
В которой смертность населения сократилась на 1/3, перступность почти на 40%, а продолжительность жизни выросла на 1/10 за 13 лет последних лет, детская смертность на 1/5, в материнская ВТРОЕ ниже, чем в светоче демократии и сияющем городе на холме
. Где в отличии от высокоцивилизованной Европы, вкоторой собственным жильем владеют едва ли 50% населения, таковых почти 93%, а у 2/3 горожан есть загородный дом с участком земли, что в высокотехнологичных цивилизациях - удел миллионеров.
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Волгарь
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Додано: Пон 20 січ, 2020 10:31
Фактично не потрiбна)))
Вот в этом огромная разница в последствиях.
Есть избыточная рабсила, например, в Китае и Украине.
В первом случае капитал поехал к рабсиле, в рынок.
В другом - рабсила к капиталу на запад.
Огромная разница для местного рынка.
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Додано: Пон 20 січ, 2020 10:33
detroytred написав: Replay написав:
Я не хочу жить в сырьевом придатке!
Так а где Вы живёте?
Кто же из пересичных хочет-то?))
Речь не о желаниях.
Так переважна більшість і не задумується . А той , хто не просто задумується , а повинен чи міг би щось в цьому напрямку робити - навряд чи на форумах таких щось читає ...
Для високотехнологічних інвестицій я , наприклад , не бачу можливостей взагалі . Це повинні бути або великі ( що взагалі нереально ) , або багато дрібних підприємств . Багато дрібних в яких областях промисловості ? З високою доданою вартістю . Та ще й які б реально працювали на зовнішній ринок . Крім якихось - як зараз кажуть ІТ - більше нічого не можу уявити - але якось там вони і так ніби-то є , а щоб ще раптом стало в рази більше ... ??? З якого дива ? Біологія чи щось таке - не видно взагалі ...
нано технології - смішно - РФ показала - а у неї все-таки можливостей набагато більше .
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Додано: Пон 20 січ, 2020 10:35
А ви не помітили - останнім часом Волгарь скочується до непомірного "восхваляння" власної країни ? Враження таке , що таки інша людина просто ... Ну і стилістика змінилася . В очі кидається просто ...
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Додано: Пон 20 січ, 2020 10:39
detroytred написав:
Фактично не потрiбна)))
Вот в этом огромная разница в последствиях.
Есть избыточная рабсила, например, в Китае и Украине.
В первом случае капитал поехал к рабсиле, в рынок.
В другом - рабсила к капиталу на запад.
Огромная разница для местного рынка.
Є приклад родича, який тут гарував на двох роботах, за 10к гривень, а у Франції отримує 1,5к євро. Бувший хазяїн запрошує назад, підняв зарплату, бо поставив нові станки, але поки що він не хоче.
Піднімє, бувший хазяїн, зарплату до 1к євро, експортуючи меблі в ЄС, і він повернеться. Процес іде, в цьому напрямку, і не тільки в цьому конкретному випадку, а по всій країні.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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lapay
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