Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5261526252635264 Додано: Пон 20 січ, 2020 10:26 lapay Рабсила, та що їде на Захід, тут, фактично, не потрібна була.

Поддержу!

Из Украины, уезжают те, кто здесь не нужен.

Например, уехал доктор онколог, два программиста...электрик, сварщики.

Настоящие Специалисты, политики, реформаторы, всегда найдут высокооплачиваемую работу в Украине! Поддержу!Из Украины, уезжают те, кто здесь не нужен.Например, уехал доктор онколог, два программиста...электрик, сварщики.Настоящие Специалисты, политики, реформаторы, всегда найдут высокооплачиваемую работу в Украине! Replay

Повідомлень: 1784 З нами з: 20.06.08 Подякував: 121 раз. Подякували: 436 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 січ, 2020 10:29 lapay написав: Волгарь написав: О, да проблемы стремительно нарастают - ЗВР уже 557 млрд. долларов при денежной базе, эквивалентной 220 млрд., ВВП по ППС в 20-ом превысит 4,5 трлн. долларов, да и с демографией.... - при наличном населении в 160 млн. за 2019-ый умерло коло 1,8 млн. россиян (для сравнения на Украине при наличном населении в 32+ млн. умерло почти 600 тыс.)Опять же на обслуживание госдолга и выплаты по его телу ушло 3,8 трлн. рублей (3,5% ВВП) против 464 млрд. грн на Украине (11%).

А рейтинг Путина - и не растет и не падает, реально он никогда не превышал 40%, падая до 30, вот и сейчас находится в этих же пределах. Просто, пришло время, и убрали совершенно не популярного местоблюстителя, заменив его технократом, которому и доверят контроль за резко возрастающими (едва ли не на 800 млрд. в год) соцвыплатами населению. О, да проблемы стремительно нарастают - ЗВР уже 557 млрд. долларов при денежной базе, эквивалентной 220 млрд., ВВП по ППС в 20-ом превысит 4,5 трлн. долларов, да и с демографией.... - при наличном населении в 160 млн. за 2019-ый умерло коло 1,8 млн. россиян (для сравнения на Украине при наличном населении в 32+ млн. умерло почти 600 тыс.)Опять же на обслуживание госдолга и выплаты по его телу ушло 3,8 трлн. рублей (3,5% ВВП) против 464 млрд. грн на Украине (11%).А рейтинг Путина - и не растет и не падает, реально он никогда не превышал 40%, падая до 30, вот и сейчас находится в этих же пределах. Просто, пришло время, и убрали совершенно не популярного местоблюстителя, заменив его технократом, которому и доверят контроль за резко возрастающими (едва ли не на 800 млрд. в год) соцвыплатами населению.

Раша завжди була, є, і буде сировинним придатком Заходу. Поки сировина не закінчиться. Така ваша доля. Добре, що вже не наша. Раша завжди була, є, і буде сировинним придатком Заходу. Поки сировина не закінчиться. Така ваша доля. Добре, що вже не наша.

Точно - типичный сырьевой придаток. При этом, единственная страна в мире, осуществляющая пилотируемые полеты в космос, создавшая радары, обнулившие стелс-технологии, гиперзвуковые крылатые ракеты с КВО в 1-2 м, авиадвигатели с управляемым вектором тяги, планирующие боеголовки МБР ( в которых вторая буква в названии по этой причине уже лишняя), компактный ядерный реактор и действующие боевые лазеры. Верхняя Вольта, короче.

В которой смертность населения сократилась на 1/3, перступность почти на 40%, а продолжительность жизни выросла на 1/10 за 13 лет последних лет, детская смертность на 1/5, в материнская ВТРОЕ ниже, чем в светоче демократии и сияющем городе на холме . Где в отличии от высокоцивилизованной Европы, вкоторой собственным жильем владеют едва ли 50% населения, таковых почти 93%, а у 2/3 горожан есть загородный дом с участком земли, что в высокотехнологичных цивилизациях - удел миллионеров. Точно - типичный сырьевой придаток. При этом, единственная страна в мире, осуществляющая пилотируемые полеты в космос, создавшая радары, обнулившие стелс-технологии, гиперзвуковые крылатые ракеты с КВО в 1-2 м, авиадвигатели с управляемым вектором тяги, планирующие боеголовки МБР ( в которых вторая буква в названии по этой причине уже лишняя), компактный ядерный реактор и действующие боевые лазеры. Верхняя Вольта, короче.В которой смертность населения сократилась на 1/3, перступность почти на 40%, а продолжительность жизни выросла на 1/10 за 13 лет последних лет, детская смертность на 1/5, в материнская ВТРОЕ ниже, чем в светоче демократии и. Где в отличии от высокоцивилизованной Европы, вкоторой собственным жильем владеют едва ли 50% населения, таковых почти 93%, а у 2/3 горожан есть загородный дом с участком земли, что в высокотехнологичных цивилизациях - удел миллионеров. Волгарь Повідомлень: 7460 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 768 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 січ, 2020 10:31 Фактично не потрiбна)))



Вот в этом огромная разница в последствиях.

Есть избыточная рабсила, например, в Китае и Украине.

В первом случае капитал поехал к рабсиле, в рынок.

В другом - рабсила к капиталу на запад.





Огромная разница для местного рынка. detroytred

Повідомлень: 22921 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 січ, 2020 10:33 detroytred написав: Replay написав:

Я не хочу жить в сырьевом придатке! Я не хочу жить в сырьевом придатке!

Так а где Вы живёте?



Кто же из пересичных хочет-то?))

Речь не о желаниях. Так а где Вы живёте?Кто же из пересичных хочет-то?))Речь не о желаниях.



Так переважна більшість і не задумується . А той , хто не просто задумується , а повинен чи міг би щось в цьому напрямку робити - навряд чи на форумах таких щось читає ...

Для високотехнологічних інвестицій я , наприклад , не бачу можливостей взагалі . Це повинні бути або великі ( що взагалі нереально ) , або багато дрібних підприємств . Багато дрібних в яких областях промисловості ? З високою доданою вартістю . Та ще й які б реально працювали на зовнішній ринок . Крім якихось - як зараз кажуть ІТ - більше нічого не можу уявити - але якось там вони і так ніби-то є , а щоб ще раптом стало в рази більше ... ??? З якого дива ? Біологія чи щось таке - не видно взагалі ...

нано технології - смішно - РФ показала - а у неї все-таки можливостей набагато більше . Так переважна більшість і не задумується . А той , хто не просто задумується , а повинен чи міг би щось в цьому напрямку робити - навряд чи на форумах таких щось читає ...Для високотехнологічних інвестицій я , наприклад , не бачу можливостей взагалі . Це повинні бути або великі ( що взагалі нереально ) , або багато дрібних підприємств . Багато дрібних в яких областях промисловості ? З високою доданою вартістю . Та ще й які б реально працювали на зовнішній ринок . Крім якихось - як зараз кажуть ІТ - більше нічого не можу уявити - але якось там вони і так ніби-то є , а щоб ще раптом стало в рази більше ... ??? З якого дива ? Біологія чи щось таке - не видно взагалі ...нано технології - смішно - РФ показала - а у неї все-таки можливостей набагато більше . Puente Повідомлень: 2386 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 301 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 січ, 2020 10:35 Re: Політичні дискусії А ви не помітили - останнім часом Волгарь скочується до непомірного "восхваляння" власної країни ? Враження таке , що таки інша людина просто ... Ну і стилістика змінилася . В очі кидається просто ... Puente Повідомлень: 2386 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 301 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 січ, 2020 10:39 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Фактично не потрiбна)))



Вот в этом огромная разница в последствиях.

Есть избыточная рабсила, например, в Китае и Украине.

В первом случае капитал поехал к рабсиле, в рынок.

В другом - рабсила к капиталу на запад.





Огромная разница для местного рынка. Фактично не потрiбна)))Вот в этом огромная разница в последствиях.Есть избыточная рабсила, например, в Китае и Украине.В первом случае капитал поехал к рабсиле, в рынок.В другом - рабсила к капиталу на запад.Огромная разница для местного рынка.

Є приклад родича, який тут гарував на двох роботах, за 10к гривень, а у Франції отримує 1,5к євро. Бувший хазяїн запрошує назад, підняв зарплату, бо поставив нові станки, але поки що він не хоче.

Піднімє, бувший хазяїн, зарплату до 1к євро, експортуючи меблі в ЄС, і він повернеться. Процес іде, в цьому напрямку, і не тільки в цьому конкретному випадку, а по всій країні. Є приклад родича, який тут гарував на двох роботах, за 10к гривень, а у Франції отримує 1,5к євро. Бувший хазяїн запрошує назад, підняв зарплату, бо поставив нові станки, але поки що він не хоче.Піднімє, бувший хазяїн, зарплату до 1к євро, експортуючи меблі в ЄС, і він повернеться. Процес іде, в цьому напрямку, і не тільки в цьому конкретному випадку, а по всій країні. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9652 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1093 раз. Подякували: 1212 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5261526252635264 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: lapay Replay і 2 гостейМодератори: ТупУм