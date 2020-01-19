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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 20 січ, 2020 10:56
Puente
Так переважна більшість і не задумується . А той , хто не просто задумується , а повинен чи міг би щось в цьому напрямку робити - навряд чи на форумах таких щось читає ...
Ну почему же?
Коллега, с ним вместе учились, разработал «устройство», реально революционное в своей области.
Пробовал наладить производство, комплектующие Китай, рынок сбыта ЕС, не выгодно.
Отослал немцам материалы, уезжал в Германию, там заинтересовались...
У нас не выгодно быть «не сырьевым придатком.»
Вертикаль построена, в которой Прибылью, управляет Система, распределяющая всё.
Вот не дали откат Шкодовцы и им не дали нормальные налоги, Шкода строит завод в Румынии а не в Украине!
Вполне логично.
Понимаете, что происходит?
Пролетарское общество у нас.
Если ты нищий лентяй, получишь Субсидию.
Если ты дашь откат власти, получишь льготы.
Иначе, никак.
Богатым в нашей Матрице, может быть только Верхушка.
Поэтому, уезжают лучшие, на самом деле.
Свободолюбивые, предприимчивые.
Остаются...Швондеры и Шариковы...
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Додано: Пон 20 січ, 2020 11:00
lapay
Так *повiльно* -- это и есть огромный негаразд.
В условиях конкуренции, перепроизводства тот, у которого йде повiльно обречён лишь на выживание.
К тому же ресурсы имеют тенденцию к исчерпанию. Особенно рабочей силы.
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Додано: Пон 20 січ, 2020 11:08
lapay написав: freeze написав:
Посмотрел 2013 и 2018 год структуру экспорта и не пронаблюдал Вашего утверждения об изменении структуры экспорта в пользу увеличения продукции с бОльшей добавленной стоимостью. Надо будет на досуге посмотреть тенденцию последних трёх лет.
В 2013 ми в РФ експортували машини. ЄС взяв тому, що є зрадофільска теза про Асоціацію, яка зробила нас сировинним придатком. Не зробила, навпаки, ми покращили показники експорта в ЄС.
Я извиняюсь, но сомневаюсь, что покращення показникiв было таковым, что изменилось качество -- поднялись с уровня сырьевой страны.
Суть же не в просто покращеннi показникiв.
А в том насколько покращились.
Привело ли это к изменению качества до нового уровня.
Нызенко-нызенько))
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Додано: Пон 20 січ, 2020 11:09
Puente написав:
Зарплата росте дуже слабо - та ще й немає кому працювати - старі фахівці таки старі - виходять на пенсію , трохи молодші - не можуть сучасне обладнання нормально освоїти ( реально треба робітників з достатньо високою освітою та досвідом - фактично інженерів ) - а вчити і вирощувати нових власник не хоче - бо боїться , що навчаться - і зразу втечуть ... Замкнене коло якесь ... Але щось складається враження - що все-таки всі проблеми у нас починаються саме з бізнесменів - капіталістів ...
Бізнесменів теж можна зрозуміти. Балканські футбольні клуби виживали по схемі торгівлі людьми - навчали молодь, яку потім продавали на Захід. Можливо, така схема могла б працювати і в нас, щоб зменшити ризик бізнеса по витратам на навчання. Хоча і не знаю, чи можливо, наразі, реалізувати таку схему.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Пон 20 січ, 2020 11:09
Replay
Тю - так насправді Ви ж самі підтверджуєте мою думку - ті , від кого залежить створення підприємств , які б нарощували додану вартість - в цьому не зацікавлені . А хто у нас може якось на щось впливати - переважно - крупний капітал .
Стартапів у нас поки вистачає - але вони всі майже 100 % рано чи пізно ( частіше - рано , часом - після певної капіталізації ) - переходять в розвинені і багаті країни ... Але це все - назова ланка бізнес-процесів . А таким людям простіше переїхати чи продати , ніж намагатися щось тут міняти . А Захід в цьому зацікавлений . Чому наш великий капітал не розуміє - що скоро у них закінчаться ресурси - не розумію ... І далі у них почнуться проблеми ...
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Додано: Пон 20 січ, 2020 11:16
detroytred написав:
Я извиняюсь, но сомневаюсь, что покращення показникiв было таковым, что изменилось качество -- поднялись с уровня сырьевой страны.
Суть же не в просто покращеннi показникiв.
А в том насколько покращились.
Привело ли это к изменению качества до нового уровня.
Щоб підняти якість, на новий рівень, треба вписатись у виробничі ланцюги ЄС, як це зробили наші західні сусіди. Для цього треба інтегруватись в західне правове поле, бо загроза коломойських і вовків відлякує інвесторів.
Порошенко не тільки махав руками, але й почав судову реформу, підписав Асоціацію. Що там Зеля казав на НР - що не важливо, яка назва вулиці? Ну от і інвесторам не важливо, що "перестали стріляти", їм важливі комфортні умови для бізнесу.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Пон 20 січ, 2020 11:19
lapay написав: Puente написав:
Зарплата росте дуже слабо - та ще й немає кому працювати - старі фахівці таки старі - виходять на пенсію , трохи молодші - не можуть сучасне обладнання нормально освоїти ( реально треба робітників з достатньо високою освітою та досвідом - фактично інженерів ) - а вчити і вирощувати нових власник не хоче - бо боїться , що навчаться - і зразу втечуть ... Замкнене коло якесь ... Але щось складається враження - що все-таки всі проблеми у нас починаються саме з бізнесменів - капіталістів ...
Бізнесменів теж можна зрозуміти. Балканські футбольні клуби виживали по схемі торгівлі людьми - навчали молодь, яку потім продавали на Захід. Можливо, така схема могла б працювати і в нас, щоб зменшити ризик бізнеса по витратам на навчання. Хоча і не знаю, чи можливо, наразі, реалізувати таку схему.
Це - до речі , насправді дуже цікава і перспективна могла б бути бізнес-модель . Трохи затратна - але перспективна . Такий собі навчальний хаб - бо зараз у нас і поки є таке - але без будь-якого бізнесового прибутку для тих , хто вчить . Студенти ще й часто думають - та нафіг нам те все , чому навчають , не розуміючи - що це база така - на основі якої і далі вже вони самі ростуть ... Студентська освітня бізнес-піраміда ... Спочатку кабальні умови , далі ринок фахівців - але не індивідуальний , як зараз - а через освітні заклади ...
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Додано: Пон 20 січ, 2020 11:27
Puente написав:
А ви не помітили - останнім часом Волгарь скочується до непомірного "восхваляння" власної країни ? Враження таке , що таки інша людина просто ... Ну і стилістика змінилася . В очі кидається просто ...
Для объективности - а что ему остается-то?))
Начнёт касаться Украины -- так: чего лезешь?
Начнёт об отвлеченном -- так: забалтываешь, уводишь в сторону.
Вот и остаётся, когда затронут (естественно что негативно) рашку, реагировать -- показывать, что не так, что всё намного лучше.
Ахент он, не агент, да хоть просто пересичный, хоть это, но с рашинским *происхождением* он в жестких рамках...
И не только наших, но и его местных, ведь он там живёт или служит (не важно).
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Додано: Пон 20 січ, 2020 11:35
lapay написав: detroytred написав:
Я извиняюсь, но сомневаюсь, что покращення показникiв было таковым, что изменилось качество -- поднялись с уровня сырьевой страны.
Суть же не в просто покращеннi показникiв.
А в том насколько покращились.
Привело ли это к изменению качества до нового уровня.
Щоб підняти якість, на новий рівень, треба вписатись у виробничі ланцюги ЄС, як це зробили наші західні сусіди. Для цього треба інтегруватись в західне правове поле, бо загроза коломойських і вовків відлякує інвесторів.
Порошенко не тільки махав руками, але й почав судову реформу, підписав Асоціацію. Що там Зеля казав на НР - що не важливо, яка назва вулиці? Ну от і інвесторам не важливо, що "перестали стріляти", їм важливі комфортні умови для бізнесу.
Вот и я о том же постоянно.
А Вы - *покращились* и всё.
Кстати, опять в том же ключе (просто покращились) - почав судов реформу.
Не почав, а изобразил початок судовой реформы.
Вот и инвесторам не цикава мова, вира, а важны условия.
Просто повернуться в сторону реформ, Европы, инвесторов -- мало.
Нужно туда идти, бежать.
А не ползти нызенько-нызенько.
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Додано: Пон 20 січ, 2020 11:42
detroytred написав:
Вот и остаётся, когда затронут (естественно что негативно) рашку, реагировать -- показывать, что не так, что всё намного лучше.
Все в сравнении познается.
Намного лучше.
С кем он сравнивает - не понятно.
Наверное с Украиной.
Да и затрагивают негативно те,
кто возможно и из родной страны надолго не выезжал.
Такие критики у нас
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