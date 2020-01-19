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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5263526452655266> Додано: Пон 20 січ, 2020 10:56 Puente Так переважна більшість і не задумується . А той , хто не просто задумується , а повинен чи міг би щось в цьому напрямку робити - навряд чи на форумах таких щось читає ...

Ну почему же?

Коллега, с ним вместе учились, разработал «устройство», реально революционное в своей области.

Пробовал наладить производство, комплектующие Китай, рынок сбыта ЕС, не выгодно.

Отослал немцам материалы, уезжал в Германию, там заинтересовались...

У нас не выгодно быть «не сырьевым придатком.»

Вертикаль построена, в которой Прибылью, управляет Система, распределяющая всё.



Вот не дали откат Шкодовцы и им не дали нормальные налоги, Шкода строит завод в Румынии а не в Украине!

Вполне логично.



Понимаете, что происходит?

Пролетарское общество у нас.

Если ты нищий лентяй, получишь Субсидию.

Если ты дашь откат власти, получишь льготы.

Иначе, никак.

Богатым в нашей Матрице, может быть только Верхушка.

Поэтому, уезжают лучшие, на самом деле.

Свободолюбивые, предприимчивые.

Остаются...Швондеры и Шариковы... Ну почему же?Коллега, с ним вместе учились, разработал «устройство», реально революционное в своей области.Пробовал наладить производство, комплектующие Китай, рынок сбыта ЕС, не выгодно.Отослал немцам материалы, уезжал в Германию, там заинтересовались...У нас не выгодно быть «не сырьевым придатком.»Вертикаль построена, в которой Прибылью, управляет Система, распределяющая всё.Вот не дали откат Шкодовцы и им не дали нормальные налоги, Шкода строит завод в Румынии а не в Украине!Вполне логично.Понимаете, что происходит?Пролетарское общество у нас.Если ты нищий лентяй, получишь Субсидию.Если ты дашь откат власти, получишь льготы.Иначе, никак.Богатым в нашей Матрице, может быть только Верхушка.Поэтому, уезжают лучшие, на самом деле.Свободолюбивые, предприимчивые.Остаются...Швондеры и Шариковы... Replay

Повідомлень: 1785 З нами з: 20.06.08 Подякував: 121 раз. Подякували: 436 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 січ, 2020 11:00 lapay

Так *повiльно* -- это и есть огромный негаразд.

В условиях конкуренции, перепроизводства тот, у которого йде повiльно обречён лишь на выживание.



К тому же ресурсы имеют тенденцию к исчерпанию. Особенно рабочей силы. detroytred

Повідомлень: 22927 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 січ, 2020 11:08 lapay написав: freeze написав: Посмотрел 2013 и 2018 год структуру экспорта и не пронаблюдал Вашего утверждения об изменении структуры экспорта в пользу увеличения продукции с бОльшей добавленной стоимостью. Надо будет на досуге посмотреть тенденцию последних трёх лет. Посмотрел 2013 и 2018 год структуру экспорта и не пронаблюдал Вашего утверждения об изменении структуры экспорта в пользу увеличения продукции с бОльшей добавленной стоимостью. Надо будет на досуге посмотреть тенденцию последних трёх лет.

В 2013 ми в РФ експортували машини. ЄС взяв тому, що є зрадофільска теза про Асоціацію, яка зробила нас сировинним придатком. Не зробила, навпаки, ми покращили показники експорта в ЄС. В 2013 ми в РФ експортували машини. ЄС взяв тому, що є зрадофільска теза про Асоціацію, яка зробила нас сировинним придатком. Не зробила, навпаки, ми покращили показники експорта в ЄС.

Я извиняюсь, но сомневаюсь, что покращення показникiв было таковым, что изменилось качество -- поднялись с уровня сырьевой страны.



Суть же не в просто покращеннi показникiв.

А в том насколько покращились.

Привело ли это к изменению качества до нового уровня.



Нызенко-нызенько)) Я извиняюсь, но сомневаюсь, что покращення показникiв было таковым, что изменилось качество -- поднялись с уровня сырьевой страны.Суть же не в просто покращеннi показникiв.А в том насколько покращились.Привело ли это к изменению качества до нового уровня.Нызенко-нызенько)) detroytred

Повідомлень: 22927 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 січ, 2020 11:09 Re: Політичні дискусії Puente написав: Зарплата росте дуже слабо - та ще й немає кому працювати - старі фахівці таки старі - виходять на пенсію , трохи молодші - не можуть сучасне обладнання нормально освоїти ( реально треба робітників з достатньо високою освітою та досвідом - фактично інженерів ) - а вчити і вирощувати нових власник не хоче - бо боїться , що навчаться - і зразу втечуть ... Замкнене коло якесь ... Але щось складається враження - що все-таки всі проблеми у нас починаються саме з бізнесменів - капіталістів ... Зарплата росте дуже слабо - та ще й немає кому працювати - старі фахівці таки старі - виходять на пенсію , трохи молодші - не можуть сучасне обладнання нормально освоїти ( реально треба робітників з достатньо високою освітою та досвідом - фактично інженерів ) - а вчити і вирощувати нових власник не хоче - бо боїться , що навчаться - і зразу втечуть ... Замкнене коло якесь ... Але щось складається враження - що все-таки всі проблеми у нас починаються саме з бізнесменів - капіталістів ...

Бізнесменів теж можна зрозуміти. Балканські футбольні клуби виживали по схемі торгівлі людьми - навчали молодь, яку потім продавали на Захід. Можливо, така схема могла б працювати і в нас, щоб зменшити ризик бізнеса по витратам на навчання. Хоча і не знаю, чи можливо, наразі, реалізувати таку схему. Бізнесменів теж можна зрозуміти. Балканські футбольні клуби виживали по схемі торгівлі людьми - навчали молодь, яку потім продавали на Захід. Можливо, така схема могла б працювати і в нас, щоб зменшити ризик бізнеса по витратам на навчання. Хоча і не знаю, чи можливо, наразі, реалізувати таку схему. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9656 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1093 раз. Подякували: 1212 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 січ, 2020 11:09 Replay

Тю - так насправді Ви ж самі підтверджуєте мою думку - ті , від кого залежить створення підприємств , які б нарощували додану вартість - в цьому не зацікавлені . А хто у нас може якось на щось впливати - переважно - крупний капітал .

Стартапів у нас поки вистачає - але вони всі майже 100 % рано чи пізно ( частіше - рано , часом - після певної капіталізації ) - переходять в розвинені і багаті країни ... Але це все - назова ланка бізнес-процесів . А таким людям простіше переїхати чи продати , ніж намагатися щось тут міняти . А Захід в цьому зацікавлений . Чому наш великий капітал не розуміє - що скоро у них закінчаться ресурси - не розумію ... І далі у них почнуться проблеми ... Puente Повідомлень: 2391 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 301 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 січ, 2020 11:16 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Я извиняюсь, но сомневаюсь, что покращення показникiв было таковым, что изменилось качество -- поднялись с уровня сырьевой страны.



Суть же не в просто покращеннi показникiв.

А в том насколько покращились.

Привело ли это к изменению качества до нового уровня. Я извиняюсь, но сомневаюсь, что покращення показникiв было таковым, что изменилось качество -- поднялись с уровня сырьевой страны.Суть же не в просто покращеннi показникiв.А в том насколько покращились.Привело ли это к изменению качества до нового уровня.

Щоб підняти якість, на новий рівень, треба вписатись у виробничі ланцюги ЄС, як це зробили наші західні сусіди. Для цього треба інтегруватись в західне правове поле, бо загроза коломойських і вовків відлякує інвесторів.

Порошенко не тільки махав руками, але й почав судову реформу, підписав Асоціацію. Що там Зеля казав на НР - що не важливо, яка назва вулиці? Ну от і інвесторам не важливо, що "перестали стріляти", їм важливі комфортні умови для бізнесу. Щоб підняти якість, на новий рівень, треба вписатись у виробничі ланцюги ЄС, як це зробили наші західні сусіди. Для цього треба інтегруватись в західне правове поле, бо загроза коломойських і вовків відлякує інвесторів.Порошенко не тільки махав руками, але й почав судову реформу, підписав Асоціацію. Що там Зеля казав на НР - що не важливо, яка назва вулиці? Ну от і інвесторам не важливо, що "перестали стріляти", їм важливі комфортні умови для бізнесу. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9656 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1093 раз. Подякували: 1212 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 січ, 2020 11:19 lapay написав: Puente написав: Зарплата росте дуже слабо - та ще й немає кому працювати - старі фахівці таки старі - виходять на пенсію , трохи молодші - не можуть сучасне обладнання нормально освоїти ( реально треба робітників з достатньо високою освітою та досвідом - фактично інженерів ) - а вчити і вирощувати нових власник не хоче - бо боїться , що навчаться - і зразу втечуть ... Замкнене коло якесь ... Але щось складається враження - що все-таки всі проблеми у нас починаються саме з бізнесменів - капіталістів ... Зарплата росте дуже слабо - та ще й немає кому працювати - старі фахівці таки старі - виходять на пенсію , трохи молодші - не можуть сучасне обладнання нормально освоїти ( реально треба робітників з достатньо високою освітою та досвідом - фактично інженерів ) - а вчити і вирощувати нових власник не хоче - бо боїться , що навчаться - і зразу втечуть ... Замкнене коло якесь ... Але щось складається враження - що все-таки всі проблеми у нас починаються саме з бізнесменів - капіталістів ...

Бізнесменів теж можна зрозуміти. Балканські футбольні клуби виживали по схемі торгівлі людьми - навчали молодь, яку потім продавали на Захід. Можливо, така схема могла б працювати і в нас, щоб зменшити ризик бізнеса по витратам на навчання. Хоча і не знаю, чи можливо, наразі, реалізувати таку схему. Бізнесменів теж можна зрозуміти. Балканські футбольні клуби виживали по схемі торгівлі людьми - навчали молодь, яку потім продавали на Захід. Можливо, така схема могла б працювати і в нас, щоб зменшити ризик бізнеса по витратам на навчання. Хоча і не знаю, чи можливо, наразі, реалізувати таку схему.



Це - до речі , насправді дуже цікава і перспективна могла б бути бізнес-модель . Трохи затратна - але перспективна . Такий собі навчальний хаб - бо зараз у нас і поки є таке - але без будь-якого бізнесового прибутку для тих , хто вчить . Студенти ще й часто думають - та нафіг нам те все , чому навчають , не розуміючи - що це база така - на основі якої і далі вже вони самі ростуть ... Студентська освітня бізнес-піраміда ... Спочатку кабальні умови , далі ринок фахівців - але не індивідуальний , як зараз - а через освітні заклади ... Це - до речі , насправді дуже цікава і перспективна могла б бути бізнес-модель . Трохи затратна - але перспективна . Такий собі навчальний хаб - бо зараз у нас і поки є таке - але без будь-якого бізнесового прибутку для тих , хто вчить . Студенти ще й часто думають - та нафіг нам те все , чому навчають , не розуміючи - що це база така - на основі якої і далі вже вони самі ростуть ... Студентська освітня бізнес-піраміда ... Спочатку кабальні умови , далі ринок фахівців - але не індивідуальний , як зараз - а через освітні заклади ... Puente Повідомлень: 2391 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 301 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 січ, 2020 11:27 Puente написав: А ви не помітили - останнім часом Волгарь скочується до непомірного "восхваляння" власної країни ? Враження таке , що таки інша людина просто ... Ну і стилістика змінилася . В очі кидається просто ... А ви не помітили - останнім часом Волгарь скочується до непомірного "восхваляння" власної країни ? Враження таке , що таки інша людина просто ... Ну і стилістика змінилася . В очі кидається просто ...

Для объективности - а что ему остается-то?))



Начнёт касаться Украины -- так: чего лезешь?

Начнёт об отвлеченном -- так: забалтываешь, уводишь в сторону.



Вот и остаётся, когда затронут (естественно что негативно) рашку, реагировать -- показывать, что не так, что всё намного лучше.



Ахент он, не агент, да хоть просто пересичный, хоть это, но с рашинским *происхождением* он в жестких рамках...

И не только наших, но и его местных, ведь он там живёт или служит (не важно). Для объективности - а что ему остается-то?))Начнёт касаться Украины -- так: чего лезешь?Начнёт об отвлеченном -- так: забалтываешь, уводишь в сторону.Вот и остаётся, когда затронут (естественно что негативно) рашку, реагировать -- показывать, что не так, что всё намного лучше.Ахент он, не агент, да хоть просто пересичный, хоть это, но с рашинским *происхождением* он в жестких рамках...И не только наших, но и его местных, ведь он там живёт или служит (не важно). detroytred

Повідомлень: 22927 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 січ, 2020 11:35 lapay написав: detroytred написав: Я извиняюсь, но сомневаюсь, что покращення показникiв было таковым, что изменилось качество -- поднялись с уровня сырьевой страны.



Суть же не в просто покращеннi показникiв.

А в том насколько покращились.

Привело ли это к изменению качества до нового уровня. Я извиняюсь, но сомневаюсь, что покращення показникiв было таковым, что изменилось качество -- поднялись с уровня сырьевой страны.Суть же не в просто покращеннi показникiв.А в том насколько покращились.Привело ли это к изменению качества до нового уровня.

Щоб підняти якість, на новий рівень, треба вписатись у виробничі ланцюги ЄС, як це зробили наші західні сусіди. Для цього треба інтегруватись в західне правове поле, бо загроза коломойських і вовків відлякує інвесторів.

Порошенко не тільки махав руками, але й почав судову реформу, підписав Асоціацію. Що там Зеля казав на НР - що не важливо, яка назва вулиці? Ну от і інвесторам не важливо, що "перестали стріляти", їм важливі комфортні умови для бізнесу. Щоб підняти якість, на новий рівень, треба вписатись у виробничі ланцюги ЄС, як це зробили наші західні сусіди. Для цього треба інтегруватись в західне правове поле, бо загроза коломойських і вовків відлякує інвесторів.Порошенко не тільки махав руками, але й почав судову реформу, підписав Асоціацію. Що там Зеля казав на НР - що не важливо, яка назва вулиці? Ну от і інвесторам не важливо, що "перестали стріляти", їм важливі комфортні умови для бізнесу.

Вот и я о том же постоянно.



А Вы - *покращились* и всё.



Кстати, опять в том же ключе (просто покращились) - почав судов реформу.

Не почав, а изобразил початок судовой реформы.



Вот и инвесторам не цикава мова, вира, а важны условия.



Просто повернуться в сторону реформ, Европы, инвесторов -- мало.

Нужно туда идти, бежать.

А не ползти нызенько-нызенько. Вот и я о том же постоянно.А Вы - *покращились* и всё.Кстати, опять в том же ключе (просто покращились) - почав судов реформу.Не почав, а изобразил початок судовой реформы.Вот и инвесторам не цикава мова, вира, а важны условия.Просто повернуться в сторону реформ, Европы, инвесторов -- мало.Нужно туда идти, бежать.А не ползти нызенько-нызенько. detroytred

Повідомлень: 22927 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 січ, 2020 11:42 detroytred написав: Вот и остаётся, когда затронут (естественно что негативно) рашку, реагировать -- показывать, что не так, что всё намного лучше.

Вот и остаётся, когда затронут (естественно что негативно) рашку, реагировать -- показывать, что не так, что всё намного лучше.



Все в сравнении познается.

Намного лучше.



С кем он сравнивает - не понятно.

Наверное с Украиной.



Да и затрагивают негативно те,

кто возможно и из родной страны надолго не выезжал.

Такие критики у нас Все в сравнении познается.Намного лучше.С кем он сравнивает - не понятно.Наверное с Украиной.Да и затрагивают негативно те,кто возможно и из родной страны надолго не выезжал.Такие критики у нас justit Повідомлень: 4937 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1482 раз. Подякували: 351 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5263526452655266> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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