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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5263526452655266 Додано: Пон 20 січ, 2020 11:43 lapay написав: Puente написав: Зарплата росте дуже слабо - та ще й немає кому працювати - старі фахівці таки старі - виходять на пенсію , трохи молодші - не можуть сучасне обладнання нормально освоїти ( реально треба робітників з достатньо високою освітою та досвідом - фактично інженерів ) - а вчити і вирощувати нових власник не хоче - бо боїться , що навчаться - і зразу втечуть ... Замкнене коло якесь ... Але щось складається враження - що все-таки всі проблеми у нас починаються саме з бізнесменів - капіталістів ... Зарплата росте дуже слабо - та ще й немає кому працювати - старі фахівці таки старі - виходять на пенсію , трохи молодші - не можуть сучасне обладнання нормально освоїти ( реально треба робітників з достатньо високою освітою та досвідом - фактично інженерів ) - а вчити і вирощувати нових власник не хоче - бо боїться , що навчаться - і зразу втечуть ... Замкнене коло якесь ... Але щось складається враження - що все-таки всі проблеми у нас починаються саме з бізнесменів - капіталістів ...

Бізнесменів теж можна зрозуміти. Балканські футбольні клуби виживали по схемі торгівлі людьми - навчали молодь, яку потім продавали на Захід. Можливо, така схема могла б працювати і в нас, щоб зменшити ризик бізнеса по витратам на навчання. Хоча і не знаю, чи можливо, наразі, реалізувати таку схему. Бізнесменів теж можна зрозуміти. Балканські футбольні клуби виживали по схемі торгівлі людьми - навчали молодь, яку потім продавали на Захід. Можливо, така схема могла б працювати і в нас, щоб зменшити ризик бізнеса по витратам на навчання. Хоча і не знаю, чи можливо, наразі, реалізувати таку схему.

Вот есть у меня дикое подозрение, что такие схемы невозможны без участия в них самих развитых стран.



То есть к данной схеме привлечены инвесторы из развитых стран.

А просто захотел, выучил и продал -- не получится.



Уж что-что, а спорт уже давно не чист, спектакль, переплетение договоренностей (конечно посложней, чем банальные договорные матчи)) Вот есть у меня дикое подозрение, что такие схемы невозможны без участия в них самих развитых стран.То есть к данной схеме привлечены инвесторы из развитых стран.А просто захотел, выучил и продал -- не получится.Уж что-что, а спорт уже давно не чист, спектакль, переплетение договоренностей (конечно посложней, чем банальные договорные матчи)) detroytred

Повідомлень: 22927 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 січ, 2020 11:47 ЛАД написав: Это чёткое проявление ксенофобии, антисемитизма и клерикализма.

Если это не ксенофобия, антисемитизм и клерикализм, то как это назвать?

Это чёткое проявление ксенофобии, антисемитизма и клерикализма.Если это не ксенофобия, антисемитизм и клерикализм, то как это назвать?



Вже навіть Зеленський намагається деяким борцям з уявним великим антисемітизмом в Україні пояснити очевидні речі:

"Президент України Володимир Зеленський відзначає, що рівень антисемітизму в Україні є одним із найнижчих серед країн Європи."

https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/volo ... 65010.html



Але Ви не здавайтесь, продовжуйте боротьбу з вітровими млинами... Вже навіть Зеленський намагається деяким борцям з уявним великим антисемітизмом в Україні пояснити очевидні речі:"Президент України Володимир Зеленський відзначає, що рівень антисемітизму в Україні є одним із найнижчих серед країн Європи."Але Ви не здавайтесь, продовжуйте боротьбу з вітровими млинами... Кармелюк 1

Повідомлень: 598 З нами з: 26.08.12 Подякував: 211 раз. Подякували: 290 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 січ, 2020 11:48 lapay написав: Волгарь написав: Точно - типичный сырьевой придаток. При этом, единственная страна в мире, осуществляющая пилотируемые полеты в космос, создавшая радары, обнулившие стелс-технологии, гиперзвуковые крылатые ракеты с КВО в 1-2 м, авиадвигатели с управляемым вектором тяги, планирующие боеголовки МБР ( в которых вторая буква в названии по этой причине уже лишняя), компактный ядерный реактор и действующие боевые лазеры. Верхняя Вольта, короче. Точно - типичный сырьевой придаток. При этом, единственная страна в мире, осуществляющая пилотируемые полеты в космос, создавшая радары, обнулившие стелс-технологии, гиперзвуковые крылатые ракеты с КВО в 1-2 м, авиадвигатели с управляемым вектором тяги, планирующие боеголовки МБР ( в которых вторая буква в названии по этой причине уже лишняя), компактный ядерный реактор и действующие боевые лазеры. Верхняя Вольта, короче.

Верхня Вольта вже не актуально - ваш орієнтир КНДР. Верхня Вольта вже не актуально - ваш орієнтир КНДР.

Достаточно взглянуть на цифры

GDP per capita (current US$)

Burkina Faso 2018 715.1

Russian Federation 2018 11,288.9

Ukraine 2018 3,095.2

Украина раза в 4 ближе к Верхней Вольте (Буркина Фассо)по номинальному уровню доходов

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD

А вот ее наиболее близкие соседи по этому показателю

Vietnam 2018 2,566.6

Philippines 2018 3,102.7

Nigeria 2018 2,028.2

Morocco 2018 3,237.9

Moldova 2018 3,227.3

Lao PDR 2018 2,542.5

Indonesia 2018 3,893.6

Honduras 2018 2,500.1

El Salvador 2018 4,058.3

Djibouti 2018 3,082.5

Kosovo 2018 4,302.3

даже в беднейших странах Европе (Кососо и Молдавии), этот показатель чуть выше. Достаточно взглянуть на цифрыУкраина раза в 4 ближе к Верхней Вольте (Буркина Фассо)по номинальному уровню доходовА вот ее наиболее близкие соседи по этому показателюдаже в беднейших странах Европе (Кососо и Молдавии), этот показатель чуть выше. Волгарь Повідомлень: 7462 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 768 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 січ, 2020 11:53 Кармелюк написав: ЛАД написав: Это чёткое проявление ксенофобии, антисемитизма и клерикализма.

Если это не ксенофобия, антисемитизм и клерикализм, то как это назвать?

Это чёткое проявление ксенофобии, антисемитизма и клерикализма.Если это не ксенофобия, антисемитизм и клерикализм, то как это назвать?



Вже навіть Зеленський намагається деяким борцям з уявним великим антисемітизмом в Україні пояснити очевидні речі:

"Президент України Володимир Зеленський відзначає, що рівень антисемітизму в Україні є одним із найнижчих серед країн Європи."

https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/volo ... 65010.html



Але Ви не здавайтесь, продовжуйте боротьбу з вітровими млинами... Вже навіть Зеленський намагається деяким борцям з уявним великим антисемітизмом в Україні пояснити очевидні речі:"Президент України Володимир Зеленський відзначає, що рівень антисемітизму в Україні є одним із найнижчих серед країн Європи."Але Ви не здавайтесь, продовжуйте боротьбу з вітровими млинами...

Подождите, а разве ЛАД борется с великим антисемитизмом в Украине?



Он проявляет нетерпимость к конкретным фактам проявление антисемитизма, ксенофобии и т.п.

Поэтому и уровень мал!

Благодаря таким, как ЛАД))

Не проходящим мимо.

Не дающим развиваться.



Что не так? Подождите, а разве ЛАД борется с великим антисемитизмом в Украине?Он проявляет нетерпимость к конкретным фактам проявление антисемитизма, ксенофобии и т.п.Поэтому и уровень мал!Благодаря таким, как ЛАД))Не проходящим мимо.Не дающим развиваться.Что не так? detroytred

Повідомлень: 22927 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 січ, 2020 11:58 Puente написав: А ви не помітили - останнім часом Волгарь скочується до непомірного "восхваляння" власної країни ? Враження таке , що таки інша людина просто ... Ну і стилістика змінилася . В очі кидається просто ... А ви не помітили - останнім часом Волгарь скочується до непомірного "восхваляння" власної країни ? Враження таке , що таки інша людина просто ... Ну і стилістика змінилася . В очі кидається просто ...

да, всё больше походит на пропаг.андона, а не на простого форумчанина да, всё больше походит на пропаг.андона, а не на простого форумчанина 19yuriy91 Повідомлень: 2289 З нами з: 15.09.12 Подякував: 227 раз. Подякували: 344 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5263526452655266 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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