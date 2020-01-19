Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Puente написав:Зарплата росте дуже слабо - та ще й немає кому працювати - старі фахівці таки старі - виходять на пенсію , трохи молодші - не можуть сучасне обладнання нормально освоїти ( реально треба робітників з достатньо високою освітою та досвідом - фактично інженерів ) - а вчити і вирощувати нових власник не хоче - бо боїться , що навчаться - і зразу втечуть ... Замкнене коло якесь ... Але щось складається враження - що все-таки всі проблеми у нас починаються саме з бізнесменів - капіталістів ...
Бізнесменів теж можна зрозуміти. Балканські футбольні клуби виживали по схемі торгівлі людьми - навчали молодь, яку потім продавали на Захід. Можливо, така схема могла б працювати і в нас, щоб зменшити ризик бізнеса по витратам на навчання. Хоча і не знаю, чи можливо, наразі, реалізувати таку схему.
Вот есть у меня дикое подозрение, что такие схемы невозможны без участия в них самих развитых стран.
То есть к данной схеме привлечены инвесторы из развитых стран. А просто захотел, выучил и продал -- не получится.
Уж что-что, а спорт уже давно не чист, спектакль, переплетение договоренностей (конечно посложней, чем банальные договорные матчи))
ЛАД написав:Это чёткое проявление ксенофобии, антисемитизма и клерикализма. Если это не ксенофобия, антисемитизм и клерикализм, то как это назвать?
Вже навіть Зеленський намагається деяким борцям з уявним великим антисемітизмом в Україні пояснити очевидні речі: "Президент України Володимир Зеленський відзначає, що рівень антисемітизму в Україні є одним із найнижчих серед країн Європи." https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/volo ... 65010.html
Але Ви не здавайтесь, продовжуйте боротьбу з вітровими млинами...
Волгарь написав:Точно - типичный сырьевой придаток. При этом, единственная страна в мире, осуществляющая пилотируемые полеты в космос, создавшая радары, обнулившие стелс-технологии, гиперзвуковые крылатые ракеты с КВО в 1-2 м, авиадвигатели с управляемым вектором тяги, планирующие боеголовки МБР ( в которых вторая буква в названии по этой причине уже лишняя), компактный ядерный реактор и действующие боевые лазеры. Верхняя Вольта, короче.
Верхня Вольта вже не актуально - ваш орієнтир КНДР.
Достаточно взглянуть на цифры GDP per capita (current US$) Burkina Faso 2018 715.1 Russian Federation 2018 11,288.9 Ukraine 2018 3,095.2 Украина раза в 4 ближе к Верхней Вольте (Буркина Фассо)по номинальному уровню доходов https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD А вот ее наиболее близкие соседи по этому показателю Vietnam 2018 2,566.6 Philippines 2018 3,102.7 Nigeria 2018 2,028.2 Morocco 2018 3,237.9 Moldova 2018 3,227.3 Lao PDR 2018 2,542.5 Indonesia 2018 3,893.6 Honduras 2018 2,500.1 El Salvador 2018 4,058.3 Djibouti 2018 3,082.5 Kosovo 2018 4,302.3 даже в беднейших странах Европе (Кососо и Молдавии), этот показатель чуть выше.
ЛАД написав:Это чёткое проявление ксенофобии, антисемитизма и клерикализма. Если это не ксенофобия, антисемитизм и клерикализм, то как это назвать?
Вже навіть Зеленський намагається деяким борцям з уявним великим антисемітизмом в Україні пояснити очевидні речі: "Президент України Володимир Зеленський відзначає, що рівень антисемітизму в Україні є одним із найнижчих серед країн Європи." https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/volo ... 65010.html
Але Ви не здавайтесь, продовжуйте боротьбу з вітровими млинами...
Подождите, а разве ЛАД борется с великим антисемитизмом в Украине?
Он проявляет нетерпимость к конкретным фактам проявление антисемитизма, ксенофобии и т.п. Поэтому и уровень мал! Благодаря таким, как ЛАД)) Не проходящим мимо. Не дающим развиваться.
Puente написав:А ви не помітили - останнім часом Волгарь скочується до непомірного "восхваляння" власної країни ? Враження таке , що таки інша людина просто ... Ну і стилістика змінилася . В очі кидається просто ...
да, всё больше походит на пропаг.андона, а не на простого форумчанина
Puente написав:А ви не помітили - останнім часом Волгарь скочується до непомірного "восхваляння" власної країни ? Враження таке , що таки інша людина просто ... Ну і стилістика змінилася . В очі кидається просто ...
Для объективности - а что ему остается-то?))
Начнёт касаться Украины -- так: чего лезешь? Начнёт об отвлеченном -- так: забалтываешь, уводишь в сторону.
Вот и остаётся, когда затронут (естественно что негативно) рашку, реагировать -- показывать, что не так, что всё намного лучше.
Ахент он, не агент, да хоть просто пересичный, хоть это, но с рашинским *происхождением* он в жестких рамках... И не только наших, но и его местных, ведь он там живёт или служит (не важно).
а на шо он, собственно, рассчитывал ? шо тут все тока и будут восхвалять рашу? так и пасся бы на своих форумах, журили бы там немного пу за не совсем правильную внешнюю и восторгались бы его гениальной внутренней политикой. но он же сюда "лезет"
Puente написав:А ви не помітили - останнім часом Волгарь скочується до непомірного "восхваляння" власної країни ? Враження таке , що таки інша людина просто ... Ну і стилістика змінилася . В очі кидається просто ...
Для объективности - а что ему остается-то?))
Начнёт касаться Украины -- так: чего лезешь? Начнёт об отвлеченном -- так: забалтываешь, уводишь в сторону.
Вот и остаётся, когда затронут (естественно что негативно) рашку, реагировать -- показывать, что не так, что всё намного лучше.
Ахент он, не агент, да хоть просто пересичный, хоть это, но с рашинским *происхождением* он в жестких рамках... И не только наших, но и его местных, ведь он там живёт или служит (не важно).
НЕ АГЕНТ. И никакого восхваления. Просто, сидя по уши САМИ ЗНАЕТЕ ГДЕ, вряд ли есть смысл цицировать зады пещерной пропаганды - сначала нужно хотя бы ВЫЛЕЗТИ ИЗ ЭТОГО САМОГО (уровня жизни Молдовы/Лаоса). А до этого пока еще ой как далеко...
ЛАД написав:Это чёткое проявление ксенофобии, антисемитизма и клерикализма. Если это не ксенофобия, антисемитизм и клерикализм, то как это назвать?
Вже навіть Зеленський намагається деяким борцям з уявним великим антисемітизмом в Україні пояснити очевидні речі: "Президент України Володимир Зеленський відзначає, що рівень антисемітизму в Україні є одним із найнижчих серед країн Європи." https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/volo ... 65010.html
Але Ви не здавайтесь, продовжуйте боротьбу з вітровими млинами...
Самое страшное, что он не может понять, что в нашем случае от этого только обратный эффект.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Достоверно установлено, что прослушивающее устройство на знаменитых пленках находилось в зоне сидения Маркаровой-Рожковой. Работа идет над вопросом - их работа или пошалили вышедшие из под контроля сотрудники госструктур.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Так переважна більшість і не задумується . А той , хто не просто задумується , а повинен чи міг би щось в цьому напрямку робити - навряд чи на форумах таких щось читає ...
Ну почему же? Коллега, с ним вместе учились, разработал «устройство», реально революционное в своей области. Пробовал наладить производство, комплектующие Китай, рынок сбыта ЕС, не выгодно. Отослал немцам материалы, уезжал в Германию, там заинтересовались... У нас не выгодно быть «не сырьевым придатком.» Вертикаль построена, в которой Прибылью, управляет Система, распределяющая всё.
Вот не дали откат Шкодовцы и им не дали нормальные налоги, Шкода строит завод в Румынии а не в Украине! Вполне логично.
Понимаете, что происходит? Пролетарское общество у нас. Если ты нищий лентяй, получишь Субсидию. Если ты дашь откат власти, получишь льготы. Иначе, никак. Богатым в нашей Матрице, может быть только Верхушка. Поэтому, уезжают лучшие, на самом деле. Свободолюбивые, предприимчивые. Остаются...Швондеры и Шариковы...
Остальное рекомендую внимательно пересмотреть. Именно по той причине, что ещё остались те, кто верит и тупо за "обіцянки" - не жалеет живота своего Украина пока существует, и своры нелюди в ней пасуться.... Когда об этом предупреждали в 2011 году - только пальцами тыкали и смеялись, что в Донецке шахтёрам, ликвидаторам,... - "Больше всех нужно". - Теперь Враг "потрошит" всё - всё под "0".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.