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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 12:49

  Replay написав:lapay
Рабсила, та що їде на Захід, тут, фактично, не потрібна була.

Поддержу!
Из Украины, уезжают те, кто здесь не нужен.
Например, уехал доктор онколог, два программиста...электрик, сварщики, шахтёры, горные инженеры, химики, машиностроители, строители, юристы, инженеры, экономисты, обогатители, лингвисты, рыбаки, моряки, кондитеры, физики, математики, ...... .
Настоящие Специалисты, политики, реформаторы, всегда найдут высокооплачиваемую работу в Украине!

Вернее детки тех, кто уже нацарював.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 20 січ, 2020 12:50, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 12:49

ну вот, снова вылез со своими .....
причём всё его восхваление раши базируется на оф. статистике, которая подвергается сильному сомнению со стороны независимых экспертов внутри раши, он сюда её только и суёт, капслоком ещё
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 13:00

  Faceless написав:Страна.юа запустила новый вброс (вероятно, что вброс, ибо источник только они)

https://strana.ua/news/245239-izmenenie ... palko.html

Если бы Вы не удаляли посты, но могли бы видеть, что:
1.РФ отказалась от Верховенства Международного Права.
2. Форсируется военное присутсвие на Донбассе
3. Форсируется влияние на международной арене.
4. "Союзнички" - спрыгивают подалее, ибо это прежде всего интересы Украины.
................................................................................
Война объявлена по сути всем, кто граничит с РФ.
"Соловьёв и Ко" - и те, "присели" от официальных идей фюрера 32-33 года, только теперь в РФ.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 13:23

  Kudrjavuy написав:
  Faceless написав:Страна.юа запустила новый вброс (вероятно, что вброс, ибо источник только они)

https://strana.ua/news/245239-izmenenie ... palko.html

Если бы Вы не удаляли посты, но могли бы видеть, что:
1.РФ отказалась от Верховенства Международного Права.
2. Форсируется военное присутсвие на Донбассе
3. Форсируется влияние на международной арене.
4. "Союзнички" - спрыгивают подалее, ибо это прежде всего интересы Украины.
................................................................................
Война объявлена по сути всем, кто граничит с РФ.
"Соловьёв и Ко" - и те, "присели" от официальных идей фюрера 32-33 года, только теперь в РФ.

НОРМАЛЬНЫЕ ЛЮДИ НЕ СМОТРЯТ ПЕРЕДАЧ СОЛОВЬЕВА - вредно для здоровья. если у Вас ловится РосТВ - сотрите лучше канал Культура, узнаете много интересного.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 13:27

Re: Політичні дискусії

  Волгарь написав:если у Вас ловится РосТВ - сотрите лучше канал Культура,

Та краще було б Кремль стерти, але російську культуру теж можна - гірше не буде. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 13:28

Re: Політичні дискусії

  Волгарь написав:НОРМАЛЬНЫЕ ЛЮДИ НЕ СМОТРЯТ ПЕРЕДАЧ
НОРМАЛЬНЫЕ ЛЮДИ НЕ СМОТРЯТ ТВ,но это не избавляет их общения со зрителями :wink:
рекомендую http://xittv.net/galaxy.html
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 13:31

  Волгарь написав:Украина раза в 4 ближе к Верхней Вольте (Буркина Фассо)по номинальному уровню доходов
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD

Яке відношення мають доходи до міфічного ВВП? Доларові доходи в РФ в 1,5 рази більше, ніж в Україні, те саме і по пенсіям. По ППС ще менше, а пропагандисти ліплять ВВП. ВВП, на відміну від зарплати, на хліб не намажеш.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 13:36

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Вот и я о том же постоянно.

А Вы - *покращились* и всё.

Кстати, опять в том же ключе (просто покращились) - почав судов реформу.
Не почав, а изобразил початок судовой реформы.

Вот и инвесторам не цикава мова, вира, а важны условия.

Просто повернуться в сторону реформ, Европы, инвесторов -- мало.
Нужно туда идти, бежать.
А не ползти нызенько-нызенько.

Так Ви все про якусь чарівну паличку - раз і все. Прибалти теж чекали інвесторів не один рік, хоч і ізолювали свою вату. А в нас сьогодні одні гноблять попередників, завтра інші - не має стабільності і незворотності змін.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 13:41

  freeze написав:Достоверно установлено, что прослушивающее устройство на знаменитых пленках находилось в зоне сидения Маркаровой-Рожковой.
Работа идет над вопросом - их работа или пошалили вышедшие из под контроля сотрудники госструктур.


Рожкова ещё как-бы невзначай спрашивает "А какое сегодня число " - типа фиксация для истории. :)
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