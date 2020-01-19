Додано: Пон 20 січ, 2020 14:00

— .... Вы сказали, что это конфликт глобального масштаба. Кто стороны?— Стороны известны.— Донбасс и Украина? А за ними?— Если посмотрите на минские соглашения, на то, как они подписаны в оригинале, вы увидите подписи (бывшего главы миссии ОБСЕ в контактной группе.— “Ъ”) Хайди Тальявини, (экс-президента Украины.— “Ъ”) Леонида Кучмы и (бывшего посла РФ на Украине.— “Ъ”) Михаила Зурабова. Потом пропущено расстояние — и есть Захарченко и Плотницкий (бывшие руководители непризнанных ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий.— “Ъ”). Почему наверху Украина и Россия? Они разве не стороны конфликта? Именно поэтому они стоят наверху. И есть один посредник — ОБСЕ.— Часто можно услышать от Москвы и Киева обвинения в невыполнении минских соглашений. Москва говорит, что Киев не выполняет, Киев говорит, что — Москва. Кто же их не выполняет?— И те и другие.— На это Москва всегда отвечает: покажите, где в минских соглашениях зафиксированы обязательства Москвы.— Если смотреть на Россию как на сторону конфликта... Я знаю, что в России это не хотят слышать.— Россия себя считает посредником.— Тогда надо сказать, что она не исполняет роль посредника.Мартин Сайдик о перспективах урегулирования конфликта в Донбассе