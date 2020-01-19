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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5265526652675268
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 13:58

Коректуємо :-)

  budivelnik написав:Партизанам також подобались шмайсери...

які можна було відібрати у ворога, а ППШ потрібно було літаками закидувати, що дорого, далеко і незручно
justit
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 14:00

— .... Вы сказали, что это конфликт глобального масштаба. Кто стороны?

— Стороны известны.

— Донбасс и Украина? А за ними?

— Если посмотрите на минские соглашения, на то, как они подписаны в оригинале, вы увидите подписи (бывшего главы миссии ОБСЕ в контактной группе.— “Ъ”) Хайди Тальявини, (экс-президента Украины.— “Ъ”) Леонида Кучмы и (бывшего посла РФ на Украине.— “Ъ”) Михаила Зурабова. Потом пропущено расстояние — и есть Захарченко и Плотницкий (бывшие руководители непризнанных ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий.— “Ъ”). Почему наверху Украина и Россия? Они разве не стороны конфликта? Именно поэтому они стоят наверху. И есть один посредник — ОБСЕ.

— Часто можно услышать от Москвы и Киева обвинения в невыполнении минских соглашений. Москва говорит, что Киев не выполняет, Киев говорит, что — Москва. Кто же их не выполняет?

— И те и другие.

— На это Москва всегда отвечает: покажите, где в минских соглашениях зафиксированы обязательства Москвы.

— Если смотреть на Россию как на сторону конфликта... Я знаю, что в России это не хотят слышать.

— Россия себя считает посредником.

— Тогда надо сказать, что она не исполняет роль посредника.

Мартин Сайдик о перспективах урегулирования конфликта в Донбассе
https://www.kommersant.ru/doc/4221112?q ... 0%B8%D0%BA
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 14:08

  justit написав:Коректуємо :-)

  budivelnik написав:Партизанам також подобались шмайсери...

які можна було відібрати у ворога, а ППШ потрібно було літаками закидувати, що дорого, далеко і незручно
Я знав що хтось це скаже, тому контрвипад приберіг
Фашисти чудово били воєвавших дєдів на трофейних Т-34.... цікаво чому? Їм Тигри чи Пантери також на парашутах скидали?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 14:36

  Мизантрóп написав:
  Волгарь написав:НОРМАЛЬНЫЕ ЛЮДИ НЕ СМОТРЯТ ПЕРЕДАЧ
НОРМАЛЬНЫЕ ЛЮДИ НЕ СМОТРЯТ ТВ,но это не избавляет их общения со зрителями :wink:
рекомендую http://xittv.net/galaxy.html

- Браво!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 14:37

  budivelnik написав:
  justit написав:Коректуємо :-)

  budivelnik написав:Партизанам також подобались шмайсери...

які можна було відібрати у ворога, а ППШ потрібно було літаками закидувати, що дорого, далеко і незручно
Я знав що хтось це скаже, тому контрвипад приберіг
Фашисти чудово били воєвавших дєдів на трофейних Т-34.... цікаво чому? Їм Тигри чи Пантери також на парашутах скидали?


Контрвипад?

Партизани у тилу ворога, де, якщо ї є ППШ, то патронів ніде взяти.
Фашисти - на передовій, де є і своє і чуже.
Тут зовсім інші речі.

Хоча можливо у Вас є певні дані про німецькі роти,
що на трофейних танках по тилах воювали.
Я от не чув.
justit
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 14:45

  19yuriy91 написав:— Если смотреть на Россию как на сторону конфликта... Я знаю, что в России это не хотят слышать.

Вы сами в состоянии определиться?
- Видеть и смотреть без пристрастия?
- И как это называется?
- Одним словом "Война" - при чём с Крыма, и те...., что пытались "договориться", словно не такой сценарий был прописан по всем войнам. Или "первый раз замужем?" :mrgreen:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 14:59

  freeze написав:
Faceless написав:Страна.юа запустила новый вброс (вероятно, что вброс, ибо источник только они)

https://strana.ua/news/245239-izmenenie ... palko.html
Почему вброс ? Там вроде в эту конституционную комиссию назначены десятки людей, вполне возможно, что какой то член комиссии такое и сказал.

Потому что нет других источников. Стране.уа доверия нет
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 15:12

  lapay написав:
  Волгарь написав:Украина раза в 4 ближе к Верхней Вольте (Буркина Фассо)по номинальному уровню доходов
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD

Яке відношення мають доходи до міфічного ВВП? Доларові доходи в РФ в 1,5 рази більше, ніж в Україні, те саме і по пенсіям. По ППС ще менше, а пропагандисти ліплять ВВП. ВВП, на відміну від зарплати, на хліб не намажеш.

Почему в 1,5 - я и привел долларовые доходы на душу населения (это и есть ВВП), и они 11,2 и 3,1 тыс. соответсвенно, т.е. в 3,6 раза больше, а по ППС
GDP per capita, PPP (current international $)
Russian Federation 2018 27,147.3
Ukraine 2018 9,233.2
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD
Но ВВП - это показатель,без учета доходов, вывозимых за границу (и приходящих оттуда). Для характеристики УРОВНЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ВНУТРИ СТРАНЫ гораздо точнее использовать понятие ВНД или GNI
GNI per capita, Atlas method (current US$)
Ukraine 2018 2,660
Russian Federation 2018 10,230
Djibouti 2018 3,190
Ghana 2018 2,130
Honduras 2018 2,350
Kosovo 2018 4,220
Lao PDR 2018 2,450
Moldova 2018 2,980
Papua New Guinea 2018 2,570
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.CD
Валовой национальный доход (ВНД) — это совокупная стоимость всех товаров и услуг, произведённых в течение года на территории государства (то есть валовой внутренний продукт, ВВП), плюс доходы, полученные гражданами страны из-за рубежа, минус доходы, вывезенные из страны иностранцами. Один из экономических показателей.
ВНД = ВВП + Сальдо первичных доходов
К первичным доходам обычно относится оплата труда, дивиденды и т. п. доходы, полученные из-за границы или переданные за границу
В качественном отношении различия между ВВП и ВНД состоят в том, что ВВП представляет собой объём конечных товаров и услуг или вновь созданную стоимость, а ВНД — поток первичных доходов, полученных резидентами данной страны вследствие их участия в создании ВВП данной страны и ВВП других стран.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0 ... 0%BE%D0%B4
И тут, дорогой lapay, соотношение между РФ и Украиной вовсе не 1,5 к ЧЕТЫРЕ К ОДНОМУ, а среднедушевой уровень доходов на Украине эквивалентен лаосскому и ганскому/папуа новогвинейскому! и на 10% ниже, чем в абсолютно нищей Молдавии и на 20% -в Джибути.
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