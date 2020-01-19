які можна було відібрати у ворога, а ППШ потрібно було літаками закидувати, що дорого, далеко і незручно
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 20 січ, 2020 13:58
Додано: Пон 20 січ, 2020 14:00
— .... Вы сказали, что это конфликт глобального масштаба. Кто стороны?
— Стороны известны.
— Донбасс и Украина? А за ними?
— Если посмотрите на минские соглашения, на то, как они подписаны в оригинале, вы увидите подписи (бывшего главы миссии ОБСЕ в контактной группе.— “Ъ”) Хайди Тальявини, (экс-президента Украины.— “Ъ”) Леонида Кучмы и (бывшего посла РФ на Украине.— “Ъ”) Михаила Зурабова. Потом пропущено расстояние — и есть Захарченко и Плотницкий (бывшие руководители непризнанных ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий.— “Ъ”). Почему наверху Украина и Россия? Они разве не стороны конфликта? Именно поэтому они стоят наверху. И есть один посредник — ОБСЕ.
— Часто можно услышать от Москвы и Киева обвинения в невыполнении минских соглашений. Москва говорит, что Киев не выполняет, Киев говорит, что — Москва. Кто же их не выполняет?
— И те и другие.
— На это Москва всегда отвечает: покажите, где в минских соглашениях зафиксированы обязательства Москвы.
— Если смотреть на Россию как на сторону конфликта... Я знаю, что в России это не хотят слышать.
— Россия себя считает посредником.
— Тогда надо сказать, что она не исполняет роль посредника.
Мартин Сайдик о перспективах урегулирования конфликта в Донбассе
Додано: Пон 20 січ, 2020 14:08
Я знав що хтось це скаже, тому контрвипад приберіг
Фашисти чудово били воєвавших дєдів на трофейних Т-34.... цікаво чому? Їм Тигри чи Пантери також на парашутах скидали?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Пон 20 січ, 2020 14:36
- Браво!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Пон 20 січ, 2020 14:37
Контрвипад?
Партизани у тилу ворога, де, якщо ї є ППШ, то патронів ніде взяти.
Фашисти - на передовій, де є і своє і чуже.
Тут зовсім інші речі.
Хоча можливо у Вас є певні дані про німецькі роти,
що на трофейних танках по тилах воювали.
Я от не чув.
Додано: Пон 20 січ, 2020 14:45
Вы сами в состоянии определиться?
- Видеть и смотреть без пристрастия?
- И как это называется?
- Одним словом "Война" - при чём с Крыма, и те...., что пытались "договориться", словно не такой сценарий был прописан по всем войнам. Или "первый раз замужем?"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Пон 20 січ, 2020 14:59
Потому что нет других источников. Стране.уа доверия нет
Додано: Пон 20 січ, 2020 15:12
Почему в 1,5 - я и привел долларовые доходы на душу населения (это и есть ВВП), и они 11,2 и 3,1 тыс. соответсвенно, т.е. в 3,6 раза больше, а по ППС
GDP per capita, PPP (current international $)
Russian Federation 2018 27,147.3
Ukraine 2018 9,233.2
Но ВВП - это показатель,без учета доходов, вывозимых за границу (и приходящих оттуда). Для характеристики УРОВНЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ВНУТРИ СТРАНЫ гораздо точнее использовать понятие ВНД или GNI
GNI per capita, Atlas method (current US$)
Ukraine 2018 2,660
Russian Federation 2018 10,230
Djibouti 2018 3,190
Ghana 2018 2,130
Honduras 2018 2,350
Kosovo 2018 4,220
Lao PDR 2018 2,450
Moldova 2018 2,980
Papua New Guinea 2018 2,570
И тут, дорогой lapay, соотношение между РФ и Украиной вовсе не 1,5 к ЧЕТЫРЕ К ОДНОМУ, а среднедушевой уровень доходов на Украине эквивалентен лаосскому и ганскому/папуа новогвинейскому! и на 10% ниже, чем в абсолютно нищей Молдавии и на 20% -в Джибути.
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