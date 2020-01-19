Додано: Пон 20 січ, 2020 15:48

lapay написав: Волгарь написав: Почему в 1,5 - я и привел долларовые доходы на душу населения (это и есть ВВП), и они 11,2 и 3,1 тыс. соответсвенно, т.е. в 3,6 раза больше, а по ППС Почему в 1,5 - я и привел долларовые доходы на душу населения (это и есть ВВП), и они 11,2 и 3,1 тыс. соответсвенно, т.е. в 3,6 раза больше, а по ППС

Тому що середні зарплати, в доларах, в РФ більше в 1,5 раза, пенсії в 2 рази. Які ще доходи, у персічних? Можна навіть бюджети порівняти 20трл руб:2,5:150млн=0,053, 1 трл грн:37млн=0,027. Виходить в два рази більше, на душу.

Оце, максимум, в два рази, і є відрив РФ від України, а по ППС буде ще менше. Тому що середні зарплати, в доларах, в РФ більше в 1,5 раза, пенсії в 2 рази. Які ще доходи, у персічних? Можна навіть бюджети порівняти 20трл руб:2,5:150млн=0,053, 1 трл грн:37млн=0,027. Виходить в два рази більше, на душу.Оце, максимум, в два рази, і є відрив РФ від України, а по ППС буде ще менше.

Все претензии к ВБ. В Киеве есть офис, я много раз предлагал собрать толпу форумчан и пойти объяснить им всем - НЕ ТАК СЧИТАЕТЕ! Пара десятков единомышленников точно найдете прямо тут.Касательно бюджета и Ваших остроумных подсчетов - в РФ он профицитен на 2 трлн. (10%), на Украине дефицитен на 90 млрд. (9%). В РФ на проценты по госдолгу идет 800 млрд. рублей (4% бюджета), на Украине 150+ млрд. гривен (15% бюджета). К тому же, как я уже писал, на Украине совокупно на госдолг идет 11% ВВП (вычитается из потребления людей), а в РФ - только 3,5%. Да и судя по приведенным цифрам, среднедушевой ВНД в РФ на 10% меньше ВВП, а на Украине - на 20%, т.е. доля добавленной стоимости, достающейся гражданам, меньше и в общей структуре, и в балансе ее экспорта/импорта.